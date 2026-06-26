Три причини, чому смартфони Pixel кращі за інші Android-телефони (фото)

Android-смартфон Pixel може прослужити 10 років, має найкращу на сьогодні камеру, отримує оновлення протягом 7 років і коштує на 100 доларів дешевше за Galaxy S25 Ultra.

Згідно з даними Consumer Reports, Pixel 10 Pro не поступається Galaxy S25 Ultra, за винятком невеликої переваги процесора Samsung над чипом Google Tensor G5. Експерт Сеад Фаділпасіч із bgr.com вважає, що Pixel пропонує більше за свої гроші в реальних умовах використання.

Чому Pixel — найкращий флагманський Android-смартфон

Почнемо з того, що базова версія Google Pixel 10 на 100 доларів дешевша, ніж звичайний Samsung Galaxy S26. Звісно, Samsung має 256 ГБ пам’яті, але якщо взяти версію Pixel з більшим об’ємом пам’яті — 256 ГБ, то ціна буде такою самою, тож різниця незначна.

OnePlus 13 може коштувати приблизно стільки ж, скільки й Pixel 10, при цьому використовуючи процесор, який демонструє кращі результати в бенчмарках, але є кілька суттєвих компромісів, на які доведеться піти. Окрім того, що Pixel має кращу камеру та безліч корисних функцій штучного інтелекту, він також пропонує довший графік оновлень ОС, ніж OnePlus (7 років проти 4-х), що саме по собі варте додаткових 100 доларів, робить висновок автор.

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Немає зайвих додатків

Користувацький інтерфейс Pixel — лаконічний і мінімалістичний, із приємними плавними анімаціями. Звісно, це питання особистих уподобань: деяким може не подобатися мінімалістичний дизайн.

Сприйняття операційної системи — справа особиста, а кількість попередньо встановлених додатків — ні. Pixel максимально наближений до "чистого" Android, наскільки це було можливо. Інші виробники — не зовсім. Наприклад, Samsung сумно відомий великою кількістю попередньо встановлених додатків. Хоча компанія й скоротила їхню кількість останніми роками, користувачі все ще скаржаться на попередньо встановлені додатки, які неможливо видалити, не пройшовши через безліч програмних складнощів.

Бренди на кшталт OnePlus ще гірші, оскільки їхні попередньо встановлені додатки можуть навіть показувати рекламу. Це, схоже, більш поширене в Китаї, де реклама в додатках може пояснювати доступність цих пристроїв.

Смартфон Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Надійність та довговічність

Android-смартфон Pixel здатний прослужити 10 років. Оглядач підтверджує це особисто, оскільки користується Pixel 3a і жодного разу не стикався з поломкою телефону, а його друг досі використовує Pixel 1 як резервний. Звісно, батарея вже не тримає заряд так довго, як раніше, але загалом цей телефон залишається швидким навіть після 8 років роботи.

Однак головна причина не в апаратній частині: багато виробників економлять на програмній підтримці. Такі моделі, як Pixel 8 (і новіші) або Pixel 9a за 500 доларів, отримують оновлення протягом 7 років. Samsung пропонує 4 роки, Motorola — 3 роки оновлень ОС для Razr Ultra за 1500 доларів, а для бюджетних версій — і зовсім 2.

Ця камера — найкраща на ринку

Наприкінці 2010-х років телефони Pixel вразили багатьох — люди могли робити знімки за умов слабкого освітлення, не отримуючи при цьому розмитого чи зашумленого зображення. В основному це й досі так.

На жаль, хоча Pixel 10 отримав чудовий телеоб'єктив, Google довелося внести невеликі корективи в інші об'єктиви. У результаті суттєвого поліпшення порівняно з Pixel 9 не відбулося, але камера, як і раніше, залишається такою ж яскравою та готовою до зйомки за принципом "наведи й знімай".

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