На 20 000 грн дешевле и не хуже iPhone 17 Pro Max: чем удивил Vivo X300 Ultra во время тестов

По итогам тестов, оба смартфона получили по 93 балла из 100. При этом Vivo X300 Ultra (12 / 256 ГБ) стоит в Украине от 38 000 грн, а за iPhone 17 Pro Max с таким же объемом памяти придется заплатить 58 600 грн.

Эксперты-тестировщики NanoReview сравнили Vivo X300 Ultra флагманом Apple — iPhone 17 Pro Max. Результаты их очень удивили, потому что китайский смартфон ничем не уступил американскому.

Vivo X300 Ultra получил от разработчиков экран с диагональю 6.82 дюйма, мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm и память 12 / 256 ГБ.

iPhone 17 Pro Max, в свою очередь, имеет процессор Apple A19 Pro, память 12 / 256 ГБ и 6.9-дюймовый дисплей.

Стоит отметить, что оба процессора являются лучшими на сегодняшний день, согласно результатам тестов специалистов gsmarena.com, о чем Фокус писал ранее.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: zdnet.com

Ключевые отличия Vivo X300 Ultra и iPhone 17 Pro Max

Экран смартфона Vivo X300 Ultra имеет яркость на 233% выше, чем iPhone 17 Pro Max — 3304 против 992 нит. У него выше и частота обновления дисплея – 144 Гц, и плотность пикселей — 510 против 460 PPI.

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Также "китаец" комплектуется более емким аккумулятором – 6600 мАч против 5088 мАч, что на 1512 мАч больше. Более того, он боддерживает более мощную зарядку — 100W против 40W у флагмана Apple.

В бенчмарке AnTuTu процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрировал на 63% лучшую производительность по сравнению с Apple A19 Pro

Корпус Vivo защищен от воды лучше — по стандарту IP69. Из дополнительных бонусов имеется сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт.

Но есть весомые причины выбрать iPhone 17 Pro Max, так как его камера имеет оптический зум 4x, а процессор оказался на 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3940 баллов против и 3621 балла.

По итогам тестов NanoReview, оба смартфона получили по 93 балла из 100. При этом Vivo X300 Ultra (модель 12 / 256 ГБ) стоит в Украине от 38 000 грн, а за iPhone 17 Pro Max с таким же объемом памяти придется заплатить 58 600 грн.

Ранее мы писали о том, каким смартфонам достался самый лучший чип. Речь и дет о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, который лидировал в тестах как многоядерных чипов, так и в тестах графических процессоров.