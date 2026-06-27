Топ-3 смартфона по средней цене и с лучшим аккумулятором: Poco, Realme, Motorola (фото)
Эксперты предложили три модели смартфонов, которые вполне могли бы заменить Pixel 10a от Google.
Обозреватели bgr.com, конечно, считают смартфон Pixel 10a достойным устройством, но у него есть как минимум три конкурента, которые обходят этого флагмана по некоторым параметрам. Об этом они рассказали в своем материале.
POCO X8 Pro Max
Если приоритетом является время автономной работы, POCO X8 Pro Max — лучший выбор. Он оснащен аккумулятором емкостью 8500 мАч и зарядкой мощностью 100 Вт, что значительно превосходит возможности Pixel 10a, который имеет 5100 мАч и заряжается мощностью 45 Вт. В тестах X8 Pro Max показал более 25 часов активного использования против 15 часов у Pixel 10a, что впечатляет.
Для тех, кто использует телефон умеренно, это означает 2 дня автономной работы. Это одна из причин, почему X8 Pro Max входит в число смартфонов с лучшим временем автономной работы в 2026 году, подчеркнули специалисты. Pixel 10a заряжается до 50% примерно за 30 минут, а X8 Pro Max — от 0 до 100% менее чем за час. Он также поддерживает проводную обратную зарядку, то есть может заряжать другие устройства.
Тем не менее, X8 Pro Max уступает Pixel 10a в плане камеры, поскольку второй имеет 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, в то время как у POCO — всего 8-мегапиксельная. HyperOS поставляется с несколькими предустановленными приложениями, что может раздражать тех, кто предпочитает более чистый интерфейс. В любом случае, за 529 долларов его стоит рассмотреть, заключили эксперты.
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Realme 16 Pro+
Realme 16 Pro+ — еще один вариант для тех, кто считает, что батарея Pixel 10a достаточно емкая, но хочет немного большей автономности от своего устройства. Емкость аккумулятора в 7000 мАч значительно больше, чем 5100 мАч в модели от Google, а зарядка мощностью 80 Вт дает устройству Realme преимущество для тех, кто не хочет долго ждать зарядки телефона.
Помимо батареи, способной работать до 18 часов, Realme 16 Pro+ удивляет камерами. Он оснащен 200-мегапиксельным основным сенсором и телеобъективом, что делает его одним из немногих бюджетных Android-смартфонов, превосходящих Pixel 10a по ключевым параметрам. Поэтому для тех, кто любит фотографировать, это более выгодная покупка. Примерно за 500 долларов пользователь получает доступ к 144-герцовому AMOLED-экрану, который превосходит 120-герцовую панель, установленную Google в своем телефоне.
Однако проблема Realme 16 Pro+ также сводится к программному обеспечению. Устройства от Google обычно имеют более чистое программное обеспечение и 7 лет поддержки от разработчика. Realme предлагает пользовательский интерфейс с множеством предустановленных приложений и гораздо более короткую поддержку — всего 3 года.
Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60 Pro, который стоит около 450 долларов, в целом не предлагает намного большей автономности, чем Pixel 10a, но все же выигрывает в нескольких ключевых категориях. С батареей на 6000 мАч против 5100 мАч у Google, он может работать около 16 часов в активном режиме. Pixel 10a лидирует при использовании исключительно для потоковой передачи, но игры на Edge 60 Pro длятся почти 11 часов, по сравнению с чуть более 8 часами на телефоне Google.
Скорость зарядки — еще одно различие между двумя смартфонами, которое следует учитывать. Телефон Motorola поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, которая позволяет зарядить его примерно до 80% за 30 минут. Фактически, Edge 60 Pro также превосходит Samsung Galaxy A56 по времени автономной работы. Он также поддерживает обратную зарядку и беспроводную зарядку, а также имеет больший 6,7-дюймовый дисплей и тройную камеру с оптическим зумом.
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