Китайський смартфон виявився кращим за флагман iPhone 17 Pro Max: чим здивував Vivo X300 Ultra

За підсумками тестів обидва смартфони набрали по 93 бали зі 100. При цьому Vivo X300 Ultra (12 / 256 ГБ) коштує в Україні від 38 000 грн, а за iPhone 17 Pro Max з таким самим об’ємом пам’яті доведеться заплатити 58 600 грн.

Експерти-тестувальники NanoReview порівняли Vivo X300 Ultra з флагманом Apple — iPhone 17 Pro Max. Результати їх дуже здивували, адже китайський смартфон нічим не поступався американському.

Vivo X300 Ultra отримав від розробників екран з діагоналлю 6,82 дюйма, потужний чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm та пам'ять 12 / 256 ГБ.

iPhone 17 Pro Max, у свою чергу, оснащений процесором Apple A19 Pro, має пам'ять 12 / 256 ГБ та 6,9-дюймовий дисплей.

Варто зазначити, що обидва процесори є найкращими на сьогодні, згідно з результатами тестів фахівців gsmarena.com, про що "Фокус" писав раніше.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: zdnet.com

Основні відмінності Vivo X300 Ultra та iPhone 17 Pro Max

Екран смартфона Vivo X300 Ultra має яскравість на 233% вищу, ніж у iPhone 17 Pro Max — 3304 проти 992 ніт. У нього також вища частота оновлення дисплея — 144 Гц, і щільність пікселів — 510 проти 460 PPI.

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Також "китаєць" оснащений акумулятором більшої ємності — 6600 мА·год проти 5088 мА·год, що на 1512 мА·год більше. Більше того, він підтримує більш потужну зарядку — 100 Вт проти 40 Вт у флагмана Apple.

У тесті AnTuTu процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрував на 63 % вищу продуктивність порівняно з Apple A19 Pro

Корпус Vivo має кращий захист від води — відповідно до стандарту IP69. Серед додаткових переваг — сканер відбитків пальців та інфрачервоний порт.

Але є вагомі причини вибрати iPhone 17 Pro Max, оскільки його камера має 4-кратний оптичний зум, а процесор виявився на 9 % швидшим у одноядерному тесті GeekBench 6 — 3940 балів проти 3621 бала.

За підсумками тестів NanoReview обидва смартфони отримали по 93 бали зі 100. При цьому Vivo X300 Ultra (модель 12 / 256 ГБ) коштує в Україні від 38 000 грн, а за iPhone 17 Pro Max з таким самим об’ємом пам’яті доведеться заплатити 58 600 грн.

Раніше ми писали про те, які смартфони отримали найкращий чіп. Йдеться про процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який посів перше місце як у тестах багатоядерних чіпів, так і в тестах графічних процесорів.