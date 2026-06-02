Android 17 з'явиться на всіх телефонах Samsung із цього списку: названо 65 пристроїв (фото)

Samsung Galaxy оновить свої смартфони до нової версії ОС уже найближчими днями, однак деяким пристроям доведеться почекати кілька місяців. Дізнайтеся, чому...

Після випуску першої бета-версії Android 17, орієнтованої на розробників, у лютому 2026 року, Google готується випустити стабільну версію своєї операційної системи для смартфонів найближчими тижнями. Пристрої Samsung оновляться до 17-ї версії і перейдуть на OneUI 9, пише slashgear.com.

Перш ніж перейти до подробиць, слід уточнити, що Samsung буде поетапно поширювати оновлення до Android 17, йдеться в матеріалі. Не всі гаджети Samsung отримають оновлення в першій хвилі. До пристроїв, які, найімовірніше, отримають оновлення першими, належать новітні апарати серії S, а також складні Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip.

"Якщо у вас є телефон середнього або початкового рівня, придатний для поновлення до Android 17, то оновлення встановляться протягом декількох місяців", — підкреслили автори.

Смартфони Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

Телефони Samsung Galaxy S і Z-серій

Найстаріші пристрої серії S, які підходять для оновлення до Android 17 (One UI 9), — це телефони серії Galaxy S23, випущені у 2023 році. Сюди входять Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra і Samsung Galaxy S23 FE.

До числа пристроїв серії S 2024 року, які планується оновити до Android 17, входять Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra і Samsung Galaxy S24 FE.

Для серії S 2025 року до списку відповідних пристроїв також увійшла додаткова модель — Samsung Galaxy S25 Edge. В іншу частину лінійки Samsung S-серії 2025 року входять Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra і Samsung Galaxy S25 FE.

Новітні флагманські пристрої серії S від Samsung, випущені в 2026 році, також отримають офіційне оновлення до Android 17. У цей список наразі входять Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ і Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6

Поряд із телефонами серії S, складні телефони Samsung, випущені у 2023 році або пізніше, отримають Android 17. Samsung Galaxy Z Fold 5 і Samsung Galaxy Z Flip 5 — найстаріші складні пристрої Samsung, які отримають офіційне оновлення.

Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 і Samsung Galaxy Z Fold Special Edition 2024 року також отримають оновлення, як і лінійка складних телефонів Samsung 2025 року: Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Flip 7 FE.

Випущені на даний момент складні телефони Samsung 2026 року: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 і Galaxy Z TriFold також повинні отримати офіційне оновлення до OneUI 9.0 з Android 17.

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Android Police

Гаджети Samsung середнього та бюджетного цінового сегмента

Пристрої Samsung середнього і початкового рівня зазвичай продаються під марками A- і M-серії. Ці гаджети позиціонуються в широкому ціновому діапазоні нижче від флагманських складних телефонів S-серії та Z-серії.

До числа телефонів серії A від Samsung, яким підтверджено офіційне оновлення до Android 17, входять такі пристрої: Samsung Galaxy A24, Samsung Galaxy A34, Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy A37 і Samsung Galaxy A57.

Смартфон Samsung Galaxy F56 Фото: Samsung

Що стосується лінійки M Series, то пристрої, яким заплановано оновлення до Android 17, включають Samsung Galaxy M15, Samsung Galaxy M35, Samsung Galaxy M55, Samsung Galaxy M07, Samsung Galaxy M16, Samsung Galaxy M36, Samsung Galaxy M56, Samsung Galaxy M17e і Samsung Galaxy M17.

Крім цих пристроїв, Samsung також продає орієнтовану на молодь лінійку в рамках серії F. До числа пристроїв лінійки F, які мають отримати офіційне оновлення до Android 17, входять Samsung Galaxy F06, Samsung Galaxy F07, Samsung Galaxy F15, Samsung Galaxy F16, Samsung Galaxy F17, Samsung Galaxy F34, Samsung Galaxy F35, Samsung Galaxy F36, Samsung Galaxy F54, Samsung Galaxy F55, Samsung Galaxy F56 і Samsung Galaxy F54, Samsung Galaxy F70e.

