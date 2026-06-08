10 смартфонів, які відмінно тримають заряд батареї: обійшли Samsung та iPhone (фото)

На першому місці опинився смартфон Poco X8 Pro Мах, оснащений акумулятором на 8500 мАг. Він протримався під час тестування рекордний 41 год 26 хв.

Фахівці бенчмарка Nano Review протестували смартфони, щоб визначити їхній час автономної роботи. Дізнайтеся, які телефони працюють найдовше.

На першому місці опинився смартфон Poco X8 Pro Мах, оснащений акумулятором ємністю 8500 мАг. Він протримався під час тестування 41 год 26 хв. У режимі веб-серфінгу модель пропрацювала 18 год 13 хв, у режимі перегляду відео телефон функціонував протягом 30 год, а в режимі очікування — 157 год.

Друге місце — за iQOO 15. цей телефон із 6,85-дюймовим екраном має батарею на 7000 мАг. Її вистачило на 39 год 26 хв. Далі показники такі: режим серфінгу в інтернеті — 18 год 52 хв., перегляд відео — 27 год 27 хв., режим очікування — 147 год.

Відео дня

Смартфон OnePlus 15 на третьому місці рейтингу Фото: Wired

Трійку лідерів замикає OnePlus 15 з акумулятором, ємність якого сягає 7300 мАг. Одного заряду вистачає на 39 год 14 хв. У режимі очікування апарат тримає заряд протягом 139 год. У режимі перегляду відео батареї вистачає на 28 год 44 хв, а в режимі серфінгу соцмережами — на 18 год 32 хв.

Четверту сходинку посідає OnePlus 15R з батареєю на 7400 мАг. Загальний рейтинг автономності: 38 год 56 хв, веб-серфінг: 16 год 57 хв, перегляд відео: 27 год 30 хв, режим очікування: 157 год.

П'ята позиція дісталася телефону Vivo V70 FE, ємність батареї якого становить 7000 мАг. Загальний рейтинг автономності: 38 год. 07 хв., веб-серфінг: 16 год 16 хв., відтворення відео: 25 год. 13 хв., режим очікування: 166 год.

Шоста — за Realme GT 8 Pro з акумулятором на 7000 мАг. Тести показали, що загальний рейтинг автономності сягає 37 год 13 хв, веб-серфінг: 16 год 17 хв, відео: 24 год 49 хв, режим очікування: 157 год.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra на сьомому місці рейтингу Фото: androidpolice.com

Сьоме місце посів смартфон Oppo Find X9 Ultra, акумулятор якого має заявлену ємність 7050 мАг. Його загальний рейтинг автономності становить 37 год, режим веб-серфінгу: 16 год 45 хв, безперервне відтворення відео: 26 год 15 хв, режим очікування: 144 год.

Восьма сходинка рейтингу належить телефону Xiaomi 17T Pro з батареєю ємністю 7000 мАг. Тести визначили загальний рейтинг автономності в 36 год 42 хв, веб-серфінг: 18 год 30 хв, перегляд відео: 24 год 44 хв, режим очікування: 131 год.

На дев'ятому щаблі перебуває Xiaomi 17 Pro Max з акумулятором на 7500 мАг і такими показниками: загальна автономність — 36 год 26 хв., інтернет-серфінг — 16 год 28 хв., відео — 25 год 18 хв., режим очікування — 143 год.

Замикає десятку лідерів модель Oppo Find X9 Pro з батареєю на 7500 мАг, яка дала можливість протриматися 35 год 19 хв. В іншому, телефон пропрацював у режимі інтернет-серфінгу 19 год 04 хв, безперервної демонстрації відео 25 год, у режимі очікування 107 год.

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