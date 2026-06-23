Один із найочікуваніших бюджетних смартфонів скасували: яку модель ми не побачимо (фото)

Новою жертвою глобального дефіциту флеш-пам'яті NAND став смартфон CMF Phone 3 Pro.

Відомо, що CMF Phone 2 Pro пропонує гарне співвідношення ціни та якості — пристрій із телеоб'єктивом коштує менше 300 доларів. Він був випущений у квітні 2025 року, тому всі чекали на появу наступника — CMF Phone 3 Pro, але на ринок цей смартфон не вийде, пише tech.yahoo.com.

Співзасновник компанії-виробника Nothing Акіс Евангелідіс повідомив, що за нинішніх цін на пам'ять бренд не може створити справді бюджетний телефон, ціни доведеться підвищити, а це суперечить концепції суббренду CMF.

Проте, за його словами, інші нові продукти CMF, як і раніше, плануються, зокрема деякі "абсолютно нові категорії". Чи означатиме це появу нового телефону CMF за вищою ціною, покаже час, хоча такий крок був би ризикованим, оскільки дорожчий телефон CMF потенційно міг би стати прямим конкурентом смартфонів Nothing. Загалом, не варто очікувати появи нового смартфона CMF дешевше 300 доларів найближчим часом, оскільки криза оперативної пам’яті не демонструє ознак ослаблення.

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Чому флеш-пам'ять у дефіциті

Усе полягає у поширенні ШІ. Центри обробки даних ШІ споживають високошвидкісну пам’ять та швидкі SSD-накопичувачі, змушуючи компанії, що займаються ШІ, скуповувати величезні запаси твердотільної пам’яті. Це, у свою чергу, впливає на інші сектори, що потребують флеш-пам’яті DRAM та NAND, такі як картки пам’яті, портативні накопичувачі та навіть телекомунікаційна галузь. Ці сектори змушені боротися за залишки пам’яті після того, як гіганти у сфері штучного інтелекту заплатили величезні суми за забезпечення роботи своїх центрів обробки даних. А коли попит високий, ціни зростають.

Смартфон CMF Phone 2 Pro

Коли ж з’являється бюджетний продукт, такий як CMF Phone 3 Pro, який має відповідати суворим ціновим вимогам, єдиним варіантом є припинення його виробництва, оскільки підвищити роздрібну ціну для покриття зрослих витрат на компоненти неможливо.

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