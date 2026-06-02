Xiaomi 17 Ultra проти Oppo Find X9 Ultra: який смартфон кращий. Детальний розбір (фото)

Експерт Роберт Тріггс протестував камери смартфонів OPPO Find X9 Ultra і Xiaomi 17 Ultra. Своєю думкою він поділився на сторінках сайту androidauthority.com.

OPPO проти Xiaomi: титани фотографії

Фронтальні камери доволі схожі, і хоча надширококутний сенсор OPPO здається значно більшим, основний сенсор камери Xiaomi — найбільший з-поміж усіх, зауважив фахівець.

Ще одна суттєва відмінність — зум. Обидва флагмани мають великі 200-мегапіксельні сенсори для отримання величезної кількості деталей у середньому діапазоні, але на цьому схожість закінчується. Телеоб'єктив OPPO більший і має фіксовану фокусну відстань 70 мм за 3-кратного збільшення, що дає змогу робити знімки високої роздільної здатності і за 6-кратного збільшення. Для зйомки на більшій відстані використовується ще один 50-мегапіксельний сенсор із фокусною відстанню 230 мм, що дає змогу робити знімки з 10-кратним збільшенням.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

Xiaomi використовує інший підхід, представляючи об'єктив зі змінною фокусною відстанню, який переміщується між 70-100 мм, забезпечуючи 3,2-4,3-кратний оптичний зум. Компроміс полягає в тому, що сенсор трохи менший, а діафрагма вужча, що має призвести до зменшення кількості світла, яке потрапляє на сенсор. Xiaomi також не використовує четверту камеру для зйомки на більшій відстані, замість цього покладаючись на кадрування даних з цього великого сенсора.

Характеристики камер OPPO Find X9 Ultra та Xiaomi 17 Ultra

Camera Oppo Find X9 Ultra Xiaomi 17 Ultra Wide (Main)

200 MP, f/1.5, 1/1.12-inch, 23mm, PDAF, OIS

50 MP, f/1.7, 1/1.0-inch, 23mm PDAF, OIS

Ultrawide

50 MP, f/2.0, 1/1.95-inch, 14mm, PDAF

50 MP, f/2.2, 1/2.78-inch, 14mm PDAF

Zoom 1

200 MP, f/2.2, 1/1.28-inch, 70mm, 3x periscope, PDAF OIS

200 MP, f/2.4-3.0, 1/1.4-inch, 70-100mm, 3.2-4.3x periscope, PDAF, OIS

Zoom 2

50 MP, f/3.5, 1/2.7-inch, 230mm, 10x periscope, PDAF, OIS

-

Selfie

50 MP, f/2.4, 1/2.75-inch, 21mm, AF

50 MP, f/2.2, 1/2.7-inch, 21mm, AF

Зйомка основною камерою

Флагманські смартфони отримали камери на 200 мегапікселів, упаковані в сенсор розміром 1/1,3 дюйма або більше.

Загалом, обидва телефони справляються з кольоропередачею і балансом білого так само добре, як і будь-який інший смартфон, який Роберт коли-небудь тестував (а їх надто багато, щоб перерахувати). Різниця полягає в тому, що колірна технологія Hasselblad від OPPO віддає перевагу трохи теплішим тонам і більшій насиченості кольору, що дуже добре видно на синіх і червоних відтінках першого зображення вище. Налаштування Leica Authentic від Xiaomi більш нейтральне і приглушене. Однак телефон Xiaomi також більше покладається на контраст, з більш глибокими тінями і іноді схильністю до недоекспозиції, зазначив він.

Смартфон OPPO Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Обидва телефони пропонують першокласні можливості HDR, забезпечуючи надійну експозицію в сценах як з яскравими відблисками, так і з темними тінями. Смартфони дуже добре балансують експозицію. Немає явного пересвічування відблисків, а тіні підняті, але не виглядають бляклими. Обидві моделі справляються з цим без помітного шуму в тінях, демонструючи можливості сучасних апаратних і програмних технологій HDR, але є ключові відмінності в їх відображенні.

Ефект HDR у OPPO сильніший, що призводить до глибших кольорів неба і меншої кількості яскравих елементів, згрупованих у верхній частині кривої експозиції. Однак він також робить тіні яскравішими, виставляючи більше деталей, але при цьому знижуючи реалістичний контраст.

