Не покупайте защитную пленку для смартфона, если у нее нет этой функции (фото)

Олеофобное — значит "жироотталкивающее". В идеале такое покрытие предотвращает накопление веществ, таких как естественный кожный жир на руках.

Не все защитные пленки для экраном смартфонов одинаковы. При покупке стоит убедиться, что она имеет олеофобное покрытие, сообщает bgr.com.

Олеофобное — значит "жироотталкивающее". В идеале такое покрытие предотвращает накопление веществ, таких как естественный кожный жир на руках.

Эта функция может значительно улучшить общее впечатление от использования, а также минимизировать необходимость в уходе. Кроме того, когда покрытие защитной пленки отталкивает жир и другие подобные загрязнения, пользователю не нужно так часто чистить устройство. Тем не менее, поскольку ни одна защитная пленка не служит вечно, важно знать, когда нужно заменить ее.

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Без такого покрытия кожный жир с рук прилипает к защитной пленке, но с ним жир будто соскальзывает с поверхности. Это дает несколько преимуществ: экран не будет выглядеть залапанным, чистый дисплей даст лучшее качество изображения, злоумышленники не смогут снять отпечатки пальцев с поверхности экрана с тем, чтобы потом разблокировать смартфон в отсутствие хозяина.

Защитная пленка для экрана смартфона Фото: amazon.com.au

Защитная пленка с олеофобным покрытием также обеспечит более плавную прокрутку, свайпы и нажатия. Это происходит потому, что трение между пальцем и дисплеем значительно уменьшается в отсутствие загрязнения. Кроме того, поскольку олеофобное покрытие уменьшает количество разводов и общее накопление жира, оно также упрощает очистку экрана.

Вопрос о необходимости защитной пленки для экрана остается открытым, так многие производители используют прочные стекла. Но защитная пленка будет выгодной покупкой, если располагает олеофобным покрытием.

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