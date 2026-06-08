Не стоит покупать новый телевизор: 10 способов улучшить изображение на старом экране

Не обязательно покупать новую ТВ-панель. Возможно, что вы неправильно используете ваш старый телевизор — стоит только скорректировать настройки.

Можно значительно сэкономить на покупке ТВ-экрана, если грамотно подойти к использованию существующего телевизора, уверен эксперт Slashgear Сумук Рао.

Выберите правильный HDMI-порт

Большинство новых телевизоров оснащены несколькими HDMI-портами. Обычно их два или более для подключения различных периферийных устройств, таких как Blu-ray-плееры, устройства для потоковой передачи и игровые консоли. Поскольку портов несколько, можно подумать, что использование любого из них обеспечит одинаковое качество изображения. Однако это не всегда так. HDMI-порты часто бывают разных типов и поддерживают разные разрешения и частоту кадров, поэтому крайне важно использовать тот, который подходит для конкретного типа устройства. В противном случае это может привести к плохому качеству видео.

Відео дня

Например, при играх рекомендуется подключать консоль к HDMI-порту, поддерживающему стандарт HDMI 2.1, чтобы получить максимальную частоту кадров и разрешение. Если не отображается контент с частотой кадров выше 60 кадров в секунду, подойдет и HDMI 2.0. "Найдите технические характеристики портов в руководстве пользователя и подключайте внешние устройства соответствующим образом", — советует специалист.

Большинство новых телевизоров оснащены несколькими HDMI-портами Фото: Скриншот

Используйте высококачественный HDMI-кабель

HDMI-кабели тоже бывают разных типов. Если используется Blu-ray диск, но HDMI-кабель, соединяющий устройство с телевизором, поддерживает только стандарт HDMI 1.0, разрешение видео не будет поддерживаться должным образом, что приведет к ухудшению качества изображения. То же самое относится и к игровым консолям: использование дешевого HDMI-кабеля не позволит играть с высокой частотой кадров.

Нужно выбрать подходящий HDMI-кабель для телевизора в зависимости от сценария использования. "Кабель HDMI 2.1 обеспечит наилучшее качество изображения и частоту кадров, а также будет актуален в будущем, поэтому стоит немного потратиться на него", — рекомендует автор.

Телевизор нужно настраивать "под контент"

Настройка режимов изображения в зависимости от типа контента

Каждый телевизор поставляется с несколькими профилями изображения, которые можно использовать в зависимости от типа просматриваемого контента. Например, при просмотре фильма использование режима или профиля "Кино" иногда позволяет воспроизвести естественные цвета, яркость и контрастность именно так, как задумал производитель. На других телевизорах режим "Кино" может также добавить дополнительные басы или эффекты объемного звука, чтобы сделать просмотр более захватывающим. Существуют аналогичные профили изображения для спорта, игр, обычного просмотра и т. д. "Стоит переключаться между разными профилями изображения, чтобы найти тот, который соответствует требованиям зрителя", — подчеркнул специалист.

Большинство телевизоров предлагают пользовательские ползунки для различных параметров изображения Фото: unsplash.com

Настройки дисплея вручную

Профили изображения — это как стандартные фильтры, которые можно найти в камере или галерее телефона. Они позволяют в определенной степени изменить качество изображения с помощью предустановленных значений, но это не обязательно обеспечивает индивидуальную настройку. Большинство телевизоров предлагают пользовательские ползунки для различных параметров изображения.

Можно изменить яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, цветовую температуру и т. д. изображения на экране; создавать пользовательские профили с помощью ползунков. "Например, кому-то может потребоваться более высокая контрастность при просмотре фильмов, но более низкая насыщенность при просмотре футбольного матча", — говорится в материале.

Сглаживание движения лучше отключить Фото: LG Display

Отключение сглаживания движения

Большинство новых смарт-телевизоров оснащены функцией сглаживания движения — программным алгоритмом, использующим интерполяцию кадров для добавления дополнительных кадров между существующими, чтобы контент выглядел более плавным. Например, если спортивная трансляция снимается со скоростью 30 кадров в секунду, функция добавляет один дополнительный "поддельный" кадр между каждым реальным, чтобы довести контент до 60 кадров в секунду.

