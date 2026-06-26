5 бюджетних смартфонів із величезними акумуляторами: заряду вистачить на 3 дні (фото)

До рейтингу увійшли смартфони від Redmi, Realme, iQOO, Huawei, Honor, акумулятори яких мають ємність від 7000 мА·год до 9000 мА·год.

Фокус підібрав для вас смартфони, які коштують відносно недорого, але водночас мають надзвичайні акумулятори, ємність яких сягає 9000 мА·год. Їхнього заряду вистачить на два дні автономної роботи, а то й більше.

Redmi 15 5G

Смартфон Redmi 15 5G Фото: gsmarena.com

Модель Redmi 15 5G оснащена 6,9-дюймовим IPS LCD-екраном із роздільною здатністю 1080 × 2340 пікселів. Роботу пристрою забезпечують чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, операційна система Android 15 та пам'ять об'ємом (на вибір) 4/128, 4/256, 6/128, 8/128, 8/256 Гб. На задній панелі розташована подвійна камера з сенсорами на 50 Мп.

Заряд забезпечує акумулятор ємністю 7000 мА·год. Це не найпотужніший акумулятор у цьому списку, але, тим не менш, у багатьох конкурентів встановлені акумулятори ще "меншої ємності".

Відео дня

Realme 16

Смартфон Realme 16 Фото: gsmarena.com

Realme 16 має екран діагоналлю 6,57 дюйма типу AMOLED із роздільною здатністю 1080 × 2372 пікселів. Він працює на базі процесора MediaTek Dimensity 6400 Turbo, тож цілком підійде для виконання повсякденних завдань. Камера у нього скромна — 50 Мп, зате ціна невисока.

Акумулятор ємністю 7000 мА·год добре тримає заряд протягом дня при змішаному використанні. Пристрій працює на ОС Android 16 у поєднанні з пам’яттю об’ємом 8/256 Гб або 12/256 Гб.

Honor X9d

Смартфон Honor X9d Фото: Trevor Tan

Смартфон Honor X9d із 6,79-дюймовим AMOLED-екраном (1200 × 2640 пікс.) оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 та досить хорошою подвійною камерою на задній панелі — 108 Мп + 5 Мп. З коробки смартфон працює на ОС Android 15. Пам'ять доступна у кількох варіантах: 8/256, 12/256 або 12/512 Гб

Акумулятор у цього пристрою потужніший, ніж у попередніх у списку — аж 8300 мА·год.

Huawei Nova 15 Max

Смартфон Huawei Nova 15 Max Фото: mt.today

Huawei Nova 15 Max може похвалитися 6,84-дюймовим OLED-дисплеєм (1272 x 2756 пікселів), власним чипом HiSilicon Kirin 8000 та акумулятором ємністю 8500 мА·год. Решта характеристик досить скромні — 50-мегапіксельний сенсор камери, ОС Android 12 та пам'ять об'ємом 8/256 Гб.

iQOO Z11

Смартфон iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO Z11 — справжній чемпіон з автономності, оскільки розробники оснастили його акумулятором ємністю 9020 мА·год. При змішаному використанні заряду може вистачити навіть на три дні, якщо, звісно, не грати в ресурсомісткі ігри.

Решта технічних характеристик такі: 6,83-дюймовий AMOLED-екран (1260 × 2800 пікс.), процесор MediaTek Dimensity 8500, подвійна камера (50 Мп), ОС Android 16, пам'ять у таких варіантах: 8/256, 12/256, 12/512, 16/256 або 16/512 Гб.

Раніше повідомлялося про 5 надійних способів охолодити приміщення без кондиціонера. Охолодити будинок або квартиру досить просто — кондиціонер і вентилятор тут не знадобляться, впевнені британські експерти.