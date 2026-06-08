5 причин, почему стоит купить Android-смартфон вместо iPhone: чем он лучше (фото)

У Android 17 есть минимум пять функций, которые отсутствуют в iOS 27, но их стоило бы добавить, считает обозреватель мобильной техники Крис Смит.

Google планирует выпустить официальное обновление Android 17 для телефонов Pixel. iOS 27 также должна быть представлена ​​в ближайшее время на WWDC 2026. По слухам, Apple внесет общие улучшения стабильности в свой следующий релиз, а также улучшит Apple Intelligence, причем обновление Siri станет главной особенностью. Примечательно, что Apple не будет внедрять все новые функции сразу.

Компания продолжит выпускать обновления с каждой новой версией iOS 27. Это дает Apple достаточно времени, чтобы позаимствовать некоторые интересные функции Android 17 для внедрения в iOS 27 — некоторые могут быть даже зарезервированы для грядущего iPhone 18 Pro и складного iPhone, считает Крис Смит из bgr.com.

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Смартфон Pixel Фото: zdnet.com

Автоматизация приложений от Gemini Intelligence

Apple анонсировала Apple Intelligence на WWDC 2024, продемонстрировав нового помощника на основе искусственного интеллекта, который может понимать контекст пользователя, получая доступ к данным из приложений iPhone и выполняя задачи от имени пользователя. Apple не удалось реализовать это видение с iOS 18, отложив улучшение Siri до 2026 года. Теперь, когда 2026 год наступил, ожидается, что iOS 27 обеспечит этот пользовательский опыт. Google уже постепенно добавляет в Android функции на базе Gemini.

Gemini Intelligence — это не просто общение с помощником на базе ИИ, как Gemini Live. Это как встроенный в операционную систему ИИ, предлагающий интеллектуальные функции, когда они нужны. Одна из ключевых особенностей Gemini Intelligence — возможность автоматизации задач, которые в противном случае потребовали бы использования нескольких приложений. Например, пользователи могут попросить Gemini купить билеты на предстоящий концерт или спланировать поездку на основе информации с фотографии в брошюре. Можно делегировать эти задачи Gemini после того, как эта функция будет внедрена.

Неясно, предложит ли Apple Intelligence подобные задачи автоматизации в iOS 27, но обновленный помощник Siri должен вести себя больше как стандартный чат-бот. Google также добавляет возможности ИИ в Chrome на Android, что может предложить автоматизацию, связанную с просмотром веб-страниц, например, составление кратких обзоров статей, размещение заказов на сайтах электронной коммерции и назначение встреч. Аналогичная интеграция Apple Intelligence в Safari и во всем пользовательском интерфейсе могла бы быть полезной.

Смартфон iPhone 17 Фото: macrumors.com

Пользовательские виджеты

Android 17 представит функции генеративного пользовательского интерфейса, что Apple также следует рассмотреть для iPhone. С помощью этого пользователи смогут создавать пользовательские виджеты, комбинируя существующие виджеты или разрабатывая новые. Эта функция является частью Gemini Intelligence и использует ИИ для создания индивидуального интерфейса, похожего на приложение. Функция позволит пользователям создавать более полезные виджеты, чем те, что доступны в приложениях.

Например, "Создать мой виджет" позволяет пользователям на естественном языке указать ИИ, какие виджеты они хотят видеть. Нет сложного меню с вариантами выбора. Пользовательские виджеты могут отображаться и на других устройствах, подключенных к той же учетной записи Google, а не только на телефоне Android. Например, умные часы Wear OS могут отображать в виджете очень специфичную информацию из приложения погоды, а не предоставлять пользователю полные данные о погоде.

Создание пользовательских виджетов на iPhone может быть таким же простым, позволяя пользователям создавать более сложные инструменты, способные отображать конкретную информацию. Ходят слухи, что приложение "Ярлыки" в iOS 27 может создавать такие ярлыки и автоматизации с помощью естественного языка, но пока нет информации о возможности создания пользовательских виджетов.

Презентация ИИ Gemini Фото: Google

Интеллектуальное автозаполнение

Интеллектуальное автозаполнение (Autofill with Google) — еще одна функция, которую iOS 27 должна внедрить для пользователей iPhone, чтобы упростить заполнение форм. В качестве примера Google продемонстрировала заполнение личной информации при бронировании нового рейса у новой авиакомпании, включая паспортные данные. Приложение будет содержать кнопку с поддержкой ИИ, которая позволит ИИ заполнить форму, используя информацию, извлеченную из фотографии паспорта пользователя.

ИИ понимает контекст действий пользователя в приложении и получает доступ к информации на устройстве, включая содержимое фотографий в галерее. Например, Gemini может извлечь из фотографии паспорта такую ​​информацию, как номер паспорта, срок действия, полное имя и т. д. Он также может получать данные из других приложений Google, таких как Gmail и Drive.

Apple следует предложить аналогичную функцию для iPhone, позволив обновленной Siri или Apple Intelligence заполнять формы на основе данных, уже доступных на устройстве или через собственные приложения, такие как Apple Wallet и Mail.

Обновление системы "Андроид" Фото: androidauthority.com

Rambler

Телефоны Android и iPhone уже позволяют пользователям диктовать сообщения, что может быть полезно в ситуациях, когда предпочтительнее взаимодействие с телефоном без использования рук. Gemini Intelligence представляет собой улучшение функции преобразования голоса в текст, использующее ИИ для улучшения диктовки. Rambler может удалять повторения и исправления из устной речи, а также неизбежные "э-э" и "а-а", которые появляются в естественной речи. Эта функция улучшает качество произнесенного сообщения, создавая впечатление, будто оно напечатано.

Rambler также может распознавать и понимать несколько языков во время диктовки и улучшать качество диктованных текстовых сообщений, сочетающих несколько языков. Вы также можете использовать его для добавления эмодзи. Обновление Siri должно улучшить голосовое взаимодействие в iOS 27, включая диктовку для различных чат-приложений. Однако такая функция, как Rambler, может быть полезна, поскольку она позволит пользователю быстро отправлять друзьям и родственникам сообщения без лишнего контента голосом, так как ИИ удалит ненужный контент, который может появляться при использовании диктовки.

Операционная система iOS 26 Фото: macworld.com

Pause Point

Функция "Экранное время" в iOS может помочь сократить время, проводимое в определенных приложениях, и управлять экранным временем для младших пользователей iPhone в семье. В то же время режимы фокусировки могут помочь уменьшить отвлекающие факторы на работе или в других ситуациях, отключая уведомления от определенных приложений и контактов. Несмотря на эти функции, iPhone может дополнительно выиграть от функции, аналогичной "Pause Point", которую Google представила в Android 17.

Операционная система будет определять, когда пользователь открывает приложение, которое он пометил как отвлекающее, и запускать 10-секундную паузу, которая позволяет пользователю решить, хочет ли он открыть приложение или заняться чем-то другим. На экране "Pause Point" есть кнопка "Не открывать", которую пользователь может нажать, чтобы предотвратить использование приложения. Эта функция может быть полезна для уменьшения привычки к бесконечной прокрутке ленты, а также для предложения более полезных приложений, таких как приложения для фитнеса и чтения книг. Наконец, "Pause Point" можно настроить на перезагрузку телефона до окончания паузы — дополнительная пауза, которая может убедить вас не взаимодействовать с отвлекающим приложением.

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