10 смартфонов, которые отлично держат заряд батареи: обошли Samsung и iPhone (фото)

На первом месте оказался смартфон Poco X8 Pro Maх, оснащенный аккумулятором на 8500 мАч. Он продержался во время тестирования рекордный 41 ч 26 мин.

Специалисты бенчмарка Nano Review протестировали смартфоны, чтобы определить их время автономной работы. Узнайте, какие телефоны работают дольше всех.

На первом месте оказался смартфон Poco X8 Pro Maх, оснащенный аккумулятором емкостью 8500 мАч. Он продержался во время тестирования 41 ч 26 мин. В режиме веб-серфинга модель проработала 18 ч 13 мин., в режиме просмотра видео телефон функционировал в течение 30 ч, а в режиме ожидания — 157 ч.

Второе место — за iQOO 15. этот телефон с 6,85-дюймовым экраном имеет батарею на 7000 мАч. Ее хватило на 39 ч 26 мин. Далее показатели следующие: режим серфинга в интернете — 18 ч 52 мин., просмотр видео — 27 ч 27 мин., режим ожидания — 147 ч.

Відео дня

Смартфон OnePlus 15 на третьем месте рейтинга Фото: Wired

Тройку лидеров замыкает OnePlus 15 с аккумулятором, емкость которого достигает 7300 мАч. Одного заряда хватает на 39 ч 14 мин. В режиме ожидания аппарат держит заряд на протяжение 139 ч. В режиме просмотра видео батареи хватает на 28 ч 44 мин, а в режиме серфинга по соцсетям — на 18 ч 32 мин.

Четвертую ступень занимает OnePlus 15R с батареей на 7400 мАч. Общий рейтинг автономности: 38 ч 56 мин., веб-серфинг: 16 ч 57 мин., просмотр видео: 27 ч 30 мин., режим ожидания: 157 ч.

Пятая позиция досталась телефону Vivo V70 FE, емкость батареи которого составляет 7000 мАч. Общий рейтинг автономности: 38 ч. 07 мин., веб-серфинг: 16 ч 16 мин., воспроизведение видео: 25 ч. 13 мин., режим ожидания: 166 ч.

Шестая — за Realme GT 8 Pro с аккумулятором на 7000 мАч. Тесты показали, что общий рейтинг автономности достигает 37 ч 13 мин., веб-серфинг: 16 ч 17 мин., видео: 24 ч 49 мин., режим ожидания: 157 ч.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra на седьмом месте рейтинга Фото: androidpolice.com

Седьмое место занял смартфон Oppo Find X9 Ultra, аккумулятор которого имеет заявленную емкость 7050 мАч. Его общий рейтинг автономности составляет 37 ч, режим веб-серфинга: 16 ч 45 мин., беспрерывное воспроизведение видео: 26 ч 15 мин., режим ожидания: 144 ч.

Восьмая ступень рейтинга принадлежит телефону Xiaomi 17T Pro с батареей емкостью 7000 мАч. Тесты определили общий рейтинг автономности в 36 ч 42 мин., веб-серфинг: 18 ч 30 мин., просмотр видео: 24 ч 44 мин., режим ожидания: 131 ч.

На девятой ступени находится Xiaomi 17 Pro Max с аккумулятором на 7500 мАч и такими показателями: общая автономность — 36 ч 26 мин., интернет-серфинг — 16 ч 28 мин., видео — 25 ч 18 мин., режим ожидания — 143 ч.

Замыкает десятку лидеров модель Oppo Find X9 Pro с батареей на 7500 мАч, которая дала возможность продержаться 35 ч 19 мин. В остальном, телефон проработал в режиме интернет-серфинга 19 ч 04 мин., непрерывной демонстрации видео 25 ч, в режиме ожидания 107 ч.

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