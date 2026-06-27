Лучшие смартфоны Samsung Galaxy 2026 года: на какие модели стоит обратить внимание (фото)

В рейтинг попал смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold 7, флагман Galaxy S26 Ultra и телефон с лучшей батареей Galaxy S25 Plus.

Специалисты по мобильной технике издания techradar.com протестировали несколько смартфонов южнокорейской компании Samsung и вынесли свой вердикт, назвав тройку лидеров.

Лучший в целом: Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 невероятно тонкий и легкий, а благодаря добавлению 200-мегапиксельной камеры, он обеспечивает практически идеальный пользовательский опыт.

Цена: это самый дорогой Z Fold на сегодняшний день — 2000 долларов, — что делает его одним из самых дорогих складных устройств на рынке. Хотя это много, пользователи получают два устройства в одном: флагманский телефон и 8-дюймовый планшет. Это может оправдать высокую стоимость для тех, кто хочет чего-то действительно особенного.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Дизайн: сверхтонкое, легкое устройство, почти такое же компактное, как стандартный флагман в сложенном виде. Этот продукт создан из премиальных материалов с переработанным жестким шарниром и почти незаметной складкой.

Дисплей: оба экрана стали больше и лучше. 6,5-дюймовый внешний дисплей наконец-то ощущается как стандартный флагманский, а основной 8-дюймовый экран предлагает фантастическую площадку для многозадачности. Компромиссом за эту новую тонкость является потеря поддержки S Pen и более заметная, открытая 10-мегапиксельная фронтальная камера в отверстии на внутреннем дисплее.

Камера: система камер обеспечивает по-настоящему флагманский уровень, во главе с универсальным 200-мегапиксельным основным сенсором, который позволяет кадрировать изображения без потери деталей и делать суперчеткие селфи. Хотя макросъемка с широкоугольного объектива удивительно впечатляет, система немного страдает от решения использовать 3-кратный телеобъектив вместо более мощного 5-кратного оптического зума.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Производительность: благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite для Galaxy, это первый Android-смартфон за всю историю, который превзошел многоядерную производительность iPhone в тестах techradar.com. Такая мощность обеспечивает невероятно высокую скорость и отзывчивость устройства, позволяя справляться с интенсивной многозадачностью и играми без каких-либо сбоев.

Время автономной работы: хотя емкость аккумулятора в 4400 мАч осталась неизменной, тесты подтвердили, что он более чем способен обеспечить работу от 12 до 18 ч смешанного использования. Телефон поддерживает быструю зарядку, которая позволяет напитать аккумулятор до 50% всего за 30 минут.

Лучший камерофон: Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra остается мощным инструментом для повышения производительности и мобильной фотографии, утверждая себя в качестве ведущего Android-смартфона, если не учитывать цену.

Дизайн: компания отошла от острых углов: Galaxy S26 Ultra имеет слегка закругленный корпус, значительно улучшающий удобство использования одной рукой по сравнению с S25 Ultra. Телефон перешел от титановой задней панели к усовершенствованному алюминиевому корпусу Armor Aluminum, что снижает вес без ущерба для структурной целостности. Слот для стилуса S Pen присутствует и работает корректно, как и выбор приглушенных цветов.

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Дисплей: 6,9-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X остается лидером в своем классе благодаря адаптивной частоте обновления 1 Гц–120 Гц. Однако главной особенностью является функция Privacy Display. Эта технология выборочно отключает пиксели на экране, чтобы ограничить то, что можно увидеть на дисплее, если не смотреть на него напрямую. Возможности персонализации весьма широки: от добавления приватности ко всему дисплею до простого скрытия уведомлений.

Камеры: задняя камера по самым простым параметрам осталась неизменной, но более широкие диафрагмы 200-мегапиксельной основной камеры и 5-кратного телеобъектива позволяют улучшить качество фото- и видеосъемки в условиях низкой освещенности. Улучшения в программном обеспечении и функциях ИИ дополняют превосходный набор камер.

Производительность: благодаря процессору Snapdragon 8 Elite для Galaxy и до 16 ГБ оперативной памяти, Galaxy S26 Ultra в тестах Future Labs на равных справился с iPhone 17 Pro Max в Geekbench 6.5, набрав 3766 баллов в одноядерном режиме и 11537 баллов в многоядерном режиме против 3871 и 9829 баллов у флагманского iPhone соответственно. В общем, S26 Ultra — один из самых быстрых телефонов на рынке.

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Аккумулятор: в тестах techradar.com S26 Ultra показал время работы 16 часов и 10 минут, что делает его настоящим марафонцем по времени автономной работы. Хотя он отстает от iPhone 17 Pro Max примерно на час, это компенсируется большим дисплеем и превосходной скоростью зарядки, достигая 77% всего за 30 минут. Он легко преодолевает барьер "одного дня" даже для самых требовательных пользователей.

Соотношение цены и качества: Galaxy S26 Ultra, пожалуй, представляет собой отличное соотношение цены и качества для флагманского телефона, учитывая его богатый функционал и инновационный дисплей. Это не беспроигрышный вариант для тех, у кого уже есть S25 Ultra, но для тех, кто хочет обновить свой телефон со старых моделей Galaxy, Galaxy S26 Ultra оправдывает свою цену.

Лучшая батарея: Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus обеспечивает хооршую производительность, такой же четкий и яркий дисплей и такое же отличное время автономной работы, как и Galaxy S25 Ultra. Трудно оправдать значительное увеличение стоимости ради функций, которые даже пользователи премиум-класса не будут использовать.

Дизайн: у Samsung Galaxy S25 Plus отсутствует титановая рамка, как у Galaxy S25 Ultra, но он доступен в различных более привлекательных цветах и ​​сохраняет премиальный и современный внешний вид.

Смартфон Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Дисплей: смартфон оснащен дисплеем, который не только больше, чем у Galaxy S25, но и содержит больше пикселей, что обеспечивает более высокое разрешение и даже немного более четкое изображение, чем у Galaxy S25 Ultra.

Камера: За 5-кратный зум на Ultra можно было бы заплатить значительно больше, но S25 Plus имеет 3-кратный оптический зум, в дополнение к фантастической основной камере и сверхширокоугольному объективу. Режимы съемки Samsung и функция фотосъемки с использованием ИИ также помогают телефону делать отличные снимки.

Производительность: телефон обеспечивает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite для Galaxy. В тестах производительности Snapdragon часто превосходил чипсет Apple A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro Max. Galaxy S25 Plus без труда справится с играми и рабочими задачами.

Смартфоны Galaxy S25 Edge и S25 Plus Фото: phonearena.com

Время автономной работы: Galaxy S25 Plus проработал дольше, чем почти все другие протестированные экспертами смартфоны, лишь немного дольше, чем более крупный Galaxy S25 Ultra. Он также быстро заряжается и поддерживает обратную зарядку, если нужно зарядить наушники в дороге.

Цена: смартфон был выпущен по цене, аналогичной iPhone 16 Pro, но телефоны Samsung постоянно доступны со скидкой.

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