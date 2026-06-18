5 доступных смартфонов с мощным чипом Dimensity 9500: в рейтинге Oppo, Vivo, Honor (фото)

Dimensity 9500 — самый мощный чипсет MediaTek для смартфонов, по производительности и энергоэффективности он не уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, но при этом стоит дешевле.

Если вы хотите обновить свой смартфон на высококлассный уровень с мощным оборудованием и долгосрочной поддержкой программного обеспечения, вот 5 лучших смартфонов на базе чипа Dimensity 9500, пишет gizmochina.com.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro предлагает отличные камеры: тройная включает 50-мегапиксельный основной сенсор, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. 50-мегапиксельная селфи-камера делает отличные снимки с детализацией.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Он поддерживает HDR10+ и Dolby Vision. Устройство поставляется с предустановленной Android 16 и обещает до 5-ти лет обновлений ОС вплоть до Android 21.

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Смартфон Vivo X300 Pro Фото: Vivo

X300 Pro имеет батарею емкостью 6540 мАч, но на рынках ЕС предлагается немного меньшая емкость — 5440 мАч. Возможности зарядки остаются одинаковыми на всех рынках: быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка мощностью 40 Вт.

Технические характеристики Vivo X300 Pro:

Дисплей: 6,78-дюймовый LTPO AMOLED, 1260 x 2800 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 нит (пиковая яркость)

Процессор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

ОС: Android 16, до пяти основных обновлений Android

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 200 МП (перископический телеобъектив, 3,7-кратный оптический зум) + 50 МП (сверхширокоугольная 119˚)

Фронтальная камера: 50 МП

Аккумулятор: 6510 мАч (для глобального рынка), 5440 мАч (для рынка ЕС)

Зарядка: 90 Вт (проводная), 40 Вт (беспроводная)

Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

Vivo X300

Vivo X300 — компактный флагманский телефон с 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-экраном. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid и пиковую яркость 4500 нит.

Смартфон имеет другую конфигурацию камер, чем его модель Pro. Тройная камера включает 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера по-прежнему 50-мегапиксельная. X300 также работает под управлением Android 16 и обещает обновления ОС до Android 21.

Смартфон Vivo X300 Фото: gsmarena.com

Vivo X300 оснащен батареей емкостью 6040 мАч, на рынках ЕС будет доступна немного меньшая емкость — 5360 мАч. Однако скорость зарядки соответствует модели Pro, поэтому вы по-прежнему получаете проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

Технические характеристики Vivo X300:

Дисплей: 6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216 x 2640 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, 4500 нит (пиковая яркость)

Процессор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до пяти основных обновлений Android

Задняя камера: 200 МП (широкоугольная) + 50 МП (перископический телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 50 МП (сверхширокоугольная 119˚)

Фронтальная камера: 50 МП

Аккумулятор: 6040 мАч (для глобального рынка), 5360 мАч (для рынка ЕС)

Зарядка: 90 Вт (проводная), 40 Вт (беспроводная)

Протоколы связи: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

Oppo Find X9 Pro

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, HDR Vivid и пиковой яркостью 3600 нит. Характеристики дисплея очень похожи на Vivo X300 Pro, как и характеристики камеры, которая включает 50-мегапиксельную основную камеру, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера также 50-мегапиксельная.

Смартфон Oppo Find X9 Pro Фото: Tom's Guide

Oppo Find X9 Pro работает под управлением Android 16 и обещает 5 крупных обновлений ОС Android, вплоть до Android 21. Что касается батареи, то она имеет емкость 7500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Технические характеристики Oppo Find X9 Pro:

Дисплей: 6,78-дюймовый LTPO AMOLED, 1272 x 2772 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3600 нит (пиковая яркость)

Процессор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до пяти основных обновлений Android

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 200 МП (перископический телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 50 МП (сверхширокоугольная 120˚)

Фронтальная камера: 50 МП

Аккумулятор: 7500 мАч

Зарядка: 80 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная)

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.2

Oppo Find X9

Стандартный Find X9 — компактный флагманский телефон с 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3600 нит. Он работает под управлением Android 16 и обещает обновления ОС до Android 21.

Смартфон оснащен тремя задними камерами, каждая с разрешением 50 Мп. В их число входят основная камера, перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Фронтальная камера имеет более низкое разрешение — 32 Мп.

Смартфон Oppo Find X9 Фото: gsmarena.com

Внутри устройства находится батарея емкостью 7025 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Что касается подключения, устройство поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC.

Технические характеристики Oppo Find X9:

Дисплей: 6,59-дюймовый AMOLED, 1256 x 2760 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, 3600 нит (пиковая яркость)

Процессор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, до пяти основных обновлений Android

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (перископический телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + 50 МП (сверхширокоугольная 120˚)

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 7025 мАч

Зарядка: 80 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная)

Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C

Honor Magic 8 Pro

Magic 8 Pro оснащен 6,31-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и пиковой яркостью 6000 нит.

Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10. На задней панели расположена тройная камера: 50-мегапиксельный основной сенсор, 64-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. На передней панели находится 50-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон Honor Magic 8 Pro Фото: androidpolice.com

Magic 8 Pro имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Среди возможностей подключения: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и USB Type-C 2.0.

Технические характеристики Honor Magic 8 Pro:

Дисплей: 6,31-дюймовый LTPO OLED, 1216 x 2640 пикселей, частота обновления 120 Гц, HDR Vivid, 6000 нит (пиковая яркость)

Процессор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Программное обеспечение: Android 16, MagicOS 10

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 64 МП (перископический телеобъектив, 3,2-кратный оптический зум) + 50 МП (сверхширокоугольная 112˚)

Фронтальная камера: 50 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Зарядка: 80 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная)

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

Ранее мы писали о том, что смартфон, который на 20 000 грн дешевле iPhone 17 Pro Max, оказался ничем не хуже флагмана Apple. По итогам тестов, оба смартфона получили по 93 балла из 100. При этом Vivo X300 Ultra (12 / 256 ГБ) стоит в Украине от 38 000 грн, а за iPhone 17 Pro Max с таким же объемом памяти придется заплатить 58 600 грн.