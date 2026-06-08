Найкращі навушники літо 2026: плюси і мінуси AirPods, Sony, Dyson, Bose (фото)

Хорошим варіантом є ті пристрої, які пропонують понад 48 год автономної роботи з увімкненим активним шумозаглушенням, упевнений експерт.

Накладні навушники забезпечують хороше стереозвучання і шумозаглушення. На ринку багато моделей, і вибрати досить складно, але експерт видання slashgear.com Аднан Ахмед зголосився в цьому допомогти.

Популярними накладними навушниками на сьогоднішній день є AirPods Max і Sony WH-1000XM6. Однак нещодавно у них з'явився конкурент — Dyson OnTrac з активним шумозаглушенням (ANC). Ці навушники були випущені за ціною 500 доларів — досить дорого порівняно з конкурентами в цьому сегменті. Та й у порівнянні, проведеному RTINGS, Sony WH-1000XM5 перевершили Dyson OnTrac за продуктивністю ANC і комфортом.

Видання відзначає ще одну модель — Bose QuietComfort Ultra, яка пропонує чудову якість звуку і ANC.

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Навушники AirPods Max Фото: Tom's Guide

Як правильно вибрати накладні навушники

У ціновому діапазоні від 400 до 600 доларів конкурує безліч чудових накладних навушників. Зазвичай, вони мають великі "чашки" з 40-міліметровими неодимовими драйверами та амбушюри з високоякісної піни і мікрофібри.

Для управління пристроєм і звуком краще вибирати навушники з міні-джойстиком, а не з незручною функцією жестів. Або це можуть бути гаджети з сенсорним управлінням.

Хорошим варіантом є ті пристрої, які пропонують понад 48 год автономної роботи з увімкненим активним шумозаглушенням.

Варто обов'язково користуватися спеціальними додатками, щоб налаштовувати еквалайзер і відстежувати показники звукового впливу, які навушники збирають з плином часу. Не зайвою буде і функція виявлення носіння, яка автоматично відтворює або призупиняє відтворення музики.

Важливою перевагою є можливість індивідуального налаштування. Наприклад, деякі моделі дають змогу зняти амбушюри та/або зовнішні ковпачки чашок без будь-яких інструментів і замінити їх іншими, різних кольорів і матеріалів.

Раніше ми писали, що не варто купувати новий телевізор. Можливо, ви неправильно використовуєте ваш старий телевізор — варто лише скоригувати налаштування.