5 верных способов охладить дом без кондиционера и вентилятора в летнюю жару (фото)

Охладить дом или квартиру достаточно просто — кондиционер и вентилятор тут не понадобятся, уверены британские эксперты.

Британские специалисты знают, как решить проблему перегрева дома. Аманда Уильямс, руководитель отдела экологической устойчивости в Chartered Institute of Building, говорит, что стоит обратить внимание на конструкции, которые снижают теплопотери, например, ставни и жалюзи, пишет thetimes.com.

Уплотнительные ленты для окон и дверей

"Как только тепло проникло внутрь, уже ничего не поделаешь, поэтому гораздо проще предотвратить перегрев помещения, чем пытаться охладить его после того, как оно нагрелось", — говорит Дэвид Хилтон, специалист по установке возобновляемых источников энергии, директор компании Heat and Energy Ltd. Поэтому он рекомендует герметизировать дом, чтобы предотвратить проникновение горячего воздуха. Стоит приобрести для этих целей прочные уплотнительные ленты из EPDM для дверных рам и окон.

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Если тепло все же проникло, Бен Ридли, директор компании Architecture for London, рекомендует открыть окна на верхнем этаже дома, когда на улице прохладнее, чем внутри, "чтобы обеспечить сквозную вентиляцию, а также "эффект тяги", который поднимает воздух вверх… затем можно подумать о создании тени".

Жалюзи могут выполнять и функцию штор Фото: Amazon

Шторы и жалюзи

Задергивание внутренних штор или закрытие стандартных тканевых жалюзи немного решат проблему, но внешние варианты затенения, хотя и дороже, являются гораздо более эффективным долгосрочным решением.

Предотвращение проникновения тепла в здание, особенно через окна, выходящие на юг и запад, имеет ключевое значение во время жары. Наружные алюминиевые или деревянные жалюзи являются первой линией защиты, которая блокирует до 80% солнечного тепла и минимизирует блики.

Другой вариант для архитекторов и застройщиков — навес для создания тени, когда, например, южный фасад первого этажа выступает за застекленный цокольный этаж более чем на метр.

Навесы и перголы

Выдвижной навес в стиле овощного магазина может неплохо защитить от солнца. Такие конструкции производят компании SunDaze и Markilux.

В качестве доступного (хотя и более медленного) решения для дверей первого этажа, выходящих на юг, можно установить простой деревянный каркас перголы и пустить по ней виноградные лозы — обильная летняя листва обеспечит тень в саду или на террасе.

Окна можно заклеить солнцезащитной пленкой Фото: Freepik

Солнцезащитная пленка для окон

Самоклеящаяся солнцезащитная пленка для окон обычно продается погонными метрами, а потом нарезается по размеру окон для легкой установки.

Двойное или тройное остекление значительно снизит солнечное излучение, но если в доме однослойные раздвижные окна, которые нельзя заменить из-за стоимости, можно немного приоткрывать их сверху и снизу, чтобы создать "тепловой дрейф", когда в помещении жарко. Горячий воздух поднимается и выходит сверху, втягивая более холодный воздух снизу. Мансардные окна с центральным поворотным механизмом и световые люки работают аналогично, если их слегка приоткрыть.

Для недорогого решения проблемы с раздвижными окнами можно установить изнутри съемные навесы.

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