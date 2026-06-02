Тор-5 лучших смартфонов лета 2026: достоинства и недостатки Pixel, Samsung, OnePlus (фото)

В рейтинг попали смартфоны самых разных ценовых категорий — от премиального Samsung Galaxy S26 Ultra до простенького Google Pixel 10a.

Если вы собираетесь приобрести новый телефон, стоит подумать, для каких целей он послужит. Возможно, вам нужен стилус для творчества, или, наоборот, — только базовые функции для серфинга по соцсетям и новостным лентам. О том, какой смартфон самый оптимальный за свою цену, пишет издание newsweek.com.

Samsung Galaxy S26 Ultra: лучший в целом

Его 200-мегапиксельная система камер с более широкой диафрагмой f/1.4 устанавливает новый уровень для мобильной ночной фотографии, а впервые на любом телефоне встроенный аппаратный дисплей конфиденциальности позволяет ограничить то, что видят другие — он резко затемняется под любым углом, кроме прямого, и может даже автоматически срабатывать при открытии определенных приложений.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PhoneArena

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает улучшенную производительность NPU, GPU и CPU в целом. Стилус S Pen по-прежнему встроен, а двойная телеобъективная система обеспечивает как 3-кратный, так и 5-кратный оптический зум. Лучший вариант для продвинутых пользователей, которым нужно все.

Недостаток: цена быстро растет при добавлении памяти, а переход от титанового к алюминиевому корпусу вызвал критику со стороны поклонников более индустриального дизайна предыдущего поколения.

Google Pixel 10 Pro: лучшая камера

Благодаря использованию ИИ, телефоны Pixel позволяют легко делать отличные фотографии, не прилагая особых усилий — и в этом вся суть. Программная обработка по-прежнему является эталоном для стабильных результатов съемки в режиме "наведи и снимай" среди Android-смартфонов.

Смартфон Google Pixel 10 Pro

Режим Video Boost в Pixel 10 Pro XL показал лучшие результаты в тестах видеосъемки DXOMARK, получив высший балл в их текущем рейтинге. Лучший выбор для фотографов, которые хотят получать стабильные результаты, не задумываясь об этом.

Недостаток: батарея не обладает лучшей в своем классе продолжительностью работы — обозреватели оценили ее как среднюю и едва приемлемую для целого дня.

OnePlus 15: лучшее соотношение цены и качества

OnePlus 15 работает на том же чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и S26 Ultra, но его цена делает Samsung и Pixel переоцененными. Многие издания назвали его лучшим выбором 2026 года, и он поставляется со скоростью зарядки, вдвое превышающей скорость зарядки Samsung — огромное преимущество в реальных условиях для тех, у кого нет времени ждать.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Лучший вариант для покупателей, которые хотят получить флагманскую производительность без флагманской цены.

Слабое место: частота обновлений программного обеспечения OnePlus по-прежнему не соответствует многолетним гарантиям Samsung или Google, что важно, если вы пользуетесь телефоном долгое время.

Google Pixel 10a: лучший бюджетник

Pixel 10a — самый безопасный выбор в своем ценовом диапазоне. Выпущенный по цене 499 долларов, он предлагает более новый чип Tensor G4 и более быструю зарядку мощностью 30 Вт, сохраняя при этом полную гарантию и предсказуемые долгосрочные обновления программного обеспечения.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Пользователи не получат самые передовых характеристик, но получат систему камер Pixel и годы обновлений ОС за значительно меньшие деньги, чем любой другой телефон в этом списке. Лучший выбор для тех, кому не нужно новейшее оборудование.

Недостаток: система камер не получила аппаратного обновления по сравнению с предыдущим поколением.

CMF Phone 2 Pro: лучший компактный вариант

Ни один суббренд не создал ничего действительно особенного. CMF Phone 2 Pro предлагает модульные аксессуары и дизайн, который выделяется на фоне множества плоских телефонов, конкурирующих за одно и то же место на полке. По доступной цене это выбор для тех, кто хочет индивидуальности наряду со своими характеристиками.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: Wired

Лучший выбор для читателей, которые хотят чего-то необычного, не переплачивая.

Недостаток: экосистема Nothing остается нишевой, а доступность аксессуаров может быть нестабильной в зависимости от места проживания.

