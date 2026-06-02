OLED-телевизор начального уровня LG B6 обошел флагманский LG G6: тест эксперта (фото)

OLED-телевизоры LG 2026 года поступили в продажу, и их протестировал эксперт Джейсон Дэвидсон. Флагманский LG G6 получил 5 звезд. Он также протестировал LG B6, и он отметил, что телевизор хороший, хотя и не без недостатков, пишет techradar.com.

Яркость экранов

Пиковая яркость HDR у G6 составила 2475 нит: это самый яркий OLED-телевизор, который тестировщик измерял когда-либо. Пиковая яркость HDR у B6 составила 835 нит. Оба результата были получены в стандартном режиме Filmmaker Mode каждого телевизора. Это означает, что G6 почти в 3 раза ярче, чем B6. Аналогичная ситуация и с яркостью в полноэкранном режиме. Измеренная яркость G6 в полноэкранном режиме HDR составила 456 нит, в то время как B6 показал 150 нит. Это было определено в стандартном режиме Filmmaker, и это означает, что G6 в 3 раза ярче.

Однако в некоторых ярких сценах B6 показал, что может конкурировать с G6. В одном кадре городского пейзажа на закате, где было большое голубое небо с розовыми и оранжевыми бликами, B6 ​​воспринимал яркость, которая была намного ближе к G6, особенно в этих светлых областях.

B6 также показал хорошую яркость при просмотре сцены в пустыне из фильма "Лоуренс Аравийский". Белый песок в некоторых местах выглядел даже ярче, чем на G6, но наблюдались признаки обрезки, когда камера с трудом справлялась с деталями на ярком фоне, в то время как изображение G6 было более естественным.

Телевизоры LG B6 и LG G6 Фото: Future

Темные сцены и контраст

Оба телевизора продемонстрировали высокий контраст, но высокая пиковая яркость G6 помогла создать более сильное воспринимаемое контрастное изображение.

Хотя временами B6 мог казаться ярче, он иногда демонстрировал те же признаки искажения, что и в "Лоуренсе Аравийском". G6 также продемонстрировал более глубокие, насыщенные темные тона в затененных областях. Это означало, что у G6 был более сильный воспринимаемый контраст и больше нюансов во всех тонах сцены, что делало просмотр более приятным.

Оба телевизора хорошо прорабатывали тени, большинство объектов в темных областях оставались читаемыми. Иногда на G6 наблюдалось небольшое затемнение черного цвета по сравнению с B6, но темные тона на B6 также иногда казались приподнятыми. В целом, G6 ощущался более точно передающим атмосферу фильма.

Телевизоры LG B6 и LG G6 Фото: Future

Цветопередача

Цветопередача снова варьировалась от фильма к фильму. Иногда G6 демонстрировал гораздо более насыщенные и яркие цвета, чем B6, а иногда разница была гораздо меньше.

В "Бен-Гуре" невероятно яркие красные плащи римских солдат ослепительно смотрелись на обоих телевизорах, и хотя у G6 была немного большая глубина цвета, B6 тоже отлично справился со своей задачей. То же самое можно сказать и о золотых нагрудниках солдат, которые также выглядели очень эффектно на обоих телевизорах.

Переключившись на "Маску", оба телевизора отлично и точно воспроизвели кричащий желтый цвет костюма Маски. Хотя на G6 цвет был немного насыщеннее, B6 тоже выглядел достаточно ярким. В фильме были и другие детали, например, красные подушки в комнате Стэнли, которые на G6 выглядели ярче, но это не было полностью очевидно.

Тест на цветовые полосы показал, что в режиме Dolby Vision полосы на G6 хуже, чем на LG G5, и здесь G6 снова показал больше полос, чем B6, что видно по кольцам внутри красных областей на экране. Однако сам красный цвет на G6 был намного насыщеннее.

Телевизор LG С6 Фото: Future

Лучшее соотношение цены и качества

Сравнив G6 и B6, можно с уверенностью сказать, что G6 обеспечивает лучшее качество изображения. У него более высокая контрастность, более насыщенная яркость, более яркие и утонченные цвета, и он намного лучше работает в ярко освещенных помещениях. Это не значит, что B6 плох, поскольку он тоже обеспечивает отличное общее качество изображения. Но, когда речь заходит о том, какая модель является наиболее выгодной по цене, выбор становится намного сложнее.

65-дюймовый G6 стоит 3299 долларов США, в то время как 65-дюймовый B6 обойдется в 1999 долларов США. Это огромная разница в цене.

Хотя G6 обладает превосходным качеством изображения и более быстрым процессором, оба телевизора могут похвастаться набором функций, которые есть в лучших игровых телевизорах, оба используют превосходную платформу Smart TV webOS 26, и обоим не помешала бы одна из лучших саундбаров для улучшения звука.

