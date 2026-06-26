5 дротових навушників із найкращим звуком та гарнітурою: Beyerdynamic, Asus, SteelSeries (фото)

До рейтингу увійшли навушники відкритого типу з мікрофонами для любителів ігор, а також для тих, хто цінує якість звуку під час прослуховування музики.

Оглядач видання bgr.com назвав п’ять моделей навушників, які найкраще підходять для ігор, а також для прослуховування музики. Свій топ-5 він опублікував на сторінках ЗМІ.

Asus ROG Kithara

Навушники Asus ROG Kithara Фото: Asus

Asus ROG Kithara — навушники відкритого типу, які, за заявою Asus, забезпечують аудіофільський рівень якості звуку та простору, природну звукову сцену. Вони також оснащені вбудованим мікрофоном на штанзі та постачаються з адаптером USB-C для двох 3,5-мм входів. Ці характеристики не викликають подиву; за ціною в 290 доларів від моделі варто очікувати преміальної якості.

Досвідчені тестувальники обладнання з RTINGS вважають Asus ROG Kithara найкращою ігровою гарнітурою відкритого типу у своїй ціновій категорії. Одна з головних відмінностей між закритими та відкритими навушниками полягає в тому, що відкриті забезпечують чистіше звучання і, як правило, зручніші для тривалого використання. З іншого боку, вони можуть пропускати звук, який чутимуть оточуючі. Однак у RTINGS дійшли висновку, що планарно-магнітні драйвери цієї гарнітури забезпечують звучання, більш схоже на студійні навушники, ніж на ігрові — що є високою похвалою в умовах, коли багато ігрових навушників віддають пріоритет додатковим функціям, а не якості звуку.

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Beyerdynamic MMX 330 Pro

Beyerdynamic MMX 330 Pro — ще одна ігрова гарнітура відкритого типу. Beyerdynamic розробила цю гарнітуру з велюровими амбушурами, подушкою для голови з кнопками та поглибленням для тім'ячка, що зменшує тиск на найбільш чутливі ділянки голови. За провідну ігрову гарнітуру з ще більш високоякісною збіркою MMX 330 Pro просять 330 доларів.

Навушники Beyerdynamic MMX 330 Pro Фото: Beyerdynamic

Коли в Stream Tech Reviews тестували MMX 330 Pro, вони високо оцінили 45-міліметрові динаміки, відзначивши їх ідеальне поєднання з відкритою звуковою сценою гарнітури. Рецензент написав: "Це одна з найкращих гарнітур, які я коли-небудь використовував для точного визначення місця розташування кроків у шутерах від першої особи". Для тих, хто грає виключно в одиночні ігри, деталізація звуку може здатися надмірною, з огляду на високу ціну цієї гарнітури.

Професійні геймери можуть отримати перевагу в плані якості звуку, але варто зазначити, що регулятори гучності та вимкнення мікрофона розташовані на кабелі, що деяким може здатися менш зручним порівняно з керуванням безпосередньо на самій гарнітурі. Що стосується кабелю, MMX 330 Pro постачається з Y-подібним адаптером для перетворення двох 3,5-мм входів у стандарт, сумісний з Xbox, PlayStation та іншими консолями.

SteelSeries Arctis Nova Pro

SteelSeries Arctis Nova Pro — це дротова гарнітура з лінійки високоякісних ігрових навушників. Фактично, PCMag визнав її найкращою дротовою гарнітурою високого класу серед усіх протестованих ігрових навушників. Вона має закриту конструкцію, що зазвичай є недоліком з точки зору якості звуку, але краще блокує зовнішні шуми та запобігає витоку звуку.

Навушники SteelSeries Arctis Nova Pro Фото: SteelSeries

За ціною 220 доларів Arctis Nova Pro значно дешевша порівняно з деякими бездротовими моделями від SteelSeries. Модель справляє враження високоякісного пристрою, але виробник позиціонує її як бюджетну порівняно з бездротовою Arctis Nova Pro Omni, яка коштує майже вдвічі дорожче.

Під час тестування Arctis Nova Pro команда експертів PCMag відзначила наявність потужного просторового звуку з високою роздільною здатністю. Це дозволяє їм безпосередньо конкурувати з відкритими навушниками, що мають більш природне звучання, за якістю звуку. Рецензенти також вражені кількістю функцій, вбудованих у Arctis Nova Pro, зокрема мікрофоном із шумозаглушенням на основі штучного інтелекту, точними налаштуваннями еквалайзера та можливістю одночасного підключення до двох систем через USB-C.

Drop PC38X

Навушники Drop PC38X — це легкі ігрові навушники відкритого типу з унікальним дизайном. Оглядачі PC Gamer називають PC38X найкращими бюджетними аудіофільськими навушниками для ігор. Однак не варто обманюватися низькою ціною. За 199,99 доларів це, можливо, найдоступніший варіант у цьому списку, але це не означає, що якість звуку страждає.

Навушники Drop PC38X Фото: Drop

PC Gamer високо оцінив технології Sennheiser, що використовуються в цих навушниках, які забезпечують чудове звучання та потужні баси. Для атмосферного та захоплюючого ігрового процесу відкрита звукова сцена забезпечує широке та точне звучання. Навушники також повністю сумісні з консолями завдяки 3,5-мм TRRS-кабелю, що входить до комплекту, без необхідності використання адаптера. Модель має мікрофон на штанзі зі зручною функцією вимкнення звуку при перевертанні, але його двонаправлена конструкція здатна вловлювати інші звуки і схильна до вибухових приголосних під час передачі голосового аудіо.

Beyerdynamic Tygr 300 R

Beydynamic Tygr 300 R — одні з найкращих дротових ігрових навушників для тих, хто ставить якість звуку на перше місце. TechRadar назвав їх найкращими дротовими навушниками для аудіофілів, зазначивши при цьому, що вони надзвичайно зручні. Вони навіть продаються за 230 доларів. Однак є один істотний недолік: вбудованого мікрофона немає.

Навушники Beyerdynamic Tygr 300 R Фото: Beyerdynamic

Проте один із коментаторів на Reddit підтримав Tygr 300 R, зазначивши, що "набагато краще купити хороші навушники та окремий мікрофон", ніж купувати гарнітуру, яка поступається якістю звуку заради посереднього мікрофона. Найкращий спосіб оптимізувати звук в ігровій системі — це придбати пару навушників аудіофільського класу, а потім порівняти USB- та XLR-мікрофони, щоб усі в чаті чули голос голосно й чітко.

Достатньо сказати, що Tygr 300 R — не ідеальний продукт для любителів соціальних ігор, яким потрібна універсальна гарнітура. Але завдяки відкритій конструкції та твердженню TechRadar про те, що вони забезпечують "одну з найкращих якостей звуку, які ми коли-небудь чули", ці навушники можуть стати правильним вибором для любителів одиночних ігор.

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