Топ-3 смартфонів червня 2026, які вже можна придбати: Samsung Galaxy, Realme, OnePlus (фото)
Бюджетні смартфони Samsung Galaxy A27, OnePlus Turbo 6X та Realme P4R потрапили до рук тестувальників. Вони не показали нічого надзвичайного, набравши максимум 67 балів зі 100, але й більше очікувати не варто було…
Фахівці NanoReview вже встигли протестувати кілька смартфонів, що вийшли у червні 2026 року. Своїми враженнями вони поділилися на сайті nanoreview.net.
OnePlus Turbo 6X
Смартфон оснащений IPS LCD-екраном з діагоналлю 6,72 дюйма, роздільною здатністю 1200 x 2640 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. При цьому адаптивна частота оновлення коливається від 60 до 120 Гц, а максимальна яскравість становить 1000 ніт.
Модель постачається з операційною системою Android 16 (інтерфейс ColorOS 16). Компанія обіцяє лише 2 роки оновлень ОС та 4 роки оновлень безпеки.
Цей "середнячок" може похвалитися кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мА·год, що підтримує потужність зарядки 45 Вт.
Технічні характеристики OnePlus Turbo 6X:
- Дисплей: 6,72 дюйма, IPS LCD, 1200 × 2640
- Чип: MediaTek Dimensity 7360
- Камера: 2 (50 МП + 2 МП)
- Акумулятор: 7000 мА·год
- ОС: Android 16
- Об'єм оперативної пам'яті: 8 ГБ
- Об'єм пам'яті: 128 ГБ
- Вага: 208 г
За результатами тестування дисплей отримав 86 балів зі 100, камери — 65 балів, продуктивність оцінили у скромні 44 бали, а під час ігор смартфон отримав лише 21 бал. Комунікації набрали 73 бали, а акумулятор — 97.
- Підсумкова оцінка — 67 балів.
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Realme P4R
Телефон оснащений IPS LCD-екраном розміром 6,81 дюйма з роздільною здатністю 720 × 1570 пікселів, щільністю 254 пікселів на дюйм, частотою оновлення 144 Гц та максимальною яскравістю 1200 ніт.
Пам'ять у нього зовсім скромна — ОЗУ 4 ГБ і накопичувач на 128 ГБ. Пристрій працює на базі ОС Android 16 (інтерфейс Realme UI 7.0), кремній-вуглецевому акумулятору ємністю 8000 мА·год із підтримкою зарядки 45 Вт. Щодо оновлень, то для ОС заявлено термін у 3 роки, а для безпеки — 4.
Технічні характеристики Realme P4R:
- Дисплей: 6,81" IPS LCD — 720 × 1570
- Чипсет: MediaTek Dimensity 6300
- Камера: 1 (50 МП)
- Акумулятор: 8000 мА·год
- ОС: Android 16
- Пам'ять: 4/128 ГБ
- Вага: 224 г
Тестувальники відзначили, що екран досить посередній — він набрав 67 балів. Посередня й камера — 60 балів. Продуктивність більш ніж скромна — 30 балів, а ігри — 13 балів. Акумулятор на високому рівні — 97 балів, комунікації — 66 балів.
- Підсумкова оцінка: 60 балів.
Samsung Galaxy A27 5G
Цю модель оснащено дисплеєм Super AMOLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 1080 × 2340 пікселів, співвідношенням сторін 19,5:9, щільністю 385 точок на дюйм, яскравістю до 800 ніт і частотою оновлення 120 Гц (адаптивна частота оновлення 60–120 Гц).
Смартфон працює на базі ОС Android 16 (One UI 8.5) у поєднанні з оперативною пам'яттю 6 ГБ та вбудованим накопичувачем об'ємом 128 ГБ. Пам'яті, звісно, трохи замало, зате виробник пропонує 6 років оновлень ОС та безпеки.
Все це забезпечує літій-іонний акумулятор ємністю 5000 мА·год, що підтримує зарядку потужністю 25 Вт та має функцію швидкої зарядки — 45 % за 30 хв.
Технічні характеристики Samsung Galaxy A27 5G:
- Дисплей: 6,7" Super AMOLED — 1080 × 2340
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- Камера: 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
- Акумулятор: 5000 мА·год
- ОС: Android 16
- Пам'ять: 6/128 ГБ
- Вага: 200 г
Роботу дисплея оцінили на 82 бали, камер — на 55, процесора — на 39 (ігри — 19), акумулятора — на 55 балів, протоколів зв’язку — на 65.
- Підсумкова оцінка: 57 балів.
Раніше ми писали про 5 доступних смартфонів із потужним чіпом. Dimensity 9500 — найпотужніший чіпсет MediaTek для смартфонів, за продуктивністю та енергоефективністю він не поступається Snapdragon 8 Elite Gen 5, але при цьому коштує дешевше.