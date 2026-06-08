12 800 долларов за телефон: эксперт рассказал, сколько стоили мобилки 40 лет назад (фото)

Если вы думаете, что мобильные телефоны сейчас дорогие, вы не поверите, сколько они стоили в 80-х.

Motorola DynaTAC 8000X является прародителем всех смартфонов, и когда он поступил в продажу в 1984 году, его цена составляла 3995 долларов. Это все равно что потратить 12 804 доллара на телефон сегодня с учетом инфляции, пишет обозреватель Сеад Фадилпасич для bgr.com.

Посмотрите любой фильм 80-х, и вы быстро заметите, что только самые яркие персонажи пользовались мобильными телефонами. Но дело было не только в высокой цене самого устройства: пользователям приходилось платить фиксированную ежемесячную плату в размере 50 долларов (160 долларов сегодня), а звонки в часы пик обходились до 0,40 доллара (1,28 доллара сегодня) в минуту. Так что Android-флагманы за 2000 долларов сегодня выглядят более чем доступными, подчеркивает автор.

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Телефон Motorola DynaTAC Фото: Скриншот

Что умел Motorola DynaTAC

Motorola DynaTAC (DynaTAC — Dynamic Adaptive Total Area Coverage, динамическое адаптивное покрытие всей площади, — прим. ред.) весил 790 г и имел высоту 30,5 см, включая съемную антенну. Кроме того, этот революционный мобильный телефон заряжался около 10 часов и обеспечивал всего около 30 минут работы в режиме звонка.

Важность и редкость этих телефонов подтверждаются аукционными ценами, которые составляют чуть менее 20 000 долларов.

Сравнивать этот телефон с современным устройством — это как сравнивать повозку с Ferrari, но гаджет свидетельствует о том, насколько далеко люди продвинулись в технологическом плане.

Так как же мобильные телефоны превратились из устройств только для богатых банкиров с Уолл-стрит, в девайсы, которыми пользуются 5,78 миллиарда человек по всему миру? Для инструмента на заре его развития производственные затраты были оправданно высокими, поэтому аппараты раскупались медленно и объемы производства оставались довольно ограниченными. Другими словами, у производителей не было возможности масштабировать производство, чтобы снизить затраты. По мере совершенствования технологий, лежащих в основе мобильных сетей, цены на устройства и связанные с ними сервисные услуги снижались, что делало их доступными для большего числа пользователей.

Смартфон Motorola Signature Фото: Motorola

Как мобильные телефоны подешевели

Через 5 лет после появления DynaTAC компания Motorola выпустила MicroTAC 9800X. Помимо меньших размеров, он также был немного дешевле — 2995 долларов (9600 долларов сегодня). Тенденция продолжилась. Мобильный телефон IBM Simon 1994 года стоил чуть более 895 долларов или около 2900 долларов с учетом инфляции, что приблизило цены к современным флагманским моделям. К середине 2000-х годов мобильные телефоны перестали быть предметом роскоши. Motorola RAZR V3 был относительно доступен по цене — 499 долларов (1600 долларов в сегодняшних ценах), и у него даже была камера.

Фактически, цены стали настолько доступными, что новаторский iPhone был выпущен по цене 499 долларов в 2007 году, что составляет примерно 1600 долларов сегодня. Хотя и правда, что топовые устройства могут быть дорогими, это не запредельная сумма, учитывая, что вы получаете передовое технологическое устройство.

"Поэтому, если вас не устраивают цены на технику, просто вспомните, сколько стоил мобильный телефон 80-х годов, и подумайте о ценности и функциях, которые вы получаете от современного смартфона", — заключил специалист.

Ранее мы писали о том, почему стоит купить Android-смартфон вместо iPhone. У Android 17 есть минимум пять функций, которые отсутствуют в iOS 27, но их стоило бы добавить, считает обозреватель мобильной техники Крис Смит.