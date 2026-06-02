Тор-5 найкращих смартфонів літа 2026: переваги та недоліки Pixel, Samsung, OnePlus (фото)

До рейтингу потрапили смартфони найрізноманітніших цінових категорій — від преміального Samsung Galaxy S26 Ultra до простенького Google Pixel 10a.

Якщо ви збираєтеся придбати новий телефон, варто подумати, для яких цілей він слугуватиме. Можливо, вам потрібен стилус для творчості, або, навпаки, — лише базові функції для серфінгу соцмережами та новинними стрічками. Про те, який смартфон найоптимальніший за свою ціну, пише видання newsweek.com.

Samsung Galaxy S26 Ultra: найкращий загалом

Його 200-мегапіксельна система камер із ширшою діафрагмою f/1.4 встановлює новий рівень для мобільної нічної фотографії, а вперше на будь-якому телефоні вбудований апаратний дисплей конфіденційності дає змогу обмежити те, що бачать інші, — він різко затемнюється під будь-яким кутом, окрім прямого, і може навіть автоматично спрацьовувати під час відкриття певних застосунків.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PhoneArena

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 забезпечує поліпшену продуктивність NPU, GPU і CPU в цілому. Стилус S Pen, як і раніше, вбудований, а подвійна телеоб'єктивна система забезпечує як 3-кратний, так і 5-кратний оптичний зум. Найкращий варіант для просунутих користувачів, яким потрібно все.

Недолік: ціна швидко зростає при додаванні пам'яті, а перехід від титанового до алюмінієвого корпусу викликав критику з боку прихильників більш індустріального дизайну попереднього покоління.

Google Pixel 10 Pro: найкраща камера

Завдяки використанню ШІ, телефони Pixel дають змогу легко робити чудові фотографії, не докладаючи особливих зусиль — і в цьому вся суть. Програмна обробка, як і раніше, є еталоном для стабільних результатів зйомки в режимі "наведи і знімай" серед Android-смартфонів.

Смартфон Google Pixel 10 Pro

Режим Video Boost у Pixel 10 Pro XL показав найкращі результати в тестах відеозйомки DXOMARK, отримавши найвищий бал у їхньому поточному рейтингу. Найкращий вибір для фотографів, які хочуть отримувати стабільні результати, не замислюючись про це.

Недолік: батарея не володіє найкращою у своєму класі тривалістю роботи — оглядачі оцінили її як середню і ледь прийнятну для цілого дня.

OnePlus 15: найкраще співвідношення ціни та якості

OnePlus 15 працює на тому ж чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5, що і S26 Ultra, але його ціна робить Samsung і Pixel переоціненими. Багато видань назвали його найкращим вибором 2026 року, і він постачається зі швидкістю заряджання, що вдвічі перевищує швидкість заряджання Samsung — величезна перевага в реальних умовах для тих, у кого немає часу чекати.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Найкращий варіант для покупців, які хочуть отримати флагманську продуктивність без флагманської ціни.

Слабке місце: частота оновлень програмного забезпечення OnePlus, як і раніше, не відповідає багаторічним гарантіям Samsung або Google, що важливо, якщо ви користуєтеся телефоном довгий час.

Google Pixel 10a: найкращий бюджетник

Pixel 10a — найбезпечніший вибір у своєму ціновому діапазоні. Випущений за ціною 499 доларів, він пропонує новіший чип Tensor G4 і швидшу зарядку потужністю 30 Вт, зберігаючи водночас повну гарантію і передбачувані довгострокові оновлення програмного забезпечення.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Користувачі не отримають найпередовіших характеристик, але отримають систему камер Pixel і роки оновлень ОС за значно менші гроші, ніж будь-який інший телефон у цьому списку. Найкращий вибір для тих, кому не потрібне новітнє обладнання.

Недолік: система камер не отримала апаратного оновлення порівняно з попереднім поколінням.

CMF Phone 2 Pro: найкращий компактний варіант

Жоден суббренд не створив нічого дійсно особливого. CMF Phone 2 Pro пропонує модульні аксесуари і дизайн, який виділяється на тлі безлічі плоских телефонів, що конкурують за одне й те саме місце на полиці. За доступною ціною це вибір для тих, хто хоче індивідуальності поряд зі своїми характеристиками.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: Wired

Найкращий вибір для читачів, які хочуть чогось незвичайного, не переплачуючи.

Недолік: екосистема Nothing залишається нішевою, а доступність аксесуарів може бути нестабільною залежно від місця проживання.

