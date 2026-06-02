Этот бюджетник переплюнул iPhone и Samsung Galaxy: что известно о Motorola Edge 70 Fusion
Тестировщик Том Бедфорд пользовался Motorola Edge 70 Fusion месяц и пришел ко мнению, что iPhone 17e или Samsung Galaxy A57 не могут сравниться с ним по соотношению цены и качества.
Motorola Edge 70 Fusion во многом ощущается как премиальный телефон: у него изысканный дизайн, привлекательный дисплей, большая батарея и удобные функции контроля состояния батареи во время зарядки. Некоторые недостатки указывают на то, что это бюджетник, но он все равно превосходит конкурентов в аналогичной ценовой категории, считает эксперт techradar.com Том Бедфорд.
Обзор Motorola Edge 70 Fusion
Плюсы
- Красивый экран
- Премиальный дизайн
- Емкая, долговечная батарея
Минусы
- Проблемы с Bluetooth
- Некоторые проблемы с программным обеспечением
- Всего 3 года обновлений
Дисплей заслуживает похвалы, по мнению Тома. Он предлагает больше цветов и более высокий уровень яркости, чем можно ожидать за эту цену. Батарея также превосходит большинство конкурентов: емкость 7000 мАч обеспечивает 2 и более дней работы, заметил эксперт.
Также ему понравился и дизайн смартфона. Текстурированная задняя панель, закругленные края и бронзовая отделка выделяют этот телефон среди конкурентов, пишет он.
Тем не менее, есть и некоторые недостатки. В программном обеспечении были некоторые раздражающие странности — например, функция поиска приложений была заменена медленным инструментом искусственного интеллекта, которому требуется целая вечность, чтобы найти нужное приложение.
"Bluetooth-соединение было подвержено обрывам, часто прерывая воспроизведение музыки. Кроме того, программная поддержка гарантирована только на три года, что уступает некоторым конкурентам", — подчеркнул тестировщик.
Однако он считает, что с учетом стремительного роста цен на технику в 2026 году, бюджетный телефон никогда не был таким привлекательным — и Motorola Edge 70 Fusion является хорошим выбором в среднем ценовом сегменте.
"Этот смартфон даже лучше, чем Samsung Galaxy A57 и iPhone 17e", — заключил Бедфорд.
Работа батареи
Motorola оснастила Fusion батареей приличной емкости: 7000 мАч (хотя, похоже, в некоторых регионах она составляет всего 5200 мАч, поэтому обязательно уточните этот момент, — прим. ред.).
Такой модуль гарантирует, что мне удавалось надежно работать два дня от одной зарядки. В дни с меньшей интенсивностью использования я расходовал всего около 30% заряда батареи.
При мощности 68 Вт телефон заряжается быстро, но не настолько быстро, чтобы перегреться. С совместимым зарядным устройством зарядка от нуля до полной зарядки занимает около часа. Однако такое зарядное устройство — Motorola TurboPower 68W Charger — не входит в комплект поставки.
Соотношение цены и качества
Невозможно говорить о соотношении цены и качества Motorola Edge 70 Fusion, не признавая, что технологии значительно подорожали в 2026 году — вы просто не получаете того же уровня отдачи за свои деньги, что и раньше с телефонами Motorola.
Тем не менее, по сравнению с сегодняшними конкурентами, Edge 70 Fusion по-прежнему предлагает исключительную ценность. Это один из немногих действительно доступных телефонов, который в нескольких ключевых областях ощущается как премиальный.
Его дизайн, дисплей и время автономной работы превосходят свою ценовую категорию. Камеры, производительность и программное обеспечение могут демонстрировать средние результаты, но в целом это все еще отличный продукт. Телефоны, обеспечивающие аналогичный опыт, обычно стоят значительно дороже.
Attributes
Notes
Rating
Value
In an expensive year, you're getting a reliable phone at a low price.
4.5 / 5
Design
To look at it, you'd think that this was a top-end phone, especially if you can buy some of the interesting color options.
4.5 / 5
Display
The Fusion's display is bright, full of pixels and vibrant.
4.5 / 5
Software
Moto's spin on stock Android has some neat tools, but many pre-installed apps and some bloating features.
3.5 / 5
Camera
The main camera takes decent pictures, but it's still no camera phone.
3.5 / 5
Performance
The chipset is fit for purpose, but it's no gaming phone, and the Bluetooth isn't reliable.
3.5 / 5
Battery
With a 7,000mAh, you're getting days of lasting power with the Fusion.
4.5 / 5
Стоит ли покупать Motorola Edge 70 Fusion?
Купите, если…
- часто используете телефон на открытом воздухе. Благодаря прочной защите и яркому экрану Moto лучше большинства мобильников для использования на открытом воздухе;
- если нужен долговечный аккумулятор. Емкость 7000 мАч означает, что не нужно заряжать его ежедневно, и пользователи, которые используют его нечасто, смогут пользоваться им 2-3 дня от одной зарядки;
- если важно, как телефон лежит в руке. Благодаря изогнутым передним панелям Fusion удобно лежит в руке, гораздо лучше, чем обычный прямоугольный смартфон.
Не покупайте, если…
- важны частые обновления программного обеспечения. Moto — надежный аппарат, но обновления ПО он будет получать только 3 года;
- нужен бюджетный телефон с камерой. Lytia — отличный вариант, но отсутствие телеобъектива и программных инструментов означает, что у конкурентов камеры лучше.
Ближайшие конкуренты Motorola Edge 70 Fusion
Если все же смартфон Motorola Edge 70 Fusion вам пришелся не по нраву, Том Бедфорд рекомендует обратить внимание на другие альтернативы и конкурентоспособные модели среднего ценового сегмента.
Samsung Galaxy A57
Флагманская альтернатива Samsung на Android стоит немного дороже, чем Fusion. У него тонкий дизайн, удобное программное обеспечение и неплохой экран, но те же недостатки камеры и производительности, что и у Moto.
iPhone 17e
Бюджетный iPhone стоит немного дороже, чем Moto, но он очень быстрый и позволяет войти в экосистему iOS. Однако у него всего одна задняя камера, и дисплей не самый лучший.
Poco X8 Pro Max
За небольшую доплату по сравнению с Moto (и меньше, во время частых скидок) этот Android имеет огромную батарею и большую производительность в играх, хотя и не отличается привлекательным внешним видом.
