Xiaomi 17 Ultra против Oppo Find X9 Ultra: какой из смартфонов фотографирует лучше (фото)

Эксперт Роберт Триггс протестировал камеры смартфонов OPPO Find X9 Ultra и Xiaomi 17 Ultra. Своим мнением он поделился на страницах сайта androidauthority.com.

OPPO против Xiaomi: титаны фотографии

Фронтальные камеры довольно похожи, и хотя сверхширокоугольный сенсор OPPO кажется значительно больше, основной сенсор камеры Xiaomi — самый большой из всех, заметил специалист.

Еще одно существенное различие — зум. Оба флагмана имеют большие 200-мегапиксельные сенсоры для получения огромного количества деталей в среднем диапазоне, но на этом сходство заканчивается. Телеобъектив OPPO больше и имеет фиксированное фокусное расстояние 70 мм при 3-кратном увеличении, что позволяет делать снимки высокого разрешения и при 6-кратном увеличении. Для съемки на большем расстоянии используется еще один 50-мегапиксельный сенсор с фокусным расстоянием 230 мм, позволяющий делать снимки с 10-кратным увеличением.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

Xiaomi использует другой подход, представляя объектив с переменным фокусным расстоянием, который перемещается между 70-100 мм, обеспечивая 3,2-4,3-кратный оптический зум. Компромисс заключается в том, что сенсор немного меньше, а диафрагма уже, что должно привести к уменьшению количества света, попадающего на сенсор. Xiaomi также не использует четвертую камеру для съемки на большем расстоянии, вместо этого полагаясь на кадрирование данных с этого большого сенсора.

Характеристики камер OPPO Find X9 Ultra и Xiaomi 17 Ultra

Camera Oppo Find X9 Ultra Xiaomi 17 Ultra Wide (Main)

200 MP, f/1.5, 1/1.12-inch, 23mm, PDAF, OIS

50 MP, f/1.7, 1/1.0-inch, 23mm PDAF, OIS

Ultrawide

50 MP, f/2.0, 1/1.95-inch, 14mm, PDAF

50 MP, f/2.2, 1/2.78-inch, 14mm PDAF

Zoom 1

200 MP, f/2.2, 1/1.28-inch, 70mm, 3x periscope, PDAF OIS

200 MP, f/2.4-3.0, 1/1.4-inch, 70-100mm, 3.2-4.3x periscope, PDAF, OIS

Zoom 2

50 MP, f/3.5, 1/2.7-inch, 230mm, 10x periscope, PDAF, OIS

-

Selfie

50 MP, f/2.4, 1/2.75-inch, 21mm, AF

50 MP, f/2.2, 1/2.7-inch, 21mm, AF

Съемка основной камерой

Флагманские смартфоны получили камеры на 200 мегапикселей, упакованные в сенсор размером 1/1,3 дюйма или больше.

В целом, оба телефона справляются с цветопередачей и балансом белого так же хорошо, как и любой другой смартфон, который Роберт когда-либо тестировал (а их слишком много, чтобы перечислить). Разница заключается в том, что цветовая технология Hasselblad от OPPO отдает предпочтение немного более теплым тонам и большей насыщенности цвета, что очень хорошо видно на синих и красных оттенках первого изображения выше. Настройка Leica Authentic от Xiaomi более нейтральна и приглушена. Однако телефон Xiaomi также больше полагается на контраст, с более глубокими тенями и иногда склонностью к недоэкспозиции, отметил он.

Смартфон OPPO Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Оба телефона предлагают первоклассные возможности HDR, обеспечивая надежную экспозицию в сценах как с яркими бликами, так и с темными тенями. Смартфоны очень хорошо балансируют экспозицию. Нет явного пересвечивания бликов, а тени приподняты, но не выглядят блеклыми. Обе модели справляются с этим без заметного шума в тенях, демонстрируя возможности современных аппаратных и программных технологий HDR, но есть ключевые различия в их отображении.

Эффект HDR у OPPO сильнее, что приводит к более глубоким цветам неба и меньшему количеству ярких элементов, сгруппированных в верхней части кривой экспозиции. Однако он также делает тени ярче, выставляя больше деталей, но при этом снижая реалистичный контраст.

