Новый дешевый смартфон Samsung разочаровал: что не так с Galaxy A27 (фото)

Телефон деградировал, по сравнению с А26, но получил ценник на 50 долларов выше. Его вполне могут заменить Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 и прошлогодний Pixel 9a.

Samsung Galaxy A27, по сравнению с другими телефонами среднего класса, недостаточно оснащен, и обозреватель techadvisor.com Энирон Коупман не готов рекомендовать его кому-либо.

Несколько обновлений, но ничего серьезного

Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 является долгожданным шагом вперед по сравнению с Exynos 1380. Использование более совершенного 4-нм процесса должно обеспечить хороший прирост повседневной производительности, а также общую отзывчивость и шустрые игры.

Он также использует более совершенную оперативную память LPDDR5, которая обычно обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных и лучшую энергоэффективность, чем LPDDR4X, установленная на Galaxy A26. Это дает возможность увеличить срок службы аккумулятора, несмотря на то, что аккумулятор емкостью 5000 мАч остался прежним.

Відео дня

Смартфон Galaxy A27 Фото: galaxy club

В A27 также отсутствует каплевидный вырез, но есть стандартное отверстие для селфи-камеры. В результате телефон выглядит намного современнее, хотя рамка не сузилась.

Смартфон получил поддержку DeX, функции Samsung, которая превращает его в настольный компьютер при подключении к монитору. Хотя это и не полноценная замена Windows или macOS, это отличный вариант для повышения производительности, особенно во время путешествий.

"Все это долгожданные шаги вперед, но даже если их объединить, можно утверждать, что они не оправдывают покупку совершенно нового телефона", — пишет обозреватель.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Хуже, чем Galaxy A26

Больше всего эксперта разочаровала водонепроницаемость. В то время как A26 имел очень приличный рейтинг IP67, гарантирующий безопасность при погружении в пресную воду на глубину до 1 м, A27 имеет степень защиты IP64. Это означает, что он защищен от брызг воды.

"Я не могу понять причину такого изменения, ведь материалы, из которых сделан телефон, идентичны", — замечает Энирон.

Еще одно разочарование — камеры. Например, разрешение фронтальной линзы A27 уменьшилось с 13 Мп до 12 Мп, так что селфи будут немного хуже. Разрешение сверхширокоугольного объектива упало с 8 Мп до 5 Мп, что фактически делает объектив бесполезным.

И в довершение всего, A27 немного толще, чем А26 — 7,8 мм, а версия Bluetooth понижена с 5.3 до 5.1.

Смартфон Galaxy A26 Фото: gsmarena.com

Galaxy A27 стоит дороже, чем A26

При цене 349 долларов США A27 на 50 долларов дороже своего предшественника.

"Вы получаете телефон, который уступает по нескольким ключевым параметрам, но стоит дороже", — написал специалист.

Если бы Galaxy A27 был одним из лучших телефонов в своем ценовом диапазоне, то с его "обновлениями" можно было бы смириться, считает тестировщик. Он считает, что Nothing Phone (4a) куда более стоящая покупка — он на 80 долларов дороже, чем A27, но имеет лучшие камеры. OnePlus Nord CE 5 и прошлогодний Pixel 9a тоже могли бы стать альтернативой, полагает автор материала.

Ранее сообщали про лучшие смартфоны Samsung Galaxy 2026 года, на которые стоит обратить внимание. В рейтинг попал смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold 7, флагман Galaxy S26 Ultra и телефон с лучшей батареей Galaxy S25 Plus.