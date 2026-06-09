Не варто витрачатися на купівлю OLED-телевізора: експерт назвав 5 недоліків (фото)

Експерт Макс Міллер наводить 5 аргументів на користь РК-панелей, порівнюючи їх із модними, проте не надто якісними, OLED-дисплеями.

OLED-телевізори в моді — багато людей прагнуть купити їх, проте не все так райдужно, як заявляють виробники. Про головні проблеми цієї техніки пише видання slashgear.com.

OLED-дисплеї схильні до вигоряння пікселів

Головна проблема OLED-телевізорів — це їхня схильність до вигорання пікселів. Органічні матеріали в пікселях OLED деградують з часом, до того ж деградація відбувається нерівномірно через те, що різні пікселі освітлюються протягом різного часу. Якщо статичне зображення або елемент відображається на екрані занадто довго, пікселі, що використовуються для його відображення, деградують, залишаючи на дисплеї постійне залишкове зображення, яке часто виглядає як слабка тінь. Що яскравіший OLED-телевізор, то більш схильний він до вигоряння, створюючи замкнене коло, коли ви обираєте між яскравістю і довговічністю.

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Піксельна структура OLED-екрану Фото: Samsung

Вигоряння пікселів OLED — це неминуча реальність. Проте, багато виробників телевізорів впровадили функції для запобігання вигоряння пікселів на OLED-пристроях. До них належать зсув пікселів, який переміщує все зображення на кілька пікселів через певні проміжки часу, запобігаючи надмірному використанню будь-якої окремої групи пікселів. Також є затемнення логотипу, яке зменшує яскравість фіксованих елементів. Нарешті, цикли оновлення скидають і перекалібровують пікселі через фіксовані інтервали. На жаль, усе це лише тимчасові заходи. Є речі, які слід робити, щоб запобігти вигоранню OLED-екранів, але не можна заперечувати той факт, що повністю виключити ризик неможливо.

OLED-телевізори порівняно тьмяні

Хоча OLED-панелі цінуються за математично нескінченні коефіцієнти контрастності та підсвічування кожного пікселя, одним із їхніх головних недоліків є те, що вони можуть бути набагато тьмянішими за РК-технології, такі як Mini-LED або QLED. Це пов'язано з самовипромінювальними пікселями, на яких заснована ця технологія.

РК-телевізори використовують підсвічування для забезпечення яскравості, а OLED-телевізори його не мають. Замість цього, вони використовують невеликі самовипромінювальні пікселі, які виробляють порівняно менше світла. Це не обов'язково погано; оскільки кожен піксель управляється незалежно, а чорні пікселі просто не відображаються, OLED-дисплеям не потрібно бути надзвичайно яскравими, щоб обдурити око і створити враження високої контрастності. Однак, хоча це і забезпечує набагато точніше зображення, воно також значно тьмяніше, ніж у порівнянного РК-телевізора.

OLED-телевізор Samsung OLED S95D Фото: Скриншот

OLED-панелі продовжують ставати яскравішими, оскільки вчені працюють над поліпшенням технології. Але це боротьба з фізикою, оскільки більш яскраві пікселі з більшою ймовірністю схильні до вигорання. Проте ситуацію погіршує те, що виробники часто вимірюють яскравість некоректно. Ви часто побачите, як вони рекламують "пікову яскравість" OLED-дисплеїв на телевізорах і смартфонах, але це стосується тільки знімка найяскравішого пікселя на екрані. Таким чином, хоча дисплей може досягати пікової яскравості у 2000 ніт або вище, середня яскравість всього дисплея, ймовірно, буде набагато нижчою.

Погане зображення в яскраво освітлених приміщеннях

З огляду на те, що OLED-телевізори є тьмянішими за традиційні РК-дисплеї, не дивно, що вони також мають гірший вигляд у приміщеннях з великою кількістю природного світла. Якщо ви не плануєте розмістити свій телевізор у підвалі або спеціально обладнаній кімнаті для домашнього кінотеатру, або не готові купити щільні штори для вітальні разом із новим телевізором, OLED-екран може в підсумку забезпечити гіршу якість зображення, ніж РК-екран.

