Навушники-кліпси Sennheiser: що пропонує ця новинка за неймовірні 190 доларів (фото)

Навушники Sennheiser Accentum Clip працюють 9 годин на одному заряді та 36 годин із зарядним чохлом.

Компанія Sennheiser представила модель Accentum Clip — це перша спроба компанії створити бездротові навушники з затискачем, які мають чимало переваг порівняно з варіантами, що вже існують на ринку, пише gizmodo.com.

Конструкція кріпиться до вуха, а динамік розташовується безпосередньо за межами вушного каналу. На відміну від бездротових навушників із силіконовими або поролоновими амбушурами, навушники із затискачем не прилягають до вух, що робить їх зручнішими для тривалого використання та ідеально підходять для таких занять, як біг або їзда на велосипеді, оскільки ви, як і раніше, можете чути навколишнє оточення.

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Accentum Clip оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами та динамічним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук для поліпшення якості відтворення на низьких рівнях гучності. Вони досить легкі — всього 6,8 г на навушник — і мають ступінь захисту від води та пилу IP54, що означає, що вони повинні витримувати дощ і піт. Як і більшість бездротових навушників із затискачем, вони також мають досить хороший час автономної роботи. Sennheiser заявляє, що Accentum Clip працюють 9 годин від одного заряду (і 36 годин із зарядним кейсом).

Навушники Sennheiser Accentum Clip Фото: Sennheiser

Однією з особливостей Accentum Clip є відсутність функції шумозаглушення. Хоча шумозаглушення рідко зустрічається в моделях відкритого типу, деякі компанії тепер її впроваджують. Наприклад, у Shokz є OpenFit Pro, які не є навушниками із затискачем, а охоплюють задню частину вух і мають напрочуд ефективну реалізацію цієї функції.

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Компанія Sennheiser планує випустити ці бездротові навушники на ринки Канади, Центральної та Південної Америки. Accentum Clip з’являться у продажу в Канаді 23 липня за ціною приблизно 190 доларів США.

Раніше ми повідомляли, що нові навушники JBL вирізняються тривалістю автономної роботи. Навушники JBL Live 780NC та JBL Live 680NC забезпечують до 80 годин відтворення з вимкненим ANC та до 50 годин з увімкненим ANC.