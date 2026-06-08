Почему не стоит покупать OLED-телевизоры: эксперт назвал 5 причин (фото)

Эксперт Макс Миллер приводит 5 аргументов в пользу ЖК-панелей, сравнивая их с модными, однако не слишком качественными, OLED-дисплеями.

OLED-телевизоры в моде — многие люди стремятся купить их, однако не все так радужно, как заявляют производители. О главных проблемах данной техники пишет издание slashgear.com.

OLED-дисплеи подвержены выгоранию пикселей

Главная проблема OLED-телевизоров — это их склонность к выгоранию пикселей. Органические материалы в пикселях OLED деградируют со временем, причем деградация происходит неравномерно из-за того, что разные пиксели освещаются в течение разного времени. Если статическое изображение или элемент отображается на экране слишком долго, пиксели, используемые для его отображения, деградируют, оставляя на дисплее постоянное остаточное изображение, которое часто выглядит как слабая тень. Чем ярче OLED-телевизор, тем более подвержен он выгоранию, создавая замкнутый круг, когда вы выбираете между яркостью и долговечностью.

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Пиксельная структура OLED-экрана Фото: Samsung

Выгорание пикселей OLED — это неизбежная реальность. Тем не менее, многие производители телевизоров внедрили функции для предотвращения выгорания пикселей на OLED-устройствах. К ним относятся сдвиг пикселей, который перемещает все изображение на несколько пикселей через определенные промежутки времени, предотвращая чрезмерное использование какой-либо отдельной группы пикселей. Также есть затемнение логотипа, которое уменьшает яркость фиксированных элементов. Наконец, циклы обновления сбрасывают и перекалибровывают пиксели через фиксированные интервалы. К сожалению, все это лишь временные меры. Есть вещи, которые следует делать, чтобы предотвратить выгорание OLED-экранов, но нельзя отрицать тот факт, что полностью исключить риск невозможно.

OLED-телевизоры сравнительно тусклые

Хотя OLED-панели ценятся за математически бесконечные коэффициенты контрастности и подсветку каждого пикселя, одним из их главных недостатков является то, что они могут быть намного тусклее, чем ЖК-технологии, такие как Mini-LED или QLED. Это связано с самоизлучающими пикселями, на которых основана эта технология.

ЖК-телевизоры используют подсветку для обеспечения яркости, а OLED-телевизоры ее не имеют. Вместо этого, они используют небольшие самоизлучающие пиксели, которые производят сравнительно меньше света. Это не обязательно плохо; поскольку каждый пиксель управляется независимо, а черные пиксели просто не отображаются, OLED-дисплеям не нужно быть чрезвычайно яркими, чтобы обмануть глаз и создать впечатление высокой контрастности. Однако, хотя это и обеспечивает гораздо более точное изображение, оно также значительно тусклее, чем у сопоставимого ЖК-телевизора.

OLED-телевизор Samsung OLED S95D Фото: Скриншот

OLED-панели продолжают становиться ярче, поскольку ученые работают над улучшением технологии. Но это борьба с физикой, поскольку более яркие пиксели с большей вероятностью подвержены выгоранию. Тем не менее, ситуацию усугубляет то, что производители часто измеряют яркость некорректно. Вы часто увидите, как они рекламируют "пиковую яркость" OLED-дисплеев на телевизорах и смартфонах, но это относится только к снимку самого яркого пикселя на экране. Таким образом, хотя дисплей может достигать пиковой яркости в 2000 нит или выше, средняя яркость всего дисплея, вероятно, будет намного ниже.

Плохое изображение в ярко освещенных помещениях

Учитывая, что OLED-телевизоры тусклее традиционных ЖК-дисплеев, неудивительно, что они также хуже выглядят в помещениях с большим количеством естественного света. Если вы не планируете разместить свой телевизор в подвале или специально оборудованной комнате для домашнего кинотеатра, или не готовы купить плотные шторы для гостиной вместе с новым телевизором, OLED-экран может в итоге обеспечить худшее качество изображения, чем ЖК-экран.

