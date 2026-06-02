OLED-телевізор початкового рівня LG B6 обійшов флагманський LG G6: тест експерта (фото)

OLED-телевізори LG 2026 року надійшли в продаж, і їх протестував експерт Джейсон Девідсон. Флагманський LG G6 отримав 5 зірок. Він також протестував LG B6, і він зазначив, що телевізор хороший, хоча й не без недоліків, пише techradar.com.

Яскравість екранів

Пікова яскравість HDR у G6 склала 2475 ніт: це найяскравіший OLED-телевізор, який тестувальник вимірював коли-небудь. Пікова яскравість HDR у B6 склала 835 ніт. Обидва результати були отримані в стандартному режимі Filmmaker Mode кожного телевізора. Це означає, що G6 майже в 3 рази яскравіший, ніж B6. Аналогічна ситуація і з яскравістю в повноекранному режимі. Виміряна яскравість G6 у повноекранному режимі HDR склала 456 ніт, тоді як B6 показав 150 ніт. Це було визначено в стандартному режимі Filmmaker, і це означає, що G6 у 3 рази яскравіший.

Однак у деяких яскравих сценах B6 показав, що може конкурувати з G6. В одному кадрі міського пейзажу на заході сонця, де було велике блакитне небо з рожевими і помаранчевими відблисками, B6 сприймав яскравість, яка була набагато ближчою до G6, особливо в цих світлих областях.

B6 також показав хорошу яскравість під час перегляду сцени в пустелі з фільму "Лоуренс Аравійський". Білий пісок у деяких місцях мав навіть яскравіший вигляд, ніж на G6, але спостерігалися ознаки обрізки, коли камера насилу справлялася з деталями на яскравому тлі, тоді як зображення G6 було більш природним.

Телевізори LG B6 і LG G6 Фото: Future

Темні сцени та контраст

Обидва телевізори продемонстрували високий контраст, але висока пікова яскравість G6 допомогла створити сильніше контрастне зображення, що сприймається.

Хоча часом B6 міг здаватися яскравішим, він іноді демонстрував ті ж ознаки спотворення, що і в "Лоуренсі Аравійському". G6 також продемонстрував глибші, насиченіші темні тони в затінених областях. Це означало, що у G6 був сильніший сприйманий контраст і більше нюансів у всіх тонах сцени, що робило перегляд приємнішим.

Обидва телевізори добре опрацьовували тіні, більшість об'єктів у темних областях залишалися читабельними. Іноді на G6 спостерігалося невелике затемнення чорного кольору порівняно з B6, але темні тони на B6 також іноді здавалися піднятими. Загалом, G6 відчувався таким, що точніше передає атмосферу фільму.

Телевізори LG B6 і LG G6 Фото: Future

Передача кольору

Передача кольору знову варіювалася від фільму до фільму. Іноді G6 демонстрував набагато більш насичені та яскраві кольори, ніж B6, а іноді різниця була набагато меншою.

У "Бен-Гурі" неймовірно яскраві червоні плащі римських солдатів мали сліпучий вигляд на обох телевізорах, і хоча у G6 була трохи більша глибина кольору, B6 теж чудово впорався зі своїм завданням. Те ж саме можна сказати і про золоті нагрудники солдатів, які також мали дуже ефектний вигляд на обох телевізорах.

Переключившись на "Маску", обидва телевізори відмінно і точно відтворили кричущий жовтий колір костюма Маски. Хоча на G6 колір був трохи більш насиченим, B6 теж мав досить яскравий вигляд. У фільмі були й інші деталі, наприклад, червоні подушки в кімнаті Стенлі, які на G6 мали яскравіший вигляд, але це не було повністю очевидно.

Тест на колірні смуги показав, що в режимі Dolby Vision смуги на G6 гірші, ніж на LG G5, і тут G6 знову показав більше смуг, ніж B6, що видно по кільцях всередині червоних областей на екрані. Однак сам червоний колір на G6 був набагато насиченішим.

Телевізор LG С6 Фото: Future

Найкраще співвідношення ціни та якості

Порівнявши G6 і B6, можна з упевненістю сказати, що G6 забезпечує кращу якість зображення. У нього вища контрастність, більш насичена яскравість, яскравіші та витонченіші кольори, і він набагато краще працює в яскраво освітлених приміщеннях. Це не означає, що B6 поганий, оскільки він теж забезпечує відмінну загальну якість зображення. Але, коли мова заходить про те, яка модель є найбільш вигідною за ціною, вибір стає набагато складнішим.

65-дюймовий G6 коштує 3299 доларів США, тоді як 65-дюймовий B6 обійдеться в 1999 доларів США. Це величезна різниця в ціні.

Хоча G6 володіє чудовою якістю зображення і швидшим процесором, обидва телевізори можуть похвалитися набором функцій, які є в найкращих ігрових телевізорах, обидва використовують чудову платформу Smart TV webOS 26, і обом не завадила б одна з найкращих саундбарів для поліпшення звуку.

