Топ-3 смартфона июня 2026, которые уже можно купить: Samsung Galaxy, Realme, OnePlus (фото)

Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A27, OnePlus Turbo 6X и Realme P4R попали в руки тестировщиков. Выше головы они не прыгнули, набрав максимум 67 баллов из 100, но большего и ожидать не стоило…

Специалисты NanoReview уже успели протестировать несколько смартфонов, вышедших и июне 2026 года. Своими впечатлениями они поделились на сайте nanoreview.net.

OnePlus Turbo 6X

Смартфон получил IPS LCD-экран с диагональю, 6.72 дюйма, разрешением 1200 x 2640 пикс., частотой обновления 144 Гц. При этом адаптивная частота обновления колеблется от 60 до 120 Гц, а максимальная яркость составляет 1000 нит.

Модель поставляется с операционной системой Android 16 (оболочка ColorOS 16). Компания обещает скудных 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности.

Данный "середняк" может похвастаться кремний-углеродной батареей емкостью 7000 мАч, поддерживаемой мощностью зарядки 45 Вт.

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Смартфон OnePlus Turbo 6X Фото: OnePlus

Технические характеристики OnePlus Turbo 6X:

Дисплей: 6.72 дюйма, IPS LCD, 1200 x 2640

Чип: MediaTek Dimensity 7360

Камера: 2 (50 MP + 2 MP)

Батарея: 7000 мАч

OС: Android 16

Объем ОЗУ: 8 ГБ

Объем накопителя: 128 ГБ

Вес: 208 г.

По результатам тестирования дисплей удостоился 86 баллов из 100, камеры — 65 баллов, производительность оценили на скромные 44 балла, а во время игр смартфон и вовсе получил 21 балл. Коммуникации набрали 73 балла, а батарея — 97.

Итоговая оценка — 67 баллов.

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Realme P4R

Телефон имеет в своем распоряжении IPS LCD-экран на 6.81 дюйма с разрешением 720 x 1570 пикс., плотностью 254 точек на дюйм, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1200 нит.

Память у него совсем уж скромная — ОЗУ 4 ГБ и накопитель на 128 ГБ. Аппарат функционирует благодаря ОС Android 16 (оболочка Realme UI 7.0), кремний-углеродной батарее емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. Что касается обновлений, то для ОС назван срок в 3 года, а для безопасности — 4.

Смартфон Realme P4R Фото: Realme

Технические характеристики Realme P4R:

Дисплей: 6.81" IPS LCD — 720 x 1570

Чипсет: MediaTek Dimensity 6300

Камера: 1 (50 MP)

Батарея: 8000 мАч

OС: Android 16

Память: 4/128 ГБ

Вес: 224 г.

Тестировщики отметили, что экран довольно средний — он набрал 67 баллов. Посредственна и камера — 60 баллов. Производительность более чем скромная — 30 баллов и игры 13 баллов. Батарея на высоком уровне — 97 баллов, коммуникации — 66 баллов.

Итоговая оценка: 60 баллов.

Samsung Galaxy A27 5G

Эту модель оснастили Super AMOLED-дисплеем с диагональю 6.7 дюйма, разрешением 1080 x 2340 точек, соотношением сторон 19.5:9, плотностью 385 точек на дюйм, яркостью максимум 800 нит и частотой обновления 120 Гц (адаптивная частота обновления 60-120 Гц).

Смартфон работает на базе ОС Android 16 (One UI 8.5) в паре с ОЗУ 6 ГБ и накопителем объемом 128 ГБ. Памяти, конечно, маловато, зато производитель предлагает 6 лет обновлений ОС и безопасности.

Все это приводит в действие литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки на 25 Вт и возможностями быстрой зарядки — 45% за 30 мин.

Смартфон Samsung Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Технические характеристики Samsung Galaxy A27 5G:

Дисплей: 6.7" Super AMOLED — 1080 x 2340

Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)

Батарея: 5000 мАч

OС: Android 16

Память: 6/128 ГБ

Вес: 200 г.

Работу дисплея оценили на 82 балла, камер — на 55, процессора — на 39 (игры — 19), батареи — на 55 баллов, протоколов связи — на 65.

Итоговая оценка: 57 баллов.

Ранее мы писали о 5-ти доступных смартфонах с мощным чипом. Dimensity 9500 — самый мощный чипсет MediaTek для смартфонов, по производительности и энергоэффективности он не уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, но при этом стоит дешевле.