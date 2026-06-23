Експерти назвали найкращу марку телевізорів 2026 року: LG, TCL та Hisense відстають (фото)

Телевізор Samsung QN65S90F, який продається за 1300 доларів, отримав найвищий рейтинг, а також високі оцінки за якість зображення, HDR та звуку.

Видання Consumer Reports, яке займається захистом прав споживачів, зібрало всі дані та врахувало безліч факторів під час складання списку найкращих марок телевізорів 2026 року, пише tech.yahoo.com.

Який телевізор найкращий

Журналісти та оглядачі оцінюють телевізори за такими критеріями, як:

загальна якість зображення,

продуктивність HDR,

якість звуку,

роздільна здатність та частота оновлення,

додаткові функції.

Деякі з цих показників визначаються за допомогою вимірювальних приладів, які дають надзвичайно однорідні та точні результати, тоді як інші є результатом суб’єктивних спостережень висококваліфікованих фахівців. Наприклад, Samsung QN65S90F, який Consumer Reports описує як "65-дюймову модель середнього класу" і який продається приблизно за 1300 доларів, отримав найвищий рейтинг, а також високі оцінки за якість зображення, HDR та звуку.

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Однак, коли йдеться про порівняння Samsung із конкуруючими брендами, були деякі помітні відмінності. TCL (яка нещодавно пропонувала 65-дюймовий смарт-телевізор за менш ніж 400 доларів) та Hisense не показали хороших результатів у рейтингах Consumer Reports, але отримали досить високі оцінки від Rtings. CNET, PC Magazine та Wirecutter обрали TCL, Hisense або обидві компанії лідерами щонайменше в одній категорії телевізорів.

Тим часом телевізори Roku показали кращі результати в рейтингах Consumer Reports, ніж у решті категорій загалом. Rtings, по суті, взагалі виключив Roku з рейтингу, оскільки, за їхніми словами, виробник випускає не так багато моделей на рік. Також примітно, що, хоча LG загалом показала майже такі самі результати, як Samsung, за всіма оглядами, Sony отримала високу оцінку як бренд телевізорів лише від Consumer Reports та Rtings.

Телевізор Samsung Фото: Скриншот

Чому бренд може бути неважливим

Незалежно від того, чи оберете ви телевізор Samsung чи іншої марки, Consumer Reports, Rtings, CNET та PC Magazine включили Samsung до списку найкращих брендів телевізорів 2026 року. Однак усі вони також застерігають тих, хто шукає бюджетний телевізор: не очікуйте видатних результатів від моделі початкового рівня, навіть від провідних брендів. Загальноприйнята думка полягає в тому, що слід оцінювати конкретну модель, спираючись на конкретні показники продуктивності та надійності саме цієї моделі, а не бренду в цілому.

Отже, якщо ви шукаєте бюджетний телевізор, чи варто обирати бюджетний бренд? Можливо, варто. Ймовірно, ваші враження будуть однаковими, незалежно від того, чи придбаєте ви бюджетну модель від відомого бренду, чи модель за тією ж ціною від бюджетного бренду. Ось чому: навіть бюджетні моделі, що пропонуються провідними виробниками, часто знаходяться в зовсім іншому ціновому діапазоні, не маючи тих самих високоякісних компонентів, які забезпечили бренду його репутацію. Часто вони навіть виробляються тими самими виробниками.

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