Эффект HDR у Xiaomi 17 Ultra не такой сильный, что приводит к более реалистичному уровню контраста, который улучшает эстетику и настроение. Однако настройки HDR у этого телефона не так сильно подавляют светлые участки, что приводит к немного более яркому небу и бликам, которые опасно близки к пересвечиванию.

Фото, сделанное на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Сверхширокоугольная камера

Как и основная камера, сверхширокоугольная камера OPPO, как правило, выглядит ярче, и этот эффект определенно усиливается еще больше на сверхширокоугольной камере. Хотя камера по-прежнему старается избегать пересвечивания, снимок на открытом воздухе, представленный ниже, несомненно, немного ярче, чем у Xiaomi 17 Ultra. У Xiaomi также немного более широкое поле зрения, позволяющее поместить в кадр немного больше объектов. Разница не огромная, но это, пожалуй, именно то, что нужно, когда основные камеры и так достаточно широкоугольные для большинства ситуаций — особенно если удается избежать значительных искажений.

Как и в случае с основной камерой, эта разница в экспозиции наиболее заметна в более требовательных HDR-снимках с большим количеством светлых и темных областей, таких как снимок леса выше. Реализация HDR в OPPO очень впечатляет, особенно в сочетании с большим сенсором. Вместе они обеспечивают очень высокую детализацию и эффективное шумоподавление в тенях деревьев. Можно различить отдельные линии коры, что, безусловно, заслуживает высоких оценок с научной точки зрения анализа камеры. Однако реализм и глубокие тени важны, а алгоритм OPPO слишком агрессивен, лишая динамичные снимки глубины и контраста.

Несмотря на более широкое поле зрения Xiaomi 17 Ultra, его сверхширокоугольные снимки получаются более четкими, считает эксперт.

Дисплей смартфона Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Огромные телеобъективы

Широкоугольные объективы хороши, но настоящая изюминка обоих этих телефонов — это большие 200-мегапиксельные телеобъективы. Большие сенсоры в сочетании с широкой диафрагмой создают роскошное естественное боке, и хотя больший сенсор OPPO может создавать немного большую глубину резкости, оба предлагают исключительное качество для мобильного 70-мм зума.

Как и в случае с основными объективами, OPPO переносит на свой телеобъектив более яркую экспозицию, немного более теплые тона и более насыщенные цвета. Система распознавания сцен OPPO масштабирует эти улучшения в зависимости от сцены, сохраняя дополнительную яркость для красочных сцен, таких как клумба с цветами, в то время как здания, транспортные средства, пейзажи и другие сцены оставляют с более приглушенными цветовыми тонами. Цветовой профиль Authentic в Xiaomi 17 Ultra остается более сдержанным во всех ситуациях, и, опять же, вы заметите большую глубину теней и более тонкий HDR. Мои предпочтения меняются в зависимости от объекта съемки, что лишь подтверждает субъективность цветоведения.

Оба телефона демонстрируют очень высокую точность создания эффекта боке благодаря естественной глубине и меньшей зависимости от программного размытия.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: trustedreviews.com

OPPO Find X9 Ultra против Xiaomi 17 Ultra: кто победил?

"Несмотря на то, что оба телефона предлагают первоклассное качество изображения, у каждого есть свои особенности. С точки зрения аппаратной части и гибкости, OPPO имеет преимущество, но если вы хотите максимальной реалистичности в своих снимках, более легкая обработка Xiaomi окажется лучше", — пишет тестировщик.

Хотя оба телефона стремятся переосмыслить фотографию, я пришел к выводу, что они в итоге ориентируются на несколько разные рынки. Xiaomi 17 Ultra ближе к беззеркальной камере, предлагая гибкую оптику и более безопасную цветовую палитру, которая побуждает экспериментировать как до, так и после нажатия кнопки спуска затвора. OPPO Find X9 Ultra предлагает аналогичное превосходное качество, но его исключительная универсальность, улучшенная обработка изображений и изысканная цветопередача приближают его к концепции "нажми и снимай" — нажми кнопку спуска затвора, и снимок готов.

Возможно, это звучит как отговорка, но мне нравятся обе конфигурации камер, заключил Роберт Триггс.