Названо смартфони з найкращими чипами за розумними цінами: топ-7 варіантів (фото)

Експерти рекомендують телефони з чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro, Dimensity 8400, Exynos 2600, Tensor G5, Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition.

Розрив між показниками продуктивності чипів смартфонів у 2026 році просто абсурдний, вважають експерти-тестувальники gsmarena.com. Найшвидший чип, який вони тестували, приблизно в 15 разів потужніший за найповільніший, який досі зустрічається в сучасних моделях. І тим не менше, обидва чіпсети змогли запустити одні й ті самі додатки, ігри та операційні системи.

Звісно, чиста продуктивність — це ще не все. Оптимізація програмного забезпечення, управління температурним режимом, швидкість зберігання і поведінка додатків — все це відіграє величезну роль у тому, наскільки швидким насправді працює телефон, відзначають фахівці. "Але коли справа доходить до ресурсномістких робочих навантажень, грубу обчислювальну потужність, як і раніше, ніщо не замінить", — наголошують вони.

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Що показали тести чипів смартфонів

Тестування було зосереджене виключно на продуктивності чіпсетів. Варіанти тестування були обрані такі: одноядерний GeekBench, багатоядерний GeekBench і 3DMark Wild Life Extreme. "Жодних порівнянь опрацювання камер, жодних заяв про штучний інтелект, жодних функцій підключення та жодних маркетингових обіцянок виробників — лише продуктивність процесора та графічного процесора на 70-ти чипах смартфонів за останні 2,5 роки", — пояснили автори дослідження.

Використовувалися середні оцінки при тестуванні декількох пристроїв з одним і тим самим чіпсетом. Дані наведено станом на червень 2026 року.

Продуктивність чипів смартфонів: таблиця Фото: gsmarena.com

П'ять-шість років тому одна компанія зазвичай домінувала над цілим поколінням. Тепер Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500, Exynos 2600 і Apple A19 Pro фактично займають один і той самий рівень продуктивності надвисокого класу. Відмінності є, але вони не настільки очевидні. Реальний розкол ринку зараз відбувається між флагманами і всіма іншими моделями, а не між самими флагманами.

Apple A19 Pro як і раніше залишається королем одноядерних процесорів, навіть проти останніх монстрів Qualcomm. Одноядерна продуктивність неймовірно важлива для взаємодії з призначеним для користувача інтерфейсом, тому компанія явно віддає пріоритет швидкодії та максимальній продуктивності понад усе інше.

Домінування Qualcomm дедалі більше залежить від графічних процесорів. Сила полягає в забезпеченні найбільш збалансованої продуктивності процесора і графіки порівняно з усіма іншими. Розігнана версія Snapdragon 8 Elite Gen 5 лідирує як у діаграмі багатоядерних процесорів, так і в діаграмі графічного процесора, але в графічному тесті її перевага більша.

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 Фото: qualcomm

MediaTek непомітно став впливовим гравцем. Виробник не тільки досягає успіху у вищому сегменті (Dimensity 9500 перебуває в межах досяжності від найкращих моделей Qualcomm), а й лідирує в середньому діапазоні. Він просуває "навколофлагманську" продуктивність у дешевшу цінову категорію набагато швидше, ніж історично це робила Qualcomm: такі чипсети, як Dimensity 8400, забезпечують продуктивність графічного процесора майже флагманського рівня за дуже розумними цінами.

Чип Samsung Exynos — Exynos 2600, — більше не є просто "прийнятною альтернативою". Він ближче до Qualcomm, ніж будь-коли було у старих поколінь Exynos. "Сьогодні старий наратив "уникайте Exynos" стає дедалі важче підтримувати, спираючись лише на показники продуктивності", — зазначили експерти.

Чип Tensor Фото: Google

Процесор Tensor G5 має пристойні показники, але розрив із графічним процесором порівняно з флагманськими конкурентами величезний. Google явно має намір не конкурувати за лідерство в тестах. Ці дані майже роблять Tensor схожим на чип середнього класу, що продається всередині флагманського продукту. "Цікаво, однак, що користувачі Pixel не так вже й часто скаржаться на повсякденну продуктивність, що свідчить про те, який рівень продуктивності справді має задовольнити більшість користувачів", — зауважили тестувальники.

Справжній вибух продуктивності стався в графічних процесорах, а не в центральних. Розігнаний Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, протестований у RedMagic 11S Pro, забезпечує приблизно на 5600% вищу графічну продуктивність, ніж Snapdragon 4s Gen 2, який перебуває в нижній частині рейтингу 3DMark.

Висновки

"Ринок чипсетів більше не масштабується рівномірно. Розрив у продуктивності між кремнієвими процесорами верхнього середнього рівня і флагманами значно скоротився, тоді як нижній рівень практично не змінився. Чипи середнього класу розвиваються швидше, ніж удосконалюються чипи початкового рівня, і в результаті споживачі можуть отримати значно кращий користувацький досвід, уникаючи наддоступного рівня і просто піднімаючись на сходинку вище. Тим не менш, дивно, як сучасні додатки можуть масштабуватися для роботи на чомусь на кшталт Helio G81 або Snapdragon 4s Gen 2, продуктивність яких становить лише близько 10% від продуктивності Snapdragon 8 Elite Gen 5", — підсумували експерти.

Раніше писали про те, що експерт розповів, скільки коштували мобілки 40 років тому. Якщо ви думаєте, що мобільні телефони зараз дорогі, ви не повірите, скільки вони коштували у 80-х.