Які смартфони отримали найкращий чип: у списку Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo (фото)

Йдеться про процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який посів перше місце як у тестах багатоядерних чипів, так і в тестах графічних процесорів.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти gsmarena.com визначили, який із процесорів для смартфонів є найкращим. Перше місце посів Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сьогодні ми наводимо перелік пристроїв, які працюють на базі цієї SoC.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — це найсучасніший чипсет від компанії Qualcomm для смартфонів, що працюють на базі операційної системи Android. Він забезпечує чудову продуктивність, енергоефективність та робить роботу ресурсоємних ШІ-додатків плавною.

Смартфон Nubia Z80 Ultra Фото: Tech Advisor

Незабаром після його анонсу у вересні 2025 року виробники смартфонів поспішили випустити пристрої з цим процесором.

Наразі існує безліч моделей на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, і цей перелік постійно поповнюється. Ми представимо перелік найпопулярніших пристроїв.

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За результатами тестів Snapdragon 8 Elite Gen 5 посідає перше місце в рейтингу Фото: gsmarena.com

Перелік телефонів на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 OnePlus 15 OnePlus 15T Vivo X300 Ultra iQOO 15 Ultra iQOO 15 Realme GT 8 Pro POCO F8 Ultra Nubia RedMagic 11 Pro+ Nubia RedMagic 11 Pro Nubia Z80 Ultra Honor Magic 8 Pro Honor Magic 8

Смартфон Honor Magic 8 Фото: Honor

Раніше ми повідомляли, що Oppo A6 випередив у тестах популярний Samsung Galaxy A27. Смартфон від Oppo орієнтований на практичність. Покупці отримують потужний акумулятор на 7000 мА·год, швидшу зарядку, надійніший захист за стандартами IP68/IP69, стереодинаміки та розширені можливості пам’яті.

Також повідомлялося, що аналог літієвої батареї, що працює на воді, пропрацював 2800 годин із рекордною ємністю. Дослідники збільшили термін служби та ємність водних батарей, додавши до електроліту просту цвіттеріонну добавку.