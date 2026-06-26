5 надійних способів охолодити будинок без кондиціонера та вентилятора в літню спеку (фото)

Охолодити будинок або квартиру досить просто — кондиціонер і вентилятор тут не знадобляться, впевнені британські експерти.

Британські фахівці знають, як вирішити проблему перегріву будинку. Аманда Вільямс, керівниця відділу екологічної стійкості в Chartered Institute of Building, зазначає, що варто звернути увагу на конструкції, які зменшують тепловтрати, наприклад, віконниці та жалюзі, пише thetimes.com.

Ущільнювальні стрічки для вікон та дверей

"Як тільки тепло проникло всередину, вже нічого не вдієш, тому набагато простіше запобігти перегріванню приміщення, ніж намагатися охолодити його після того, як воно нагрілося", — каже Девід Хілтон, фахівець із встановлення відновлюваних джерел енергії, директор компанії Heat and Energy Ltd. Тому він рекомендує герметизувати будинок, щоб запобігти проникненню гарячого повітря. Для цього варто придбати міцні ущільнювальні стрічки з EPDM для дверних рам і вікон.

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Якщо тепло все ж проникло, Бен Рідлі, директор компанії Architecture for London, рекомендує відкрити вікна на верхньому поверсі будинку, коли на вулиці прохолодніше, ніж усередині, "щоб забезпечити наскрізну вентиляцію, а також "ефект тяги", який піднімає повітря вгору… потім можна подумати про створення тіні".

Жалюзі можуть виконувати й функцію штор Фото: Amazon

Штори та жалюзі

Затягування внутрішніх штор або закриття стандартних тканинних жалюзі дещо вирішать проблему, але зовнішні варіанти затінення, хоч і дорожчі, є набагато ефективнішим довгостроковим рішенням.

Запобігання проникненню тепла в будівлю, особливо через вікна, що виходять на південь і захід, має ключове значення під час спеки. Зовнішні алюмінієві або дерев'яні жалюзі є першою лінією захисту, яка блокує до 80% сонячного тепла та мінімізує відблиски.

Інший варіант для архітекторів і забудовників — навіс для створення тіні, коли, наприклад, південний фасад першого поверху виступає за засклений цокольний поверх більш ніж на метр.

Навіси та перголи

Висувний навіс у стилі овочевого магазину може непогано захистити від сонця. Такі конструкції виготовляють компанії SunDaze та Markilux.

Як доступне (хоча й повільніше) рішення для дверей першого поверху, що виходять на південь, можна встановити простий дерев’яний каркас перголи й пустити по ній виноградні лози — рясне літнє листя забезпечить тінь у саду або на терасі.

Вікна можна заклеїти сонцезахисною плівкою Фото: Freepik

Сонячнозахисна плівка для вікон

Самоклеюча сонцезахисна плівка для вікон зазвичай продається погонними метрами, а потім нарізається за розмірами вікон для зручного монтажу.

Подвійне або потрійне скління значно зменшить сонячне випромінювання, але якщо в будинку одношарові розсувні вікна, які неможливо замінити через високу вартість, їх можна трохи прочиняти зверху та знизу, щоб створити "тепловий дрейф", коли в приміщенні спекотно. Гаряче повітря піднімається і виходить зверху, втягуючи холодніше повітря знизу. Мансардні вікна з центральним поворотним механізмом і світлові люки працюють аналогічно, якщо їх злегка прочинити.

Щоб недорого вирішити проблему з розсувними вікнами, можна встановити зсередини знімні навіси.

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