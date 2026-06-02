Цей бюджетник переплюнув iPhone і Samsung Galaxy: що відомо про Motorola Edge 70 Fusion

Тестувальник Том Бедфорд користувався Motorola Edge 70 Fusion місяць і дійшов думки, що iPhone 17e або Samsung Galaxy A57 не можуть зрівнятися з ним за співвідношенням ціни та якості.

Motorola Edge 70 Fusion багато в чому відчувається як преміальний телефон: він має вишуканий дизайн, привабливий дисплей, велику батарею та зручні функції контролю стану батареї під час заряджання. Деякі недоліки вказують на те, що це бюджетник, але він все одно перевершує конкурентів в аналогічній ціновій категорії, вважає експерт techradar.com Том Бедфорд.

Огляд Motorola Edge 70 Fusion

Плюси

Гарний екран

Преміальний дизайн

Ємна, довговічна батарея

Мінуси

Проблеми з Bluetooth

Деякі проблеми з програмним забезпеченням

Всього 3 роки оновлень

Смартфони Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Дисплей заслуговує на похвалу, на думку Тома. Він пропонує більше кольорів і вищий рівень яскравості, ніж можна очікувати за цю ціну. Батарея також перевершує більшість конкурентів: ємність 7000 мАг забезпечує 2 і більше днів роботи, зауважив експерт.

Також йому сподобався і дизайн смартфона. Текстурована задня панель, закруглені краї та бронзове оздоблення виділяють цей телефон серед конкурентів, пише він.

Тим не менш, є і деякі недоліки. У програмному забезпеченні були деякі дратівливі дивацтва — наприклад, функція пошуку застосунків була замінена повільним інструментом штучного інтелекту, якому потрібна ціла вічність, щоб знайти потрібний застосунок.

"Bluetooth-з'єднання було схильне до обривів, часто перериваючи відтворення музики. Крім того, програмна підтримка гарантована тільки на три роки, що поступається деяким конкурентам", — підкреслив тестувальник.

Однак він вважає, що з урахуванням стрімкого зростання цін на техніку в 2026 році, бюджетний телефон ніколи не був таким привабливим — і Motorola Edge 70 Fusion є гарним вибором у середньому ціновому сегменті.

"Цей смартфон навіть кращий, ніж Samsung Galaxy A57 і iPhone 17e", — підсумував Бедфорд.

Смартфони Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Робота батареї

Motorola оснастила Fusion батареєю пристойної ємності: 7000 мАг (хоча, схоже, в деяких регіонах вона становить лише 5200 мАг, тому обов'язково уточніть цей момент, — прим. ред.).

Такий модуль гарантує, що мені вдавалося надійно працювати два дні від однієї зарядки. У дні з меншою інтенсивністю використання я витрачав лише близько 30% заряду батареї.

За потужності 68 Вт телефон заряджається швидко, але не настільки швидко, щоб перегрітися. Із сумісним зарядним пристроєм зарядка від нуля до повної зарядки займає близько години. Однак такий зарядний пристрій — Motorola TurboPower 68W Charger — не входить до комплекту поставки.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Співвідношення ціни та якості

Неможливо говорити про співвідношення ціни та якості Motorola Edge 70 Fusion, не визнаючи, що технології значно подорожчали у 2026 році — ви просто не отримуєте того ж рівня віддачі за свої гроші, що й раніше з телефонами Motorola.

Проте, порівняно з сьогоднішніми конкурентами, Edge 70 Fusion, як і раніше, пропонує виняткову цінність. Це один із небагатьох справді доступних телефонів, який у кількох ключових сферах відчувається як преміальний.

Його дизайн, дисплей і час автономної роботи перевершують свою цінову категорію. Камери, продуктивність і програмне забезпечення можуть демонструвати середні результати, але загалом це все ще відмінний продукт. Телефони, що забезпечують аналогічний досвід, зазвичай коштують значно дорожче.

Motorola Edge 70 Fusion scorecard Attributes Notes Rating Value In an expensive year, you're getting a reliable phone at a low price. 4.5 / 5 Design To look at it, you'd think that this was a top-end phone, especially if you can buy some of the interesting color options. 4.5 / 5 Display The Fusion's display is bright, full of pixels and vibrant. 4.5 / 5 Software Moto's spin on stock Android has some neat tools, but many pre-installed apps and some bloating features. 3.5 / 5 Camera The main camera takes decent pictures, but it's still no camera phone. 3.5 / 5 Performance The chipset is fit for purpose, but it's no gaming phone, and the Bluetooth isn't reliable. 3.5 / 5 Battery With a 7,000mAh, you're getting days of lasting power with the Fusion. 4.5 / 5

Чи варто купувати Motorola Edge 70 Fusion?

Купіть, якщо…

часто використовуєте телефон на відкритому повітрі. Завдяки міцному захисту та яскравому екрану Moto кращий за більшість мобільників для використання на відкритому повітрі;

якщо потрібен довговічний акумулятор. Ємність 7000 мАг означає, що не потрібно заряджати його щодня, і користувачі, які використовують його нечасто, зможуть користуватися ним 2-3 дні від однієї зарядки;

якщо важливо, як телефон лежить у руці. Завдяки вигнутим переднім панелям Fusion зручно лежить у руці, набагато краще, ніж звичайний прямокутний смартфон.

Не купуйте, якщо…

важливі часті оновлення програмного забезпечення. Moto — надійний апарат, але оновлення ПЗ він отримуватиме тільки 3 роки;

потрібен бюджетний телефон із камерою. Lytia — чудовий варіант, але відсутність телеоб'єктива і програмних інструментів означає, що у конкурентів камери кращі.

Смартфон Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Найближчі конкуренти Motorola Edge 70 Fusion

Якщо все ж смартфон Motorola Edge 70 Fusion вам припав не до вподоби, Том Бедфорд рекомендує звернути увагу на інші альтернативи і конкурентоспроможні моделі середнього цінового сегмента.

Samsung Galaxy A57

Флагманська альтернатива Samsung на Android коштує трохи дорожче, ніж Fusion. У нього тонкий дизайн, зручне програмне забезпечення і непоганий екран, але ті самі недоліки камери і продуктивності, що й у Moto.

iPhone 17e

Бюджетний iPhone коштує трохи дорожче, ніж Moto, але він дуже швидкий і дає змогу увійти в екосистему iOS. Однак у нього всього одна задня камера, і дисплей не найкращий.

Poco X8 Pro Max

За невелику доплату порівняно з Moto (і меншу, під час частих знижок) цей Android має величезну батарею та більшу продуктивність в іграх, хоча й не вирізняється привабливим зовнішнім виглядом.

