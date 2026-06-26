5 бюджетных смартфонов с огромными батареями: заряда хватит на 3 дня (фото)

В рейтинге оказались смартфоны от Redmi, Realme, iQOO, Huawei, Honor, аккумуляторы которых имеют емкость от 7000 мАч до 9000 мАч.

Фокус собрал для вас смартфоны, которые стоят относительно недорого, и в то же время имеют выдающиеся аккумуляторы, емкость которых достигает 9000 мАч. Их заряд способен обеспечить два дня автономной работы, а то и более.

Redmi 15 5G

Смартфон Redmi 15 5G Фото: gsmarena.com

Модель Redmi 15 5G получила 6.9-дюймовый IPS LCD экран с разрешением 1080 x 2340 точек. Работу устройства обеспечивают чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, операционная система Android 15 и хранилища объемом (на выбор) 4/128, 4/256, 6/128, 8/128, 8/256 Гб. На задней панели располагается двойная камера с сенсорами на 50 Мп.

Заряд поддерживает аккумулятор емкостью 7000 мАч. Это не самая мощная батарея в данном списке, но там не менее — у многих конкурентов установлены батареи и того "скуднее".

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Realme 16

Смартфон Realme 16 Фото: gsmarena.com

Realme 16 имеет экран с диагональю 6.57 дюйма типа AMOLED с разрешением 1080 x 2372 пикс. Он функционирует на базе процессора MediaTek Dimensity 6400 Turbo, так что вполне сгодится для выполнения повседневных задач. Камера у него скромная — на 50 Мп, зато невысокая цена.

Аккумулятор на 7000 мАч хорошо держит заряд в течение дня при смешанном использовании. Управляет всем ОС Android 16 в купе с хранилищем объемом 8/256 Гб, или 12/256 Гб.

Honor X9d

Смартфон Honor X9d Фото: Trevor Tan

Телефон Honor X9d с 6.79-дюймовым AMOLED-экраном (1200 x 2640 пикс.) получил под капот процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и довольно хорошую двойную камеру на заднюю панель — 108 Mп + 5 Mп. Из коробки смартфон работает на ОС Android 15. Память предоставляется в нескольких вариантах: 8/256, 12/256 или 12/512 Гб

Батарея у этого аппарат мощнее, чем у предыдущих в списке — аж 8300 мАч.

Huawei Nova 15 Max

Смартфон Huawei Nova 15 Max Фото: mt.today

Huawei Nova 15 Max может похвастаться 6.84-дюймовым OLED-дисплеем (1272 x 2756 точек), собственным чипом HiSilicon Kirin 8000 и батареей емкостью 8500 мАч. Остальные характеристики довольно скромные — 50-мегапиксельный датчик камеры, ОС Android 12 и память объемом 8/256 Гб.

iQOO Z11

Смартфон iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO Z11 — настоящий чемпион автономности, т.к. он получил от разработчиков аккумулятор емкостью 9020 мАч. При смешанном использовании заряд может продержаться и три дня, если не играть в ресурсоемкие игры, конечно.

Остальные технические характеристики таковы: 6.83-дюймовый AMOLED-экран (1260 x 2800 пикс.), процессор MediaTek Dimensity 8500, двойная камера (50 Mп), ОС Android 16, память в вариантах: 8/256, 12/256, 12/512, 16/256 или 16/512 Гб.

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