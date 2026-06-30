Не купуйте захисну плівку для смартфона, якщо вона не має цієї функції (фото)

Олеофобне — це означає "жировідштовхувальне". В ідеалі таке покриття запобігає накопиченню речовин, таких як природний шкірний жир на руках.

Не всі захисні плівки для екранів смартфонів однакові. Під час покупки варто переконатися, що вона має олеофобне покриття, повідомляє bgr.com.

Олеофобне — це означає "жировідштовхувальне". В ідеалі таке покриття запобігає накопиченню речовин, таких як природний шкірний жир на руках.

Ця функція може значно покращити загальне враження від користування, а також мінімізувати необхідність догляду. Крім того, коли покриття захисної плівки відштовхує жир та інші подібні забруднення, користувачеві не потрібно так часто чистити пристрій. Проте, оскільки жодна захисна плівка не служить вічно, важливо знати, коли її потрібно замінити.

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Без такого покриття шкірний жир з рук прилипає до захисної плівки, а з ним жир ніби зісковзує з поверхні. Це дає кілька переваг: екран не виглядатиме забрудненим, чистий дисплей забезпечить кращу якість зображення, зловмисники не зможуть зняти відбитки пальців з поверхні екрана, щоб потім розблокувати смартфон під час відсутності власника.

Захисна плівка для екрану смартфона Фото: amazon.com.au

Захисна плівка з олеофобним покриттям також забезпечить більш плавне прокручування, свайпи та натискання. Це відбувається тому, що тертя між пальцем і дисплеєм значно зменшується за відсутності забруднень. Крім того, оскільки олеофобне покриття зменшує кількість розводів і загальне накопичення жиру, воно також спрощує очищення екрана.

Питання щодо необхідності захисної плівки для екрану залишається відкритим, оскільки багато виробників використовують міцне скло. Проте захисна плівка буде вигідною покупкою, якщо вона має олеофобне покриття.

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