Слід зазначити, що OLED-телевізори можуть виглядати неймовірно яскравими та насиченими при правильному освітленні. Однак у добре освітлених приміщеннях обмежена яскравість OLED-дисплея стає набагато помітнішою. Зображення можуть виглядати бляклими та важковиразними, особливо в темних сценах або в контенті з ненасиченими кольорами.

OLED-телевізори тьмяніші за традиційні РК-дисплеї Фото: Samsung

Ви можете частково обійти цю проблему, розмістивши OLED-телевізор подалі від джерел світла (які також можуть викликати небажані віддзеркалення), не ставлячи телевізор перед вікном тощо. Але ці заходи допоможуть лише до певної міри, особливо якщо ваш OLED-телевізор має низьку яскравість. Якщо ви з тих, хто залишає увімкненим новинний канал увесь день на телевізорі, розташованому навпроти великого вікна, що виходить на вулицю (привіт моїм сусідам через дорогу), вам, імовірно, слід уникати OLED-телевізорів.

OLED-телевізори коштують дорого

Навіть з усіма своїми недоліками, OLED-телевізори залишаються бажаними для відеофілів завдяки контрастності і точності передачі кольору. На жаль, їхнє виробництво також обходиться дорожче. Через високі виробничі витрати і високий попит OLED-телевізори коштують так дорого, що багато споживачів вважають їх непомірно дорогими. Чи варто переплачувати за OLED? У деяких випадках — так. Любителі кіно і геймери можуть оцінити переваги, які вони надають. Інші можуть бути впевнені, що їхній РК-телевізор — правильний вибір для перегляду фільмів у світліших кімнатах. Але якщо ви не можете собі його дозволити, то цінність OLED-телевізора — це суто теоретична доцільність.

OLED-телевізори коштують дорого Фото: TechRadar

Також необхідно враховувати такі фактори, як розмір екрана і додаткові функції. Часто за ті самі гроші, які ви заплатили б за OLED-телевізор, ви можете придбати більший і функціональніший телевізор. А при порівнянні якості зображення OLED і mini-LED різниця в продуктивності продовжує скорочуватися. Якщо ви не порівняєте їх поруч або не є експертом з дисплеїв, відрізнити OLED-телевізор від хорошого mini-LED практично неможливо. Ба більше, хороші РК-телевізори яскравіші, менш крихкі та мають триваліший термін експлуатації, що робить їх очевидним вибором для тих, хто вважає за краще якомога рідше купувати новий телевізор — а це, ймовірно, більшість людей.

У OLED-дисплеїв короткий термін служби

Незважаючи на набагато вищу вартість порівняно з іншими технологіями відображення, OLED-дисплеї мають коротший термін служби. Це пов'язано з тими ж факторами, які роблять їх більш схильними до вигоряння пікселів. Як уже зазначалося, OLED-дисплеї містять органічні сполуки, і ці органічні елементи з часом зношуються. Знос також відбувається нерівномірно. Навіть якщо ваш OLED-телевізор не схильний до вигоряння пікселів, з часом на ньому можуть з'явитися спотворення передачі кольору.

У OLED-дисплеїв короткий термін служби Фото: cnet.com

Частково висока вартість OLED-телевізорів пояснюється всією інженерною роботою, необхідною для боротьби із законами фізики. Складні алгоритми й апаратні засоби управління працюють у тандемі, щоб пом'якшити неминучу деградацію пікселів OLED. Компроміс, як завжди, полягає у співвідношенні яскравості та довговічності. Можна порівняти володіння OLED-телевізором із володінням деревом бонсай: якщо ви не маєте ресурсів і знань для догляду за ним, краще заощадити гроші і купити дешевшу кімнатну рослину.

Зрештою, вартість OLED-телевізора — це не тільки вже висока ціна в магазині. Це також той факт, що вам, найімовірніше, буде потрібно оновити його раніше, ніж якби ви придбали модель без OLED-екрану. Ця динаміка ще більше зміцнює позиції OLED-телевізорів як товарів класу люкс, роблячи їх менш доступними для пересічного споживача.

Раніше ми писали, що дешевий OLED-телевізор LG B6 обійшов флагманський LG G6. 65-дюймовий G6 коштує 3299 доларів США, тоді як 65-дюймовий B6 обійдеться в 1999 доларів США. Це величезна різниця в ціні.