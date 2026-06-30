Как правильно выбрать наушники: эксперт рассказал, что лучше - накладные или вкладыши (фото)

Полноразмерные наушники обеспечивают объемную звуковую сцену, мощные басы и отличное шумоподавление, зато "вкладыши" намного легче, позволяют заниматься любыми делами и более удобны в быту.

Cтоит знать разницу между накладными наушниками и "вкладышами". Это два основных типа устройств для прослушивания аудио, так что выбирать придется именно между ними, пишет обозреватель bgr.com Майкл Биццако.

Полноразмерные накладные наушники имеют чашки, которые закрывают ушную раковину. Они обеспечивают объемную звуковую сцену и мощные басы. "Вкладыши" также обеспечивают плотное прилегание к ушам — это называется пассивной шумоизоляцией. Но первые зачастую располагают системой активного шумоподавления (ANC) для подавления нежелательных звуков вокруг — это их конек.

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Накладные наушники удобны, если пользователь слушает аудио в спокойной обстановке, — сидя дома, неспешно прогуливаясь. "Вкладыши" — для более активных людей. Они позволяют заниматься спортом и другими активностями, удобны во время путешествий.

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Полноразмерные более эффективно направлены к внутреннему уху, что влияет на качество звука, особенно если человек использует модель с активным шумоподавлением. В накладных наушниках для чашек и оголовья могут использоваться кожа, велюр или ткань, так что длительное ношение может вызвать потливость.

Если в приоритете пользователя портативность и более легкая посадка, то внутриканальные "вкладыши" — лучший вариант. Они не оказывают давления на уши, не создают плотную герметизацию, что удобно для длительного ношения, но зато шумоизоляция будет "желать лучшего".

"К сожалению, это также приводит к большей утечке звука, поэтому я рекомендую протестировать такие наушники дома, прежде чем покупать их", — пишет обозреватель.

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