Эксперт рекомендует отключить сглаживание движения. В зависимости от марки телевизора, настройка может носить следующие названия: MEMC, Auto Motion Plus, Action Smoothing, Motion Enhancement и т. д.

Используйте светодиодные ленты за телевизором Фото: Samsung

Используйте светодиодные ленты за телевизором

Светодиодные ленты создают так называемую подсветку фона, которая косвенно делает просмотр телевизора более приятным. Это особенно актуально, если смотреть фильмы в темноте. Подсветка фона уменьшает контраст между яркими сценами и темной комнатой, что также снижает нагрузку на глаза при длительном просмотре. Благодаря этому эффекту можно почувствовать дополнительную глубину изображения, а также более высокий уровень контрастности. Это также создает приятную атмосферу, обеспечивая ощущение кинотеатра дома. Примечательно, что некоторые светодиодные светильники также оснащены микрофонами или камерами, которые реагируют на контент для еще лучшего качества изображения.

Телевизор лучше смотреть в затемненной комнате Фото: theverge.com

Уберите источники света перед телевизором

Поскольку большинство телевизоров имеют отражающие панели, размещение ярких источников света перед ними может ухудшить качество контента. Это особенно актуально, если экран расположен под углом. Большое количество источников света дадут слишком много отражений, и изображение станет блеклым.

Телевизор должен находиться на оптимальном расстоянии для просмотра Фото: Скриншот

Разместите телевизор на оптимальном расстоянии для просмотра

Помимо правильного положения и угла обзора, чтобы избежать бликов, крайне важно также разместить телевизор на правильном расстоянии от дивана или кровати, чтобы обеспечить приятные впечатления от просмотра. Хотя нет единого правила от производителей, указывающего, на каком расстоянии следует размещать ТВ-панель, существуют рекомендации. Например, 55-дюймовый телевизор в идеале следует размещать на расстоянии 1,6 м для наилучшего просмотра фильмов.

Это исключает элементы на заднем плане, обеспечивая более захватывающий просмотр. Кроме того, это обеспечивает хороший баланс между просмотром всего кадра и отсутствием необходимости щуриться, чтобы прочитать субтитры или другие мелкие элементы на экране.

Высокий динамический диапазон (HDR) значительно улучшает качество изображения Фото: Sony

Включите HDR для поддерживаемого контента

Высокий динамический диапазон (HDR) значительно улучшает качество изображения, особенно при просмотре фильмов или телепередач с очень темными или светлыми сценами. При включенном HDR светлые участки усиливаются, а тени становятся темнее, что существенно повышает контрастность. Если устройство поддерживает HDR, и просматриваемый вами контент также доступен в HDR, рекомендуется включить его в меню настроек телевизора и в приложении для потокового вещания. Иногда потоковый сервис может предлагать контент HDR только в рамках определенных тарифных планов.

Устройство Apple TV для потоковой передачи видео Фото: pocket-lint.com

Используйте качественное устройство для потоковой передачи

Большинство современных смарт-телевизоров оснащены встроенным пользовательским интерфейсом, позволяющим подключаться к интернету, транслировать контент, устанавливать приложения, играть в игры и т. д. Однако некоторые из них довольно примитивны и тормозят, так что лучше купить стриминговый стик. На рынке так много вариантов, что можно запутаться. А дешевые варианты не обеспечат качество изображения. "Например, если у вас 65-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K, и вы покупаете устройство для потоковой передачи с разрешением 1080p, вы никогда не получите хорошую картинку. Следует выбрать стриминговый стик 4K с поддержкой HDR, если ТВ-панель имеет такую ​​функцию, поскольку это не ограничит контент более низким разрешением", — предупреждает специалист. "Apple TV 4K, Google TV Streamer 4K и Amazon Fire TV Cube являются отличными вариантами".

Ранее писали, почему не стоит покупать OLED-телевизоры. Эксперт Макс Миллер приводит 5 аргументов в пользу ЖК-панелей, сравнивая их с модными, однако не слишком качественными, OLED-дисплеями.