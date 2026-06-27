Топ 3 найгірших пристроїв 2026 року: смартфон Samsung, ноутбук LG та один холодильник (фото)

До антирейтингу потрапили телефон Samsung Galaxy S26, холодильник Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub та ноутбук LG Gram Book.

Видання bgr.com підбило своєрідні підсумки першого півріччя 2026 року. Оглядачі назвали три пристрої, які неймовірно розчарували як користувачів, так і експертів.

Смартфон Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Камери Samsung Galaxy S26 у порівнянні з Samsung Galaxy S22, якому вже 5 років, на папері ідентичні: 50-мегапіксельна основна, 12-мегапіксельна надширококутна та 10-мегапіксельний телеоб'єктив. Складається враження, що виробник не оновив камери та функції цього року через скорочення витрат.

Якщо порівняти Galaxy S26 із Galaxy S25, то поліпшення настільки незначні, що виникає питання: навіщо взагалі випускати нову модель? Samsung Galaxy S26 розчарував тих, хто розраховував на щорічні оновлення. Принаймні, Galaxy S25 коштує дешевше, але нічим не поступається новинці.

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Ноутбук LG Gram Book

Розчарування значною мірою пов’язане зі співвідношенням ціни та продуктивності. У оглядах зазначається, що LG Gram Book досить слабкий, навіть як для базового ноутбука, призначеного для офісних працівників та студентів. Час автономної роботи теж не дуже хороший, і, як не дивно, він трохи важкуватий (3,64 фунта), щоб його можна було розглядати як гідний варіант для лінійки Gram у майбутньому.

Ноутбук LG Gram Book Фото: zdnet.com

Розчарування лише посилюється, якщо порівняти цей пристрій із дешевшим MacBook Neo. Gram продається за 799 доларів, а Neo коштує 499 доларів, — тож важко розглядати пристрій від LG як альтернативу, якщо користувач не є затятим прихильником Windows.

Холодильник Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub

Холодильник Bespoke AI 4-Door Flex AI Family Hub

Цей холодильник від Samsung коштує 3500 доларів, але не має ручок. Зате він оснащений технологією голосового керування Auto Open Door, яка дозволяє відкривати холодильник голосом. Або можна доторкнутися до датчика біля дверцят, щоб активувати автоматичне відкривання дверей.

Samsung стверджує, що користувачам більше не доведеться докладати зусиль, щоб відкрити дверцята, і тепер вони можуть просто використовувати свій голос. Проблема в тому, що все це взаємопов’язано, а це означає, що якщо ви втратите доступ до інтернету, ви втратите можливість користуватися функціями холодильника, такими як голосове керування. Звісно, його можна відкрити й вручну, але з такою кількістю додаткових механічних деталей та деталей, підключених до Інтернету, це здається справжнім кошмаром для ремонту.

Раніше повідомлялося про 5 моделей дротових навушників із найкращим звуком та гарнітурою. До рейтингу увійшли навушники відкритого типу з мікрофонами для любителів ігор, а також для тих, хто цінує якість звуку під час прослуховування музики.