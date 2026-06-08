Не варто купувати новий телевізор: 10 способів поліпшити зображення на старому екрані

Не обов'язково купувати нову ТВ-панель. Можливо, що ви неправильно використовуєте ваш старий телевізор — варто лише скоригувати налаштування.

Можна значно заощадити на покупці ТВ-екрану, якщо грамотно підійти до використання наявного телевізора, впевнений експерт Slashgear Сумук Рао.

Виберіть правильний HDMI-порт

Більшість нових телевізорів оснащені кількома HDMI-портами. Зазвичай їх два або більше для під'єднання різних периферійних пристроїв, таких як Blu-ray-плеєри, пристрої для потокової передачі та ігрові консолі. Оскільки портів кілька, можна подумати, що використання будь-якого з них забезпечить однакову якість зображення. Однак це не завжди так. HDMI-порти часто бувають різних типів і підтримують різну роздільну здатність і частоту кадрів, тому вкрай важливо використовувати той, який підходить для конкретного типу пристрою. В іншому разі це може призвести до поганої якості відео.

Відео дня

Наприклад, під час ігор рекомендується під'єднувати консоль до HDMI-порту, що підтримує стандарт HDMI 2.1, щоб отримати максимальну частоту кадрів і роздільну здатність. Якщо не відображається контент із частотою кадрів вище 60 кадрів за секунду, підійде і HDMI 2.0. "Знайдіть технічні характеристики портів у посібнику користувача і підключайте зовнішні пристрої відповідним чином", — радить фахівець.

Більшість нових телевізорів оснащені кількома HDMI-портами Фото: Скриншот

Використовуйте високоякісний HDMI-кабель

HDMI-кабелі теж бувають різних типів. Якщо використовується Blu-ray диск, але HDMI-кабель, що з'єднує пристрій з телевізором, підтримує тільки стандарт HDMI 1.0, роздільна здатність відео не підтримуватиметься належним чином, що призведе до погіршення якості зображення. Те саме стосується і ігрових консолей: використання дешевого HDMI-кабелю не дасть змоги грати з високою частотою кадрів.

Потрібно вибрати відповідний HDMI-кабель для телевізора залежно від сценарію використання. "Кабель HDMI 2.1 забезпечить найкращу якість зображення і частоту кадрів, а також буде актуальним у майбутньому, тому варто трохи витратитися на нього", — рекомендує автор.

Телевізор потрібно налаштовувати "під контент"

Налаштування режимів зображення залежно від типу контенту

Кожен телевізор постачається з кількома профілями зображення, які можна використовувати залежно від типу контенту, що переглядається. Наприклад, під час перегляду фільму використання режиму або профілю "Кіно" іноді дає змогу відтворити природні кольори, яскравість і контрастність саме так, як задумав виробник. На інших телевізорах режим "Кіно" може також додати додаткові баси або ефекти об'ємного звуку, щоб зробити перегляд більш захоплюючим. Існують аналогічні профілі зображення для спорту, ігор, звичайного перегляду тощо. "Варто перемикатися між різними профілями зображення, щоб знайти той, який відповідає вимогам глядача", — підкреслив фахівець.

Більшість телевізорів пропонують користувацькі повзунки для різних параметрів зображення Фото: unsplash.com

Налаштування дисплея вручну

Профілі зображення — це наче стандартні фільтри, які можна знайти в камері або галереї телефона. Вони дають змогу певною мірою змінити якість зображення за допомогою попередньо встановлених значень, але це не обов'язково забезпечує індивідуальне налаштування. Більшість телевізорів пропонують користувацькі повзунки для різних параметрів зображення.

Можна змінити яскравість, контрастність, насиченість, відтінок, колірну температуру тощо зображення на екрані; створювати користувацькі профілі за допомогою повзунків. "Наприклад, комусь може знадобитися більш висока контрастність під час перегляду фільмів, але більш низька насиченість під час перегляду футбольного матчу", — йдеться в матеріалі.

Згладжування руху краще вимкнути Фото: LG Display

Вимкнення згладжування руху

Більшість нових смарт-телевізорів оснащені функцією згладжування руху — програмним алгоритмом, що використовує інтерполяцію кадрів для додавання додаткових кадрів між наявними, щоб контент мав більш плавний вигляд. Наприклад, якщо спортивна трансляція знімається зі швидкістю 30 кадрів на секунду, функція додає один додатковий "підроблений" кадр між кожним реальним, щоб довести контент до 60 кадрів на секунду.

