Названы смартфоны с самыми лучшими чипами по разумным ценам: топ-7 вариантов (фото)

Эксперты рекомендуют телефоны с чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro, Dimensity 8400, Exynos 2600, Tensor G5, Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition.

Разрыв между показателями производительности чипов смартфонов в 2026 году просто абсурден, считают эксперты-тестировщики gsmarena.com. Самый быстрый чип, который они тестировали, примерно в 15 раз мощнее самого медленного, который до сих пор встречается в современных моделях. И тем не менее, оба чипсета смогли запустить одни и те же приложения, игры и операционные системы.

Конечно, чистая производительность — это еще не все. Оптимизация программного обеспечения, управление температурным режимом, скорость хранения и поведение приложений — все это играет огромную роль в том, насколько быстрым на самом деле работает телефон, отмечают специалисты. "Но когда дело доходит до ресурсоемких рабочих нагрузок, грубую вычислительную мощность по-прежнему ничто не заменит", — подчеркивают они.

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Что показали тесты чипов смартфонов

Тестирование было сосредоточено исключительно на производительности чипсетов. Варианты тестирования были выбраны следующие: одноядерный GeekBench, многоядерный GeekBench и 3DMark Wild Life Extreme. "Никаких сравнений обработки камер, никаких заявлений об искусственном интеллекте, никаких функций подключения и никаких маркетинговых обещаний производителей — только производительность процессора и графического процессора на 70-ти чипах смартфонов за последние 2,5 года", — пояснили авторы исследования.

Использовались средние оценки при тестировании нескольких устройств с одним и тем же чипсетом. Данные приведены по состоянию на июнь 2026 года.

Производительность чипов смартфонов: таблица Фото: gsmarena.com

Пять-шесть лет назад одна компания обычно доминировала над целым поколением. Теперь Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500, Exynos 2600 и Apple A19 Pro фактически занимают один и тот же уровень производительности сверхвысокого класса. Различия есть, но они не столь очевидны. Реальный раскол рынка сейчас происходит между флагманами и всеми остальными моделями, а не между самими флагманами.

Apple A19 Pro по-прежнему остается королем одноядерных процессоров, даже против последних монстров Qualcomm. Одноядерная производительность невероятно важна для взаимодействия с пользовательским интерфейсом, поэтому компания явно отдает приоритет быстродействию и максимальной производительности больше всего остального.

Доминирование Qualcomm все больше зависит от графических процессоров. Сила заключается в обеспечении наиболее сбалансированной производительности процессора и графики по сравнению со всеми остальными. Разогнанная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 лидирует как в диаграмме многоядерных процессоров, так и в диаграмме графического процессора, но в графическом тесте ее преимущество больше.

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 Фото: qualcomm

MediaTek незаметно стал влиятельным игроком. Производитель не только преуспевает в высшем сегменте (Dimensity 9500 находится в пределах досягаемости от лучших моделей Qualcomm), но и лидирует в среднем диапазоне. Он продвигает "околофлагманскую" производительность в более дешевую ценовую категорию гораздо быстрее, чем исторически это делала Qualcomm: такие чипсеты, как Dimensity 8400, обеспечивают производительность графического процессора почти флагманского уровня по очень разумным ценам.

Чип Samsung Exynos — Exynos 2600, — больше не является просто "приемлемой альтернативой". Он ближе к Qualcomm, чем когда-либо было у старых поколений Exynos. "Сегодня старый нарратив "избегайте Exynos" становится все труднее поддерживать, опираясь только на показатели производительности", — отметили эксперты.

Чип Tensor Фото: Google

Процессор Tensor G5 имеет приличные показатели, но разрыв с графическим процессором по сравнению с флагманскими конкурентами огромен. Google явно намерена не конкурировать за лидерство в тестах. Эти данные почти делают Tensor похожим на чип среднего класса, продаваемый внутри флагманского продукта. "Любопытно, однако, что пользователи Pixel не так уж часто жалуются на повседневную производительность, что говорит о том, какой уровень производительности действительно должен удовлетворить большинство пользователей", — заметили тестировщики.

Настоящий взрыв производительности произошел в графических процессорах, а не в центральных. Разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, протестированный в RedMagic 11S Pro, обеспечивает примерно на 5600% более высокую графическую производительность, чем Snapdragon 4s Gen 2, который находится в нижней части рейтинга 3DMark.

Выводы

"Рынок чипсетов больше не масштабируется равномерно. Разрыв в производительности между кремниевыми процессорами верхнего среднего уровня и флагманами значительно сократился, в то время как нижний уровень практически не изменился. Чипы среднего класса развиваются быстрее, чем совершенствуются чипы начального уровня, и в результате потребители могут получить значительно лучший пользовательский опыт, избегая сверхдоступного уровня и просто поднимаясь на ступеньку выше. Тем не менее, удивительно, как современные приложения могут масштабироваться для работы на чем-то вроде Helio G81 или Snapdragon 4s Gen 2, производительность которых составляет лишь около 10% от производительности Snapdragon 8 Elite Gen 5", — заключили эксперты.

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