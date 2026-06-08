Лучшие наушники лето 2026: плюсы и минусы AirPods, Sony, Dyson, Bose (фото)

Хорошим вариантом являются те устройства, которые предлагают более 48 ч автономной работы с включенным активным шумоподавлением, уверен эксперт.

Накладные наушники обеспечивают хорошее стереозвучание и шумоподавление. На рынке много моделей, и выбрать довольно сложно, но эксперт издания slashgear.com Аднан Ахмед вызвался в этом помочь.

Популярными накладными наушниками на сегодняшний день являются AirPods Max и Sony WH-1000XM6. Однако недавно у них появился конкурент — Dyson OnTrac с активным шумоподавлением (ANC). Эти наушники были выпущены по цене 500 долларов — довольно дорого по сравнению с конкурентами в этом сегменте. Да и в сравнении, проведенном RTINGS, Sony WH-1000XM5 превзошли Dyson OnTrac по производительности ANC и комфорту.

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Издание отмечает еще одну модель — Bose QuietComfort Ultra, которая предлагает превосходное качество звука и ANC.

Наушники AirPods Max Фото: Tom's Guide

Как правильно выбрать накладные наушники

В ценовом диапазоне от 400 до 600 долларов конкурирует множество отличных накладных наушников. Обычно, они имеют большие "чашки" с 40-миллиметровыми неодимовыми драйверами и амбушюры из высококачественной пены и микрофибры.

Для управления устройством и звуком лучше выбирать наушники с мини-джойстиком, а не с неудобной функцией жестов. Либо это могут быть гаджеты с сенсорным управлением.

Хорошим вариантом являются те устройства, которые предлагают более 48 ч автономной работы с включенным активным шумоподавлением.

Стоит обязательно пользоваться специальными приложениями, чтобы настраивать эквалайзер и отслеживать показатели звукового воздействия, которые наушники собирают с течением времени. Не лишней будет и функция обнаружения ношения, которая автоматически воспроизводит или приостанавливает воспроизведение музыки.

Важным преимуществом является возможность индивидуальной настройки. Например, некоторые модели позволяют снять амбушюры и/или внешние колпачки чашек без каких-либо инструментов и заменить их другими, разных цветов и материалов.

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