Експерт рекомендує вимкнути згладжування руху. Залежно від марки телевізора, налаштування може мати такі назви: MEMC, Auto Motion Plus, Action Smoothing, Motion Enhancement тощо.

Використовуйте світлодіодні стрічки за телевізором Фото: Samsung

Використовуйте світлодіодні стрічки за телевізором

Світлодіодні стрічки створюють так зване підсвічування фону, яке побічно робить перегляд телевізора приємнішим. Це особливо актуально, якщо дивитися фільми в темряві. Підсвічування фону зменшує контраст між яскравими сценами і темною кімнатою, що також знижує навантаження на очі під час тривалого перегляду. Завдяки цьому ефекту можна відчути додаткову глибину зображення, а також вищий рівень контрастності. Це також створює приємну атмосферу, забезпечуючи відчуття кінотеатру вдома. Примітно, що деякі світлодіодні світильники також оснащені мікрофонами або камерами, які реагують на контент для ще кращої якості зображення.

Телевізор краще дивитися в затемненій кімнаті Фото: theverge.com

Приберіть джерела світла перед телевізором

Оскільки більшість телевізорів мають відбивні панелі, розміщення яскравих джерел світла перед ними може погіршити якість контенту. Це особливо актуально, якщо екран розташований під кутом. Велика кількість джерел світла дадуть занадто багато відображень, і зображення стане бляклим.

Телевізор повинен знаходитися на оптимальній відстані для перегляду Фото: Скриншот

Розмістіть телевізор на оптимальній відстані для перегляду

Крім правильного положення і кута огляду, щоб уникнути відблисків, вкрай важливо також розмістити телевізор на правильній відстані від дивана або ліжка, щоб забезпечити приємні враження від перегляду. Хоча немає єдиного правила від виробників, що вказує, на якій відстані слід розміщувати ТВ-панель, існують рекомендації. Наприклад, 55-дюймовий телевізор в ідеалі слід розміщувати на відстані 1,6 м для найкращого перегляду фільмів.

Це виключає елементи на задньому плані, забезпечуючи більш захопливий перегляд. Крім того, це забезпечує гарний баланс між переглядом усього кадру і відсутністю необхідності жмуритися, щоб прочитати субтитри або інші дрібні елементи на екрані.

Високий динамічний діапазон (HDR) значно покращує якість зображення Фото: Sony

Увімкніть HDR для підтримуваного контенту

Високий динамічний діапазон (HDR) значно покращує якість зображення, особливо під час перегляду фільмів або телепередач з дуже темними або світлими сценами. У разі ввімкненого HDR світлі ділянки посилюються, а тіні стають темнішими, що істотно підвищує контрастність. Якщо пристрій підтримує HDR, і контент, який ви переглядаєте, також доступний у HDR, рекомендується увімкнути його в меню налаштувань телевізора та в додатку для потокового мовлення. Іноді потоковий сервіс може пропонувати контент HDR тільки в рамках певних тарифних планів.

Пристрій Apple TV для потокового передавання відео Фото: pocket-lint.com

Використовуйте якісний пристрій для потокового передавання

Більшість сучасних смарт-телевізорів оснащені вбудованим призначеним для користувача інтерфейсом, що дає змогу підключатися до інтернету, транслювати контент, встановлювати додатки, грати в ігри тощо. Однак деякі з них доволі примітивні та гальмують, тож краще купити стримінговий стік. На ринку так багато варіантів, що можна заплутатися. А дешеві варіанти не забезпечать якість зображення. "Наприклад, якщо у вас 65-дюймовий OLED-телевізор із роздільною здатністю 4K, і ви купуєте пристрій для потокового передавання з роздільною здатністю 1080p, ви ніколи не отримаєте хорошу картинку. Слід обрати стримінговий стік 4K з підтримкою HDR, якщо ТВ-панель має таку функцію, оскільки це не обмежить контент нижчою роздільною здатністю", — попереджає фахівець. "Apple TV 4K, Google TV Streamer 4K і Amazon Fire TV Cube є чудовими варіантами".

Раніше писали, чому не варто купувати OLED-телевізори. Експерт Макс Міллер наводить 5 аргументів на користь РК-панелей, порівнюючи їх із модними, проте не надто якісними, OLED-дисплеями.