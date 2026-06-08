5 причин, чому варто купити Android-смартфон замість iPhone: чим він кращий (фото)

У Android 17 є щонайменше п'ять функцій, яких немає в iOS 27, але їх варто було б додати, вважає оглядач мобільної техніки Кріс Сміт.

Google планує випустити офіційне оновлення Android 17 для телефонів Pixel. iOS 27 також має бути представлена найближчим часом на WWDC 2026. З чуток, Apple внесе загальні поліпшення стабільності у свій наступний реліз, а також поліпшить Apple Intelligence, причому оновлення Siri стане головною особливістю. Примітно, що Apple не буде впроваджувати всі нові функції відразу.

Компанія продовжить випускати оновлення з кожною новою версією iOS 27. Це дає Apple достатньо часу, щоб запозичити деякі цікаві функції Android 17 для впровадження в iOS 27 — деякі можуть бути навіть зарезервовані для прийдешнього iPhone 18 Pro і складного iPhone, вважає Кріс Сміт з bgr.com.

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Смартфон Pixel Фото: zdnet.com

Автоматизація додатків від Gemini Intelligence

Apple анонсувала Apple Intelligence на WWDC 2024, продемонструвавши нового помічника на основі штучного інтелекту, який може розуміти контекст користувача, отримуючи доступ до даних із застосунків iPhone і виконуючи завдання від імені користувача. Apple не вдалося реалізувати це бачення з iOS 18, відклавши поліпшення Siri до 2026 року. Тепер, коли 2026 рік настав, очікується, що iOS 27 забезпечить цей користувацький досвід. Google уже поступово додає в Android функції на базі Gemini.

Gemini Intelligence — це не просто спілкування з помічником на базі ШІ, як Gemini Live. Це як вбудований в операційну систему ШІ, що пропонує інтелектуальні функції, коли вони потрібні. Одна з ключових особливостей Gemini Intelligence — можливість автоматизації завдань, які в іншому разі потребували б використання декількох додатків. Наприклад, користувачі можуть попросити Gemini купити квитки на майбутній концерт або спланувати поїздку на основі інформації з фотографії в брошурі. Можна делегувати ці завдання Gemini після того, як цю функцію буде впроваджено.

Неясно, чи запропонує Apple Intelligence подібні завдання автоматизації в iOS 27, але оновлений помічник Siri має поводитися більше як стандартний чат-бот. Google також додає можливості ШІ в Chrome на Android, що може запропонувати автоматизацію, пов'язану з переглядом веб-сторінок, наприклад, складання коротких оглядів статей, розміщення замовлень на сайтах електронної комерції та призначення зустрічей. Аналогічна інтеграція Apple Intelligence у Safari та в усьому користувацькому інтерфейсі могла б бути корисною.

Смартфон iPhone 17 Фото: macrumors.com

Користувацькі віджети

Android 17 представить функції генеративного користувацького інтерфейсу, що Apple також слід розглянути для iPhone. За допомогою цього користувачі зможуть створювати користувацькі віджети, комбінуючи наявні віджети або розробляючи нові. Ця функція є частиною Gemini Intelligence і використовує ШІ для створення індивідуального інтерфейсу, схожого на додаток. Функція дасть змогу користувачам створювати більш корисні віджети, ніж ті, що доступні в додатках.

Наприклад, "Створити мій віджет" дає змогу користувачам природною мовою вказати ШІ, які віджети вони хочуть бачити. Немає складного меню з варіантами вибору. Користувацькі віджети можуть відображатися і на інших пристроях, підключених до того ж облікового запису Google, а не тільки на телефоні Android. Наприклад, розумний годинник Wear OS може відображати у віджеті дуже специфічну інформацію з програми погоди, а не надавати користувачеві повні дані про погоду.

Створення користувацьких віджетів на iPhone може бути таким же простим, даючи змогу користувачам створювати більш складні інструменти, здатні відображати конкретну інформацію. Ходять чутки, що застосунок "Ярлики" в iOS 27 може створювати такі ярлики й автоматизації за допомогою природної мови, але поки що немає інформації про можливість створення користувацьких віджетів.

Презентація ШІ Gemini Фото: Google

Інтелектуальне автозаповнення

Інтелектуальне автозаповнення (Autofill with Google) — ще одна функція, яку iOS 27 має впровадити для користувачів iPhone, щоб спростити заповнення форм. Як приклад Google продемонструвала заповнення особистої інформації під час бронювання нового рейсу в нової авіакомпанії, включно з паспортними даними. Додаток міститиме кнопку з підтримкою ШІ, яка дасть змогу ШІ заповнити форму, використовуючи інформацію, витягнуту з фотографії паспорта користувача.

ШІ розуміє контекст дій користувача в застосунку і отримує доступ до інформації на пристрої, включно з вмістом фотографій у галереї. Наприклад, Gemini може витягти з фотографії паспорта таку інформацію, як номер паспорта, термін дії, повне ім'я тощо. Він також може отримувати дані з інших додатків Google, таких як Gmail і Drive.

Apple слід запропонувати аналогічну функцію для iPhone, дозволивши оновленій Siri або Apple Intelligence заповнювати форми на основі даних, уже доступних на пристрої або через власні додатки, як-от Apple Wallet і Mail.

Оновлення системи "Андроїд" Фото: androidauthority.com

Рамблер

Телефони Android і iPhone вже дають змогу користувачам диктувати повідомлення, що може бути корисним у ситуаціях, коли краще взаємодія з телефоном без використання рук. Gemini Intelligence являє собою поліпшення функції перетворення голосу в текст, що використовує ШІ для поліпшення диктування. Rambler може видаляти повторення і виправлення з усного мовлення, а також неминучі "е-е" і "а-а", які з'являються в природному мовленні. Ця функція покращує якість вимовленого повідомлення, створюючи враження, ніби воно надруковане.

Rambler також може розпізнавати і розуміти кілька мов під час диктування і покращувати якість диктованих текстових повідомлень, що поєднують кілька мов. Ви також можете використовувати його для додавання емодзі. Оновлення Siri має поліпшити голосову взаємодію в iOS 27, включно з диктуванням для різних чат-додатків. Однак така функція, як Rambler, може бути корисною, оскільки вона дасть змогу користувачеві швидко надсилати друзям і родичам повідомлення без зайвого контенту голосом, адже ШІ видалить непотрібний контент, який може з'являтися під час використання диктування.

Операційна система iOS 26 Фото: macworld.com

Точка паузи

Функція "Екранний час" в iOS може допомогти скоротити час, що проводиться в певних додатках, і керувати екранним часом для молодших користувачів iPhone у сім'ї. Водночас режими фокусування можуть допомогти зменшити відволікаючі фактори на роботі або в інших ситуаціях, відключаючи повідомлення від певних додатків і контактів. Незважаючи на ці функції, iPhone може додатково виграти від функції, аналогічної "Pause Point", яку Google представила в Android 17.

Операційна система визначатиме, коли користувач відкриває додаток, який він позначив як такий, що відволікає, і запускатиме 10-секундну паузу, що дає змогу користувачеві вирішити, чи хоче він відкрити додаток, чи зайнятися чимось іншим. На екрані "Pause Point" є кнопка "Не відкривати", яку користувач може натиснути, щоб запобігти використанню програми. Ця функція може бути корисною для зменшення звички до нескінченного прокручування стрічки, а також для пропонування більш корисних застосунків, як-от застосунки для фітнесу та читання книжок. Нарешті, "Pause Point" можна налаштувати на перезавантаження телефону до закінчення паузи — додаткова пауза, яка може переконати вас не взаємодіяти з додатком, що відволікає.

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