Ефект HDR у Xiaomi 17 Ultra не такий сильний, що призводить до більш реалістичного рівня контрасту, який покращує естетику і настрій. Однак налаштування HDR у цього телефону не так сильно пригнічують світлі ділянки, що призводить до трохи яскравішого неба і відблисків, які небезпечно близькі до пересвічування.

Фото, зроблене на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Надширококутна камера

Як і основна камера, надширококутна камера OPPO, як правило, виглядає яскравіше, і цей ефект безумовно посилюється ще більше на надширококутній камері. Хоча камера, як і раніше, намагається уникати пересвічування, знімок на відкритому повітрі, представлений нижче, безсумнівно, трохи яскравіший, ніж у Xiaomi 17 Ultra. У Xiaomi також трохи ширше поле зору, що дає змогу помістити в кадр трохи більше об'єктів. Різниця не величезна, але це, мабуть, саме те, що потрібно, коли основні камери і так досить ширококутні для більшості ситуацій — особливо якщо вдається уникнути значних спотворень.

Як і у випадку з основною камерою, ця різниця в експозиції найпомітніша у більш вимогливих HDR-знімках з великою кількістю світлих і темних областей, таких як знімок лісу вище. Реалізація HDR в OPPO дуже вражає, особливо в поєднанні з великим сенсором. Разом вони забезпечують дуже високу деталізацію та ефективне шумозаглушення в тінях дерев. Можна розрізнити окремі лінії кори, що, безумовно, заслуговує на високі оцінки з наукової точки зору аналізу камери. Однак реалізм і глибокі тіні важливі, а алгоритм OPPO занадто агресивний, позбавляючи динамічні знімки глибини та контрасту.

Незважаючи на ширше поле зору Xiaomi 17 Ultra, його надширококутні знімки виходять більш чіткими, вважає експерт.

Дисплей смартфона Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Величезні телеоб'єктиви

Ширококутні об'єктиви хороші, але справжня родзинка обох цих телефонів — це великі 200-мегапіксельні телеоб'єктиви. Великі сенсори в поєднанні з широкою діафрагмою створюють розкішне природне боке, і хоча більший сенсор OPPO може створювати трохи більшу глибину різкості, обидва пропонують виняткову якість для мобільного 70-мм зуму.

Як і у випадку з основними об'єктивами, OPPO переносить на свій телеоб'єктив більш яскраву експозицію, трохи тепліші тони та більш насичені кольори. Система розпізнавання сцен OPPO масштабує ці поліпшення залежно від сцени, зберігаючи додаткову яскравість для барвистих сцен, як-от клумба з квітами, тоді як будівлі, транспортні засоби, пейзажі та інші сцени залишають із більш приглушеними колірними тонами. Колірний профіль Authentic у Xiaomi 17 Ultra залишається більш стриманим у всіх ситуаціях, і, знову ж таки, ви помітите більшу глибину тіней і тонший HDR. Мої уподобання змінюються залежно від об'єкта зйомки, що лише підтверджує суб'єктивність кольорознавства.

Обидва телефони демонструють дуже високу точність створення ефекту боке завдяки природній глибині та меншій залежності від програмного розмиття.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: trustedreviews.com

OPPO Find X9 Ultra проти Xiaomi 17 Ultra: хто переміг?

"Незважаючи на те, що обидва телефони пропонують першокласну якість зображення, у кожного є свої особливості. З точки зору апаратної частини та гнучкості, OPPO має перевагу, але якщо ви хочете максимальної реалістичності у своїх знімках, легша обробка Xiaomi виявиться кращою", — пише тестувальник.

Хоча обидва телефони прагнуть переосмислити фотографію, я дійшов висновку, що вони в підсумку орієнтуються на дещо різні ринки. Xiaomi 17 Ultra ближче до бездзеркальної камери, пропонуючи гнучку оптику і безпечнішу колірну палітру, яка спонукає експериментувати як до, так і після натискання кнопки спуску затвора. OPPO Find X9 Ultra пропонує аналогічну чудову якість, але його виняткова універсальність, поліпшене опрацювання зображень і вишукане перенесення кольорів наближають його до концепції "натисни і знімай" — натисни кнопку спуску затвора, і знімок готовий.

Можливо, це звучить як відмовка, але мені подобаються обидві конфігурації камер, підсумував Роберт Тріггс.