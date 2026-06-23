Топ-5 найкращих портативних кондиціонерів на літо 2026: EcoFlow, DeLonghi, EcoAir (фото)

У рейтингу представлені найкращі моделі від EcoFlow, DeLonghi, EcoAir та інших брендів на будь-який смак і гаманець, з урахуванням економії електроенергії та можливостей опалення.

Видання t3.com склало список найкращих портативних кондиціонерів. "Фокус" публікує характеристики найкращих моделей, які підійдуть українцям: економічні, для приміщень середнього розміру, бюджетні та преміум-класу.

Princess Smart Air Conditioner 12000: найкращий мобільний кондиціонер загалом

Цей пристрій потужністю 12 000 BTU забезпечує потік повітря 380 м³/год, тому підходить для приміщень об’ємом до 100 м³. Він навіть має функцію осушення повітря. У комплект поставки входить 1,5-метровий спіральний шланг для відведення теплого відпрацьованого повітря через отвір у стіні або частково відкриті двері.

Кондиціонер Princess Smart Air Conditioner 12000

Сенсорний інтерфейс Princess інтуїтивно зрозумілий. Є пульт дистанційного керування, тож ним можна керувати, не встаючи з дивана. Кондиціонер також можна використовувати з додатком HomeWizard Climate та Siri, Google і Amazon Alexa — це допоможе охолодити кімнату, поки ви ще в дорозі.

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Кондиціонер Princess Smart Air Conditioner 12000 працює не надто тихо, але коли компресор вимкнений (він увімкнеться періодично для підтримки температури в приміщенні), пристрій майже не чути. Тестувальники зазначили, що це найкраща модель за прийнятною ціною.

Характеристики:

BTU: 12 000

Максимальний розмір приміщення: 100 куб. м

Максимальний рівень шуму: 65 дБ

Розміри: В 71,5 × Ш 43,5 × Г 35,5 см

Переваги:

Виняткова ефективність охолодження Підходить для великих приміщень Пульт дистанційного керування, додаток та голосові команди Пристойний зовнішній вигляд

Недоліки:

Шум компресора може бути занадто гучним

JML Chillmax Air: найкращий бюджетний кондиціонер

Звісно, цей невеликий квадратний настільний пристрій не є повноцінним кондиціонером, але він, принаймні, здатний створювати прохолодний вітерець на відстані кількох метрів. Chillmax Air оснащений випарником, який використовує воду з невеликого резервуара об’ємом 610 мл для створення прохолодного вологого вітерця. Ця модель постачається з антимікробним губчастим фільтром, який працює до 10 годин на одному заправленні.

Мобільний кондиціонер JML Chillmax Air Фото: JML

Chillmax ідеально підходить для розміщення на робочому столі або на журнальному столику. Це також чудовий варіант для приліжкової тумбочки, оскільки він дуже тихий і має вбудоване підсвічування. Однак не варто очікувати, що він хоч якось вплине на температуру в кімнаті, оскільки призначений виключно для особистого використання на близькій відстані.

Характеристики:

BTU: Не вказано

Максимальний розмір приміщення: для особистого використання

Мінімальний рівень шуму: 15 дБ

Розміри: В 17 x Ш 16 x Г 14 см

Причини для покупки:

Менше 2000 грн Невеликий розмір Ефективний на близькій відстані

Недоліки:

Виключно для особистого користування

EcoFlow Wave 2: найкращий портативний кондиціонер преміум-класу

EcoFlow Wave 2 — високоякісний портативний кондиціонер/обігрівач має досить високу ціну та досить велику вагу, але це компенсується швидкою зміною температури та простим у використанні додатком.

Кондиціонер EcoFlow Wave 2 Фото: EcoFlow

Цей кондиціонер вирізняється серед інших у цьому списку завдяки вражаючому набору функцій. Найбільш примітно те, що він забезпечує охолодження від 30 до 20 градусів за 5 хвилин, і те саме у зворотному порядку. Він є екологічним завдяки використанню холодоагенту R290, має швидке заряджання та непоганий показник автономної роботи. Більше того, він підходить для будь-яких ситуацій, включаючи охолодження в приміщенні та використання на відкритому повітрі.

Характеристики:

BTU: 5100

Максимальна площа приміщення: 32 кв.м

Мінімальний рівень шуму: 44 дБ

Розміри: 51,8 × 29,7 × 33,6 см

Переваги:

Швидка зміна температури Тривалий час автономної роботи Гарний додаток

Недоліки:

Важкий Дорогий

DeLonghi Pinguino PACEX100 SILENT: найкращий портативний кондиціонер для приміщень середнього розміру

Цей кондиціонер висотою 80 см має охолоджувальну потужність 10 000 BTU і рекомендується для приміщень площею до 23 кв. м. Він також осушує повітря, видаляючи до 32 л вологи на годину.

Портативний кондиціонер DeLonghi Pinguino PACEX100 SILENT Фото: DeLonghi

Цифровий інтерфейс та пульт дистанційного керування забезпечують доступ до всіх основних функцій: температури, швидкості вентилятора та таймера. Його також можна використовувати як звичайний вентилятор.

Портативні кондиціонери за своєю природою шумні, і ця модель не є винятком. На максимальній швидкості рівень шуму становить від 53 до 64 дБ. Хоча кондиціонер отримав дуже позитивні відгуки користувачів за свою продуктивність і дизайн, ціна в 45 000 грн є досить високою для портативного кондиціонера.

Характеристики:

BTU: 10 000

Максимальна площа приміщення: 23 кв. м

Мінімальний рівень шуму: 53 дБ

Розміри: В 80,5 × Ш 44,5 × Г 39 см

Переваги:

Висока потужність Привабливий зовнішній вигляд Надійний бренд

Недоліки:

Шумний Дорогий

EcoAir Apollo: найкращий енергоефективний портативний кондиціонер

Ця модель потужністю 12 000 BTU ідеально підходить для приміщень площею навіть більше, ніж 22 кв. м. Вона також оснащена енергоефективним тепловим насосом, який економить гроші споживача в довгостроковій перспективі, мінімізуючи при цьому вплив на навколишнє середовище. Його можна використовувати й як обігрівач взимку.

Кондиціонер EcoAir Apollo Фото: EcoAir

З висотою 82 см і шириною 39 см це досить солідний пристрій із великими габаритами. Розташований зверху електронний дисплей простий у використанні, але завжди можна отримати доступ до його функцій — охолодження, обігрів, осушення та вентилятор — за допомогою пульта дистанційного керування.

Кондиціонер має рівень звукового тиску близько 53 дБ.

Характеристики:

BTU: 12 000

Максимальна площа приміщення: 22 кв. м

Мінімальний рівень шуму: 53 дБ

Розміри: В 82 × Ш 39 × Г 40,5 см

Переваги:

Відмінне охолодження Енергоефективність Може використовуватися як обігрівач

Недоліки:

Дорогий

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