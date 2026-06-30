Як правильно вибрати навушники: експерт розповів, що краще — накладні чи вкладиші (фото)

Повнорозмірні навушники забезпечують об’ємну звукову сцену, потужні баси та чудове шумозаглушення, натомість "вкладиші" набагато легші, дають змогу займатися будь-якими справами та є зручнішими у повсякденному житті.

Варто знати різницю між накладними навушниками та "вкладишами". Це два основні типи пристроїв для прослуховування аудіо, тож доводитиметься обирати саме між ними, пише оглядач bgr.com Майкл Біццако.

Повнорозмірні накладні навушники мають чашки, які повністю закривають вушну раковину. Вони забезпечують об’ємну звукову сцену та потужні баси. "Вкладиші" також забезпечують щільне прилягання до вух — це називається пасивною шумоізоляцією. Але перші часто оснащені системою активного шумозаглушення (ANC) для придушення небажаних звуків навколо — це їхня головна перевага.

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Накладні навушники зручні, якщо користувач слухає аудіо в спокійній обстановці — сидячи вдома чи неквапливо прогулюючись. "Вкладиші" — для більш активних людей. Вони дають змогу займатися спортом та іншими видами активності, а також зручні під час подорожей.

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Повнорозмірні навушники ефективніше спрямовані до внутрішнього вуха, що впливає на якість звуку, особливо якщо людина використовує модель з активним шумозаглушенням. У накладних навушниках для чашок і наголов’я можуть використовуватися шкіра, велюр або тканина, тому тривале носіння може спричинити пітливість.

Якщо для користувача на першому місці стоять портативність та більш комфортне носіння, то внутрішньоканальні "вкладиші" — найкращий варіант. Вони не тиснуть на вуха, не створюють щільного ущільнення, що зручно для тривалого носіння, але зате шумоізоляція залишатиме бажати кращого.

"На жаль, це також призводить до більшого витоку звуку, тому я рекомендую випробувати такі навушники вдома, перш ніж їх купувати", — пише оглядач.

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