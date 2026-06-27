Топ-3 самых плохих устройств 2026 года: смартфон Samsung, ноутбук LG и один холодильник (фото)

В антирейтинг попали телефон Samsung Galaxy S26, холодильник Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub и лэптоп LG Gram Book.

Издание bgr.com подвело своеобразные итоги первого полугодия 2026-го. Обозреватели назвали три устройства, которые невероятно разочаровали и пользователей, и экспертов.

Смартфон Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Камеры Samsung Galaxy S26 в сравнении с Samsung Galaxy S22, которому уже 5 лет, на бумаге идентичны: 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельный телеобъектив. Такое впечатление, что производитель не обновил камеры и функции в этом году из-за сокращения расходов.

Если сравнить Galaxy S26 с Galaxy S25, то улучшения настолько минимальны, что возникает вопрос: зачем было вообще выпускать новую модель? Samsung Galaxy S26 разочаровывал тех, кто рассчитывал на ежегодные обновления. По крайней мере, Galaxy S25 стоит дешевле, но ничем не уступает новинке.

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Ноутбук LG Gram Book

Разочарование во многом связано с соотношением цены и производительности. Обзоры говорят, что LG Gram Book довольно слаб, даже как для базового ноутбука, предназначенного для офисных работников и студентов. Время автономной работы тоже не очень хорошее, и, как ни странно, он немного тяжеловат (3,64 фунта), чтобы его можно было рассматривать как достойный вариант для линейки Gram в будущем.

Ноутбук LG Gram Book Фото: zdnet.com

Разочарование только усиливается при сравнении с более дешевым MacBook Neo. Gram продается за 799 долларов, а Neo стоит 499 долларов, — так что ту трудно рассматривать устройство от LG в качестве альтернативы, если пользователь не является ярым поклонником Windows.

Холодильник Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub

Холодильник Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub

Этот холодильник от Samsung стоит 3500 долларов, но не имеет ручек. Зато оснащен технологией голосового управления Auto Open Door, позволяющей открывать холодильник голосом. Или можно коснуться датчика возле дверцы, чтобы активировать автоматическое открытие дверей.

Samsung утверждает, что пользователям больше не придется прилагать усилия, чтобы открыть дверцу, и теперь они могут просто использовать свой голос. Проблема в том, что все это взаимосвязано, а это значит, что если вы потеряете доступ к интернету, вы потеряете возможность использовать функции холодильника, такие как голосовое управление. Конечно, его можно открыть и вручную, но с таким количеством дополнительных механических и подключенных к интернету деталей это кажется настоящим кошмаром для ремонта.

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