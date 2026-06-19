Топ-3 смартфона июня 2026, которые уже можно купить: Samsung Galaxy, Realme, OnePlus (фото)
Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A27, OnePlus Turbo 6X и Realme P4R попали в руки тестировщиков. Выше головы они не прыгнули, набрав максимум 67 баллов из 100, но большего и ожидать не стоило…
Специалисты NanoReview уже успели протестировать несколько смартфонов, вышедших и июне 2026 года. Своими впечатлениями они поделились на сайте nanoreview.net.
OnePlus Turbo 6X
Смартфон получил IPS LCD-экран с диагональю, 6.72 дюйма, разрешением 1200 x 2640 пикс., частотой обновления 144 Гц. При этом адаптивная частота обновления колеблется от 60 до 120 Гц, а максимальная яркость составляет 1000 нит.
Модель поставляется с операционной системой Android 16 (оболочка ColorOS 16). Компания обещает скудных 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности.
Данный "середняк" может похвастаться кремний-углеродной батареей емкостью 7000 мАч, поддерживаемой мощностью зарядки 45 Вт.
Технические характеристики OnePlus Turbo 6X:
- Дисплей: 6.72 дюйма, IPS LCD, 1200 x 2640
- Чип: MediaTek Dimensity 7360
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 7000 мАч
- OС: Android 16
- Объем ОЗУ: 8 ГБ
- Объем накопителя: 128 ГБ
- Вес: 208 г.
По результатам тестирования дисплей удостоился 86 баллов из 100, камеры — 65 баллов, производительность оценили на скромные 44 балла, а во время игр смартфон и вовсе получил 21 балл. Коммуникации набрали 73 балла, а батарея — 97.
- Итоговая оценка — 67 баллов.
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Realme P4R
Телефон имеет в своем распоряжении IPS LCD-экран на 6.81 дюйма с разрешением 720 x 1570 пикс., плотностью 254 точек на дюйм, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1200 нит.
Память у него совсем уж скромная — ОЗУ 4 ГБ и накопитель на 128 ГБ. Аппарат функционирует благодаря ОС Android 16 (оболочка Realme UI 7.0), кремний-углеродной батарее емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. Что касается обновлений, то для ОС назван срок в 3 года, а для безопасности — 4.
Технические характеристики Realme P4R:
- Дисплей: 6.81" IPS LCD — 720 x 1570
- Чипсет: MediaTek Dimensity 6300
- Камера: 1 (50 MP)
- Батарея: 8000 мАч
- OС: Android 16
- Память: 4/128 ГБ
- Вес: 224 г.
Тестировщики отметили, что экран довольно средний — он набрал 67 баллов. Посредственна и камера — 60 баллов. Производительность более чем скромная — 30 баллов и игры 13 баллов. Батарея на высоком уровне — 97 баллов, коммуникации — 66 баллов.
- Итоговая оценка: 60 баллов.
Samsung Galaxy A27 5G
Эту модель оснастили Super AMOLED-дисплеем с диагональю 6.7 дюйма, разрешением 1080 x 2340 точек, соотношением сторон 19.5:9, плотностью 385 точек на дюйм, яркостью максимум 800 нит и частотой обновления 120 Гц (адаптивная частота обновления 60-120 Гц).
Смартфон работает на базе ОС Android 16 (One UI 8.5) в паре с ОЗУ 6 ГБ и накопителем объемом 128 ГБ. Памяти, конечно, маловато, зато производитель предлагает 6 лет обновлений ОС и безопасности.
Все это приводит в действие литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки на 25 Вт и возможностями быстрой зарядки — 45% за 30 мин.
Технические характеристики Samsung Galaxy A27 5G:
- Дисплей: 6.7" Super AMOLED — 1080 x 2340
- Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OС: Android 16
- Память: 6/128 ГБ
- Вес: 200 г.
Работу дисплея оценили на 82 балла, камер — на 55, процессора — на 39 (игры — 19), батареи — на 55 баллов, протоколов связи — на 65.
- Итоговая оценка: 57 баллов.
Ранее мы писали о 5-ти доступных смартфонах с мощным чипом. Dimensity 9500 — самый мощный чипсет MediaTek для смартфонов, по производительности и энергоэффективности он не уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, но при этом стоит дешевле.