Нові навушники JBL вирізняються автономністю до 80 годин та ціною від 130 доларів (фото)

Навушники JBL Live 780NC та JBL Live 680NC забезпечують до 80 годин відтворення з вимкненою функцією ANC та до 50 годин з увімкненою функцією ANC.

Компанія JBL представила бездротові навушники JBL Live 780NC та JBL Live 680NC, які мають низку преміальних функцій, зокрема адаптивне шумозаглушення, просторовий звук та персоналізоване налаштування звуку, пише gizmochina.com.

Характеристики навушників JBL Live 780NC та JBL Live 680NC

JBL Live 780NC — це модель з накладними амбушурами, а Live 680NC — модель з накладними амбушурами. Обидві моделі оснащені 40-мм динамічними драйверами та підтримують технологію JBL Spatial Sound 3.0 для ще більш захопливого прослуховування музики, фільмів та подкастів. Користувачі можуть додатково налаштувати звуковий профіль за допомогою Personi-Fi 3.0, який адаптує звук відповідно до індивідуальних уподобань слуху.

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Хлопець у навушниках JBL Live 780NC Фото: JBL

Для шумозаглушення компанія оснастила обидві моделі технологією True Adaptive Noise Cancelling 2.0. У Live 780NC використовується шість мікрофонів, а в Live 680NC — чотири мікрофони для виявлення та заглушення навколишнього шуму. Якість зв’язку забезпечується двома мікрофонами з формуванням променя у поєднанні з алгоритмом шумозаглушення, навченим на основі штучного інтелекту, який спрямований на поліпшення чіткості голосу під час розмов.

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Навушники також підтримують Bluetooth 6.0, багатоточкове підключення та Auracast. Бездротове аудіо високої роздільної здатності доступне завдяки підтримці LDAC на сумісних пристроях. Однією з головних переваг залишається час автономної роботи: обидві моделі забезпечують до 80 годин відтворення з вимкненим ANC і до 50 годин з увімкненим ANC. Швидка п’ятихвилинна зарядка забезпечує до 4 годин прослуховування.

Ціна та доступність

Навушники JBL Live 780NC коштують 170 доларів США, а JBL Live 680NC — 130 доларів США. Навушники доступні в семи кольорових варіантах: чорний, синій, білий, шампанський, зелений, помаранчевий і фіолетовий. Попередні замовлення на Live 780NC розпочнуться 15 та 18 червня.

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