Android 17 появится на всех телефонах Samsung из этого списка: названы 65 устройств (фото)
Samsung Galaxy обновит свои смартфоны до новой версии ОС уже в ближайшие дни, однако кое-каким устройствам придется подождать пару месяцев. Узнайте, почему…
После выпуска первой бета-версии Android 17, ориентированной на разработчиков, в феврале 2026 года, Google готовится выпустить стабильную версию своей операционной системы для смартфонов в ближайшие недели. Устройства Samsung обновятся до 17-й версии и перейдут на OneUI 9, пишет slashgear.com.
Прежде чем перейти к подробностям, следует уточнить, что Samsung будет поэтапно распространять обновление до Android 17, говорится в материале. Не все гаджеты Samsung получат обновление в первой волне. К устройствам, которые, скорее всего, получат обновления первыми, относятся новейшие аппараты серии S, а также складные Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.
"Если у вас есть телефон среднего или начального уровня, подходящий для обновления до Android 17, то обновления установятся в течение нескольких месяцев", — подчеркнули авторы.
Телефоны Samsung Galaxy S и Z-серий
Самые старые устройства серии S, подходящие для обновления до Android 17 (One UI 9), — это телефоны серии Galaxy S23, выпущенные в 2023 году. Сюда входят Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra и Samsung Galaxy S23 FE.
В число устройств серии S 2024 года, которые планируется обновить до Android 17, входят Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra и Samsung Galaxy S24 FE.
Для серии S 2025 года в список подходящих устройств также вошла дополнительная модель — Samsung Galaxy S25 Edge. В остальную часть линейки Samsung S-серии 2025 года входят Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra и Samsung Galaxy S25 FE.
Новейшие флагманские устройства серии S от Samsung, выпущенные в 2026 году, также получат официальное обновление до Android 17. В этот список в настоящее время входят Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra.
Наряду с телефонами серии S, складные телефоны Samsung, выпущенные в 2023 году или позже, получат Android 17. Samsung Galaxy Z Fold 5 и Samsung Galaxy Z Flip 5 — самые старые складные устройства Samsung, которые получат официальное обновление.
Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold Special Edition 2024 года также получат обновление, как и линейка складных телефонов Samsung 2025 года: Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE.
Выпущенные на данный момент складные телефоны Samsung 2026 года: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z TriFold также должны получить официальное обновление до OneUI 9.0 с Android 17.
Гаджеты Samsung среднего и бюджетного ценового сегмента
Устройства Samsung среднего и начального уровня обычно продаются под марками A- и M-серии. Эти гаджеты позиционируются в широком ценовом диапазоне ниже флагманских складных телефонов S-серии и Z-серии.
В число телефонов серии A от Samsung, которым подтверждено официальное обновление до Android 17, входят следующие устройства: Samsung Galaxy A24, Samsung Galaxy A34, Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy A37 и Samsung Galaxy A57.
Что касается линейки M Series, то устройства, которым запланировано обновление до Android 17, включают Samsung Galaxy M15, Samsung Galaxy M35, Samsung Galaxy M55, Samsung Galaxy M07, Samsung Galaxy M16, Samsung Galaxy M36, Samsung Galaxy M56, Samsung Galaxy M17e и Samsung Galaxy M17.
Помимо этих устройств, Samsung также продает ориентированную на молодежь линейку в рамках серии F. В число устройств линейки F, которые должны получить официальное обновление до Android 17, входят Samsung Galaxy F06, Samsung Galaxy F07, Samsung Galaxy F15, Samsung Galaxy F16, Samsung Galaxy F17, Samsung Galaxy F34, Samsung Galaxy F35, Samsung Galaxy F36, Samsung Galaxy F54, Samsung Galaxy F55, Samsung Galaxy F56 и Samsung Galaxy F54, Samsung Galaxy F70e.
Ранее мы писали о пяти лучших смартфонах лета 2026. В рейтинг попали телефоны самых разных ценовых категорий — от премиального Samsung Galaxy S26 Ultra до простенького Google Pixel 10a.