Этот бюджетник переплюнул iPhone и Samsung Galaxy: что известно о Motorola Edge 70 Fusion

Тестировщик Том Бедфорд пользовался Motorola Edge 70 Fusion месяц и пришел ко мнению, что iPhone 17e или Samsung Galaxy A57 не могут сравниться с ним по соотношению цены и качества.

Motorola Edge 70 Fusion во многом ощущается как премиальный телефон: у него изысканный дизайн, привлекательный дисплей, большая батарея и удобные функции контроля состояния батареи во время зарядки. Некоторые недостатки указывают на то, что это бюджетник, но он все равно превосходит конкурентов в аналогичной ценовой категории, считает эксперт techradar.com Том Бедфорд.

Обзор Motorola Edge 70 Fusion

Плюсы

Красивый экран

Премиальный дизайн

Емкая, долговечная батарея

Минусы

Проблемы с Bluetooth

Некоторые проблемы с программным обеспечением

Всего 3 года обновлений

Смартфоны Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Дисплей заслуживает похвалы, по мнению Тома. Он предлагает больше цветов и более высокий уровень яркости, чем можно ожидать за эту цену. Батарея также превосходит большинство конкурентов: емкость 7000 мАч обеспечивает 2 и более дней работы, заметил эксперт.

Также ему понравился и дизайн смартфона. Текстурированная задняя панель, закругленные края и бронзовая отделка выделяют этот телефон среди конкурентов, пишет он.

Тем не менее, есть и некоторые недостатки. В программном обеспечении были некоторые раздражающие странности — например, функция поиска приложений была заменена медленным инструментом искусственного интеллекта, которому требуется целая вечность, чтобы найти нужное приложение.

"Bluetooth-соединение было подвержено обрывам, часто прерывая воспроизведение музыки. Кроме того, программная поддержка гарантирована только на три года, что уступает некоторым конкурентам", — подчеркнул тестировщик.

Однако он считает, что с учетом стремительного роста цен на технику в 2026 году, бюджетный телефон никогда не был таким привлекательным — и Motorola Edge 70 Fusion является хорошим выбором в среднем ценовом сегменте.

"Этот смартфон даже лучше, чем Samsung Galaxy A57 и iPhone 17e", — заключил Бедфорд.

Смартфоны Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Работа батареи

Motorola оснастила Fusion батареей приличной емкости: 7000 мАч (хотя, похоже, в некоторых регионах она составляет всего 5200 мАч, поэтому обязательно уточните этот момент, — прим. ред.).

Такой модуль гарантирует, что мне удавалось надежно работать два дня от одной зарядки. В дни с меньшей интенсивностью использования я расходовал всего около 30% заряда батареи.

При мощности 68 Вт телефон заряжается быстро, но не настолько быстро, чтобы перегреться. С совместимым зарядным устройством зарядка от нуля до полной зарядки занимает около часа. Однако такое зарядное устройство — Motorola TurboPower 68W Charger — не входит в комплект поставки.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Соотношение цены и качества

Невозможно говорить о соотношении цены и качества Motorola Edge 70 Fusion, не признавая, что технологии значительно подорожали в 2026 году — вы просто не получаете того же уровня отдачи за свои деньги, что и раньше с телефонами Motorola.

Тем не менее, по сравнению с сегодняшними конкурентами, Edge 70 Fusion по-прежнему предлагает исключительную ценность. Это один из немногих действительно доступных телефонов, который в нескольких ключевых областях ощущается как премиальный.

Его дизайн, дисплей и время автономной работы превосходят свою ценовую категорию. Камеры, производительность и программное обеспечение могут демонстрировать средние результаты, но в целом это все еще отличный продукт. Телефоны, обеспечивающие аналогичный опыт, обычно стоят значительно дороже.

Motorola Edge 70 Fusion scorecard Attributes Notes Rating Value In an expensive year, you're getting a reliable phone at a low price. 4.5 / 5 Design To look at it, you'd think that this was a top-end phone, especially if you can buy some of the interesting color options. 4.5 / 5 Display The Fusion's display is bright, full of pixels and vibrant. 4.5 / 5 Software Moto's spin on stock Android has some neat tools, but many pre-installed apps and some bloating features. 3.5 / 5 Camera The main camera takes decent pictures, but it's still no camera phone. 3.5 / 5 Performance The chipset is fit for purpose, but it's no gaming phone, and the Bluetooth isn't reliable. 3.5 / 5 Battery With a 7,000mAh, you're getting days of lasting power with the Fusion. 4.5 / 5

Стоит ли покупать Motorola Edge 70 Fusion?

Купите, если…

часто используете телефон на открытом воздухе. Благодаря прочной защите и яркому экрану Moto лучше большинства мобильников для использования на открытом воздухе;

если нужен долговечный аккумулятор. Емкость 7000 мАч означает, что не нужно заряжать его ежедневно, и пользователи, которые используют его нечасто, смогут пользоваться им 2-3 дня от одной зарядки;

если важно, как телефон лежит в руке. Благодаря изогнутым передним панелям Fusion удобно лежит в руке, гораздо лучше, чем обычный прямоугольный смартфон.

Не покупайте, если…

важны частые обновления программного обеспечения. Moto — надежный аппарат, но обновления ПО он будет получать только 3 года;

нужен бюджетный телефон с камерой. Lytia — отличный вариант, но отсутствие телеобъектива и программных инструментов означает, что у конкурентов камеры лучше.

Смартфон Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Ближайшие конкуренты Motorola Edge 70 Fusion

Если все же смартфон Motorola Edge 70 Fusion вам пришелся не по нраву, Том Бедфорд рекомендует обратить внимание на другие альтернативы и конкурентоспособные модели среднего ценового сегмента.

Samsung Galaxy A57

Флагманская альтернатива Samsung на Android стоит немного дороже, чем Fusion. У него тонкий дизайн, удобное программное обеспечение и неплохой экран, но те же недостатки камеры и производительности, что и у Moto.

iPhone 17e

Бюджетный iPhone стоит немного дороже, чем Moto, но он очень быстрый и позволяет войти в экосистему iOS. Однако у него всего одна задняя камера, и дисплей не самый лучший.

Poco X8 Pro Max

За небольшую доплату по сравнению с Moto (и меньше, во время частых скидок) этот Android имеет огромную батарею и большую производительность в играх, хотя и не отличается привлекательным внешним видом.