Следует отметить, что OLED-телевизоры могут выглядеть невероятно яркими и насыщенными при правильном освещении. Однако в хорошо освещенных помещениях ограниченная яркость OLED-дисплея становится гораздо более заметной. Изображения могут выглядеть блеклыми и трудноразличимыми, особенно в темных сценах или в контенте с ненасыщенными цветами.

OLED-телевизоры тусклее традиционных ЖК-дисплеев Фото: Samsung

Вы можете частично обойти эту проблему, разместив OLED-телевизор подальше от источников света (которые также могут вызывать нежелательные отражения), не ставя телевизор перед окном и так далее. Но эти меры помогут лишь до определенной степени, особенно если ваш OLED-телевизор имеет низкую яркость. Если вы из тех, кто оставляет включенным новостной канал весь день на телевизоре, расположенном напротив большого окна, выходящего на улицу (привет моим соседям через дорогу), вам, вероятно, следует избегать OLED-телевизоров.

OLED-телевизоры стоят дорого

Даже со всеми своими недостатками, OLED-телевизоры остаются желанными для видеофилов благодаря контрастности и точности цветопередачи. К сожалению, их производство также обходится дороже. Из-за высоких производственных затрат и высокого спроса OLED-телевизоры стоят так дорого, что многие потребители считают их непомерно дорогими. Стоит ли переплачивать за OLED? В некоторых случаях — да. Любители кино и геймеры могут оценить преимущества, которые они предоставляют. Другие могут быть уверены, что их ЖК-телевизор — правильный выбор для просмотра фильмов в более светлых комнатах. Но если вы не можете себе его позволить, то ценность OLED-телевизора — это чисто теоретическая целесообразность.

OLED-телевизоры стоят дорого Фото: TechRadar

Также необходимо учитывать такие факторы, как размер экрана и дополнительные функции. Часто за те же деньги, которые вы заплатили бы за OLED-телевизор, вы можете приобрести более крупный и функциональный телевизор. А при сравнении качества изображения OLED и mini-LED разница в производительности продолжает сокращаться. Если вы не сравните их рядом или не являетесь экспертом по дисплеям, отличить OLED-телевизор от хорошего mini-LED практически невозможно. Более того, хорошие ЖК-телевизоры ярче, менее хрупкие и имеют более длительный срок службы, что делает их очевидным выбором для тех, кто предпочитает как можно реже покупать новый телевизор — а это, вероятно, большинство людей.

У OLED-дисплеев короткий срок службы

Несмотря на гораздо более высокую стоимость по сравнению с другими технологиями отображения, OLED-дисплеи имеют более короткий срок службы. Это связано с теми же факторами, которые делают их более склонными к выгоранию пикселей. Как уже отмечалось, OLED-дисплеи содержат органические соединения, и эти органические элементы со временем изнашиваются. Износ также происходит неравномерно. Даже если ваш OLED-телевизор не подвержен выгоранию пикселей, со временем на нем могут появиться искажения цветопередачи.

У OLED-дисплеев короткий срок службы Фото: cnet.com

Частично высокая стоимость OLED-телевизоров объясняется всей инженерной работой, необходимой для борьбы с законами физики. Сложные алгоритмы и аппаратные средства управления работают в тандеме, чтобы смягчить неизбежную деградацию пикселей OLED. Компромисс, как всегда, заключается в соотношении яркости и долговечности. Можно сравнить владение OLED-телевизором с владением деревом бонсай: если у вас нет ресурсов и знаний для ухода за ним, лучше сэкономить деньги и купить более дешевое комнатное растение.

В конечном итоге, стоимость OLED-телевизора — это не только уже высокая цена в магазине. Это также тот факт, что вам, скорее всего, потребуется обновить его раньше, чем если бы вы приобрели модель без OLED-экрана. Эта динамика еще больше укрепляет позиции OLED-телевизоров как товаров класса люкс, делая их менее доступными для рядового потребителя.

Ранее мы писали, что дешевый OLED-телевизор LG B6 обошел флагманский LG G6. 65-дюймовый G6 стоит 3299 долларов США, в то время как 65-дюймовый B6 обойдется в 1999 долларов США. Это огромная разница в цене.