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Які смартфони отримали найкращий чип: у списку Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo (фото)

Смартфон Realme GT 8 Pro у руках чоловіка
Смартфон Realme GT 8 Pro у руках чоловіка | Фото: gsmarena.com

Йдеться про процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який посів перше місце як у тестах багатоядерних чипів, так і в тестах графічних процесорів.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти gsmarena.com визначили, який із процесорів для смартфонів є найкращим. Перше місце посів Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сьогодні ми наводимо перелік пристроїв, які працюють на базі цієї SoC.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — це найсучасніший чипсет від компанії Qualcomm для смартфонів, що працюють на базі операційної системи Android. Він забезпечує чудову продуктивність, енергоефективність та робить роботу ресурсоємних ШІ-додатків плавною.

Nubia Z80 Ultra
Смартфон Nubia Z80 Ultra
Фото: Tech Advisor

Незабаром після його анонсу у вересні 2025 року виробники смартфонів поспішили випустити пристрої з цим процесором.

Наразі існує безліч моделей на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, і цей перелік постійно поповнюється. Ми представимо перелік найпопулярніших пристроїв.

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таблиця: чипи, продуктивність
За результатами тестів Snapdragon 8 Elite Gen 5 посідає перше місце в рейтингу
Фото: gsmarena.com

Перелік телефонів на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5

  1. Samsung Galaxy S26 Ultra
  2. Samsung Galaxy S26+
  3. Samsung Galaxy S26
  4. Xiaomi 17 Ultra
  5. Xiaomi 17 Pro Max
  6. Xiaomi 17 Pro
  7. Xiaomi 17
  8. OnePlus 15
  9. OnePlus 15T
  10. Vivo X300 Ultra
  11. iQOO 15 Ultra
  12. iQOO 15
  13. Realme GT 8 Pro
  14. POCO F8 Ultra
  15. Nubia RedMagic 11 Pro+
  16. Nubia RedMagic 11 Pro
  17. Nubia Z80 Ultra
  18. Honor Magic 8 Pro
  19. Honor Magic 8
Honor Magic 8
Смартфон Honor Magic 8
Фото: Honor

Раніше ми повідомляли, що Oppo A6 випередив у тестах популярний Samsung Galaxy A27. Смартфон від Oppo орієнтований на практичність. Покупці отримують потужний акумулятор на 7000 мА·год, швидшу зарядку, надійніший захист за стандартами IP68/IP69, стереодинаміки та розширені можливості пам’яті.

Також повідомлялося, що аналог літієвої батареї, що працює на воді, пропрацював 2800 годин із рекордною ємністю. Дослідники збільшили термін служби та ємність водних батарей, додавши до електроліту просту цвіттеріонну добавку.