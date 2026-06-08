12 800 доларів за телефон: експерт розповів, скільки коштували мобілки 40 років тому (фото)

Якщо ви думаєте, що мобільні телефони зараз дорогі, ви не повірите, скільки вони коштували у 80-х.

Motorola DynaTAC 8000X є прабатьком усіх смартфонів, і коли він надійшов у продаж у 1984 році, його ціна становила 3995 доларів. Це все одно що витратити 12 804 долари на телефон сьогодні з урахуванням інфляції, пише оглядач Сеад Фаділпасіч для bgr.com.

Подивіться будь-який фільм 80-х, і ви швидко помітите, що тільки найяскравіші персонажі користувалися мобільними телефонами. Але справа була не тільки у високій ціні самого пристрою: користувачам доводилося платити фіксовану щомісячну плату в розмірі 50 доларів (160 доларів сьогодні), а дзвінки в години пік обходилися до 0,40 долара (1,28 долара сьогодні) за хвилину. Тож Android-флагмани за 2000 доларів сьогодні виглядають більш ніж доступними, підкреслює автор.

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Телефон Motorola DynaTAC Фото: Скриншот

Що вмів Motorola DynaTAC

Motorola DynaTAC (DynaTAC — Dynamic Adaptive Total Area Coverage, динамічне адаптивне покриття всієї площі, — прим. ред.) важив 790 г і мав висоту 30,5 см, включно зі знімною антеною. Крім того, цей революційний мобільний телефон заряджався близько 10 годин і забезпечував лише близько 30 хвилин роботи в режимі дзвінка.

Важливість і рідкість цих телефонів підтверджуються аукціонними цінами, які становлять трохи менше 20 000 доларів.

Порівнювати цей телефон із сучасним пристроєм — це як порівнювати візок із Ferrari, але гаджет свідчить про те, наскільки далеко люди просунулися в технологічному плані.

То як же мобільні телефони перетворилися з пристроїв лише для багатих банкірів з Волл-стріт на девайси, якими користуються 5,78 мільярда людей по всьому світу? Для інструменту на зорі його розвитку виробничі витрати були виправдано високими, тому апарати розкуповувалися повільно і обсяги виробництва залишалися досить обмеженими. Іншими словами, у виробників не було можливості масштабувати виробництво, щоб знизити витрати. У міру вдосконалення технологій, що лежать в основі мобільних мереж, ціни на пристрої та пов'язані з ними сервісні послуги знижувалися, що робило їх доступними для більшої кількості користувачів.

Смартфон Motorola Signature Фото: Motorola

Як мобільні телефони подешевшали

Через 5 років після появи DynaTAC компанія Motorola випустила MicroTAC 9800X. Крім менших розмірів, він також був трохи дешевшим — 2995 доларів (9600 доларів сьогодні). Тенденція продовжилася. Мобільний телефон IBM Simon 1994 року коштував трохи більше 895 доларів або близько 2900 доларів з урахуванням інфляції, що наблизило ціни до сучасних флагманських моделей. До середини 2000-х років мобільні телефони перестали бути предметом розкоші. Motorola RAZR V3 був відносно доступний за ціною — 499 доларів (1600 доларів у сьогоднішніх цінах), і в нього навіть була камера.

Фактично, ціни стали настільки доступними, що новаторський iPhone був випущений за ціною 499 доларів у 2007 році, що становить приблизно 1600 доларів сьогодні. Хоча і правда, що топові пристрої можуть бути дорогими, це не позамежна сума, враховуючи, що ви отримуєте передовий технологічний пристрій.

"Тому, якщо вас не влаштовують ціни на техніку, просто згадайте, скільки коштував мобільний телефон 80-х років, і подумайте про цінність і функції, які ви отримуєте від сучасного смартфона", — підсумував фахівець.

Раніше ми писали про те, чому варто купити Android-смартфон замість iPhone. У Android 17 є щонайменше п'ять функцій, які відсутні в iOS 27, але їх варто було б додати, вважає оглядач мобільної техніки Кріс